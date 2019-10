Equipo Serie 47 se corona campeón de 2da copa Baloncesto Veganos Ausentes en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El equipo de baloncesto Serie 47, se coronó campeón de la segunda copa Veganos Ausentes en New York, dedicada al vice cónsul dominicano en el estado de New Jersey, Elbito Emilio Deris (Tito Báez).

En tiempo extra Serie 47, derrotó a los Diablos Veganos 58X54.

El torneo deportivo organizado por los dirigentes Erick Estrella y Alberty Moronta, contó con el patrocinio de la Alcaldía Vegana y su alcalde, el ingeniero Kevin Cruz del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Consulado Dominicano en Toronto, All Town Car Service y su manager Héctor José Díaz Durán, CS y E Home Improvement, Cáceres VP Transporte, Alselmo Castro.

Asimismo, BMS agente Frank Brito, Domingo Productions, Repuestos Peña, Maicol Fernández.

También, David And Sons Auto Repair, Jochy Canaan el potro, Marino Abreu, Frómeta Comunicaciones, y otros. El jugador más valioso de la segunda copa fue Javy Vásquez quien encestó 17 puntos, 7 de los cuales se produjeron en tiempo extra.

El torneo se desarrolló con una concurrida asistencia de fanáticos, en su mayoría de la provincia olímpica, culta y carnavalesca de La Vega, en la cancha del complejo deportivo Polanco de Unión City, con una dedicatoria especial al cronista deportivo Tenchy Rodríguez, oriundo de La Vega, y establecido en la ciudad de New York.

