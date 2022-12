¿Eres de los que pelea con el sueño y te lavas la cara para acabar una película?, conoce lo que te puede pasar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo y terapeuta familiar José Gil explicó que la mala calidad del sueño podría ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el mal de Parkinson y la demencia senil.

Según Gil, las personas que tienen más posibilidades de padecer estas enfermedades son aquellas que han sufrido un desgaste en el área del cerebro denominada hipocampo, lo que a su vez es causado por la falta de sueño y el agotamiento mental.

“Hay personas que se lavan la cara por ver una película, no pelee con el suelo por favor, desde que le dé sueño acuéstese, no diga ‘no me voy a acostar temprano porque si lo hago me levanto temprano y no vuelvo a dormir’, no importa, si usted durmió las primeras vigilias sería fantástico, ojalá usted duerma de 8:00 pm a 2:00 am”, sugirió.

Gil fue entrevistado por la comunicadora Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde manifestó que en la falta de sueño hay poca producción de adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés), una molécula que proporciona energía para procesos celulares.

(Ver programa).

“Hay que tratar de dormir para producir adenosina trifosfato, segundo la alimentación, no podemos olvidar nunca la micro nutrición, porque según va pasando el tiempo, si nos descuidamos, vamos a producir menos hormonas, menos neurotransmisores entonces obviamente va a tener desgaste en el hipocampo y por ende se te van a olvidar mucho las cosas, y podría venir el Alzheimer”, expresó.

El terapeuta manifestó que los niveles de adenosina trifosfato surgen en las horas iniciales de sueño, especialmente en las regiones clave del cerebro que están activas durante las horas de vigilia.

“Según los judíos la noche se divide en 4 vigilias, la primera es de 6:00 pm a 9:00 pm, la segunda es de 9:00 pm a 12:00 am, la tercera es de 12:00 am a 3:00 am y la cuarta es de 3:00 am a 6:00 am. Si la persona se acuesta a las 9:00 pm y duerme hasta las 3:00 am, aunque ya no duerma más, perfecto, ya durmió suficiente”, acotó.

Relacionado