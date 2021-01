Equipos de ambas ligas interesados en Nelson Cruz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aún no se toma una decisión en cuanto al bateador designado en la Liga Nacional en el 2021. Sin embargo, varios equipos de ambas ligas están mostrando “interés continuo” en el cañonero dominicano Nelson Cruz, una fuente le dijo a Jon Paul Morosi de MLB.com.

Morosi señala que escuchó la lo mismo acerca del también quisqueyano y agente libre Marcell Ozuna la semana pasada, indicando quizás que los clubes del Viejo Circuito esperan que regrese el BD universal para la próxima campaña.

La Liga Nacional adoptó el BD durante la abreviada temporada del 2020, pero el cambio de regla sólo aplicaba por un año. Para reestablecer la regla en el 2021, tendría que ser negociada colectivamente entre MLB y la Asociación de Jugadores.

Cruz tiene números de .308/.394/.626 (168 de OPS+) con 57 jonrones en 173 juegos desde el comienzo del 2019, y el dominicano ha promediado 45 cuadrangulares por cada 162 encuentros en las últimas siete temporadas.

No obstante, el veterano de 40 años no vio acción a la defensa en un solo juego durante sus dos campañas con los Mellizos, y apenas tuvo nueve presentaciones con guante puesto entre el 2017 y el 2018. En caso de no haber BD universal, su mercado seguramente se limitaría a equipos de la Liga Americana.