Equipos políticos de Amarante Baret en Nueva York pasa a respaldar a Gonzalo Castillo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El equipo político y el conjunto de movimientos que apoyaban las aspiraciones presidenciales del licenciado Carlos Amarante Baret en esta urbe, anunciaron su decisión de apoyar de forma militante y activa a Gonzalo Castillo Terrero en sus aspiraciones de encabezar la boleta peledeista como presidente de la República Dominicana.

​Yldefonso Then, ex coordinador de campaña de Amarante Baret, al ofrecer los detalles en Rueda de Prensa dijo que las directivas en pleno de los movimientos y agrupaciones que accionan en el área Tri-Estatal que respaldaban al ex ministro de Interior y Policía, decidieron de forma unánime favorecer con su respaldo al ex ministro de Obras Publicas, Gonzalo Castillo, para que continúe la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana la que a su juicio solo ha sido de progreso.

En el mismo escenario ofrecieron su respaldo “contundente” a las aspiraciones a Diputado de Ultramar del ex cónsul en Nueva York, Francisco Fernández por considerarlo idóneo y con la capacidad suficiente para representar a los nacionales dominicanos de la circunscripción No. 1 del exterior.

Por su lado Francisco Fernández resaltó como positivo el endoso de los equipos políticos de Amarante Baret a la aspiraciones de Gonzalo Castillo al cual definió a este ultimo como la sangre nueva que se requiere para seguir enrumbando al país por los senderos de progreso permanente a que lo ha llevado los gobiernos del PLD.

Agradeció también el respaldo recibido para ocupar una curul en la Cámara de Diputados asegurando que es su tiempo y comprometiéndose, de ser favorecido con su escogencia, a representar la diáspora dominicana dignamente, que será un parlamentario real y creará las condiciones para que las nuevas generaciones de dominicanos nacidos aquí que bajo el amparo constitucional poseen la nacionalidad dominicana, puedan seguir la trayectoria de los que nacieron en el país que se mantienen ligados a la nación de manera política, económica y patriótica.

Dijo que desde el Congreso continuará sus aprestos para que la diáspora sea la provincia número 33 con representación senatorial y un regidor por cada municipio existente en el país ya que en el exterior existen ciudadanos de todo el territorio nacional, entiende que deben existir en el congreso hombres y mujeres que puedan crear la plataforma y la estructura para que en el futuro eso sea realidad.

En tanto, Victor Méndez, La doctora Gladys Cassó, Franklin Medina, Yokaira Then y Francisco Méndez dijeron que los reunidos en ese encuentro se sienten orgullosos de respaldar las aspiraciones de Gonzalo Castillo porque entienden que este continuará el proyecto de nación del presidente Danilo Medina, de igual forma trabajarán duramente en favor de Francisco Fernández para que sea el próximo Diputado de Ultramar de la circuscripcion no. 1.​

​Otros que apoyan a Gonzalo y a Fernández son Yokayra Then, Fernando Reynoso, Nancy Bidó, Jorge Rosario, Genaro Rodríguez, Ines Bidó, Ana Calvo, Franklin Medina, Bienvenido Collado, Ramón Hernández, Francia Mendez, Rudy Santana, Sergio Rivas y Hortensia Bidó entre otros.

El encuentro con la prensa fue en Mendez Agency del 602 west de la calle 139 en el Alto Manhattan.

