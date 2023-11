Eres magia cuando impactas y reverdeces todos los ambientes donde haces parte, al punto de que las personas con el sólo hecho de verte sienten renovados ánimos y energizada alegría.

Eres magia cuando al abandonar un lugar, lo dejas más organizado, más limpio y en mejores condiciones que como lo encontraste, teniendo una impronta de mejoría a tu paso.

Así mismo, cuando eres magia, llenas de luz donde quiera que llegas, rompiendo todo tipo de tensión que pueda existir, porque la gente siente que no hay nada que temer cuando tu estas.

Pero para lograr semejante impacto hay que moverse con pureza y convicción absoluta estando consciente de que ciertamente eres el resultado de haberte encontrado contigo misma a partir de haber hecho las paces contigo y lo que te causaba dolor.

Asimismo soltando todo lastre del pasado producto de los temas que se te han quedado pendiente, tal vez, desde tu niñez.

Cuando has logrado entenderte, aceptarte partiendo de que siempre tendrás errores, defectos, pero que ello no es un óbice para sentirte cómoda siendo tu misma, orgullosa de quién eres y disfrutar de tu propia compañía.

Asimismo logras ser magia cuando entiendes que tu perfección radica en lo imperfecta que eres porque eso que pudieras ver como imperfecto, esconde una vulnerabilidad que te hace buscar ayuda para hacer equipo, aprender y crecer con los demás, evitando que te sientas sola.

De igual forma entiendes que serás en alguno que otro aspecto deficiente dado que como dice el psiquiatra español Enrique Rojas, el ser humano es un ser deficitario por naturaleza, por cuanto siempre creerás que te hace falta algo toda vez que no necesitas más de lo que ya tienes para alcanzar la plenitud.

En definitiva, eres magia cuando tienes paz contigo y te has conquistado a ti, aceptándote como eres, pero sobre todo queriéndote a partir del orgullo que sientes por la vida que has sabido dibujar con tus actos diarios, donde destaca la felicidad y tristeza, porque con triunfos y derrotas, has sabido vivir siendo fiel a ti misma.

Pero también eres magia cuando te conmueve la franca sonrisa de un niño, la limpieza que guarda su mirada inocente y cuando entiendes cuánta certeza tiene Antonio Elohim cuando afirma que los niños saben más que los adultos.

Y te das cuenta de que su afirmación la confirma cuando vez un niño de cinco años que donde quiera que llega es capaz de prender cualquier lugar llenándolo de alegría, y con insolente desparpajo, hace romper el hielo y llena de besos, baba, sudor, abrazos, olor selvático y amor a todo el que hace parte del lugar sin que medie ningún requisito más que gravitar, pues hasta a los animales los premia con su atención y caricias.

Eres magia cuando te das cuenta de que la sensibilidad es el don más bello que puedas tener porque es lo que te conecta con tu entorno y propicia que te puede conmover desde una melodía bien concebida hasta una brisa de noviembre que con su frio escondido te confirma que ya entramos en los tiempos pascuales, haciendo que tu corazón brinque de alegría cual bebe en el vientre cuando siente la mano caliente del padre sobre la panza de su madre.

Siempre que tengas tus sensores prendidos para sentir y vivir la vida desde una mirada interior, dándole valor a las cosas no por el precio que puedan tener en lo económico, sino por lo que te hacen sentir, recordar o soñar, vivirás rodeada de una magia que, como las misericordias del Señor, se renovarán cada mañana.

Porque cada día te cargarás de una energía que irás depositando en todo aquel que te ve, te toca o te habla y dado que de la llenura del corazón habla la boca, serás un esparcidor de ilusión con cada palabra y harás florecer todo lo que toques.

Por Alfredo García