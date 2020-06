Equipos de ligas menores demandan a aseguradoras por “inacción”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Redacción deportes.- Al menos quince equipos de las ligas menores presentaron una demanda federal contra cinco compañías de seguros, alegando que “la inacción de los gobiernos federales y estatales” contribuyeron a “pérdidas financieras catastróficas” para los clubes de pelota.

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Estados Unidos en el Distrito Este de Pensilvania, establece que los equipos incurren en más de dos millones de dólares en gastos para operar, “independientemente de si sufren la interrupción de sus operaciones”.

“En los primeros meses de 2020 el gobierno federal no reconoció la gravedad de la pandemia y no contuvo el virus” dice la demanda, que señala que “el gobierno federal no logró construir un muro efectivo que impidiera la continua migración del virus desde los estados que fueron afectados temprano al resto del país”.

Los 30 equipos de las Grandes Ligas proporcionan y pagan a los jugadores por sus 160 afiliados de ligas menores, que a su vez manejan la mayoría de los gastos operativos.

Con casi total probabilidad, las ligas menores no podrán empezar la temporada este año y por ello en la demanda se destaca que “ahora está claro que los equipos de las Grandes Ligas no proporcionarán jugadores a los equipos de las menores durante toda la temporada 2020”.

