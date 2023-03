Equipo RD, repleto de estrellas, da el primer vistazo del potencial dominante con el que cuenta

EL NUEVO DIARIO, NORTH PORT, Fla. — Manny Machado fue el primero en levantarse y hablar. La superestrella de los Padres y República Dominicana compartió su experiencia de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017 , un evento al que a menudo se refiere como uno de los más impactantes de su carrera.

Nelson Cruz, quien es jugador y gerente general de esta lista repleta de estrellas, siguió a Machado. Robinson Canó, un jugador con 2,639 hits en las Mayores que llega a este Clásico con un papel limitado, intervino con algo de la sabiduría que lo ayudó a ganar el premio al Jugador Más Valioso en el torneo de 2013.

Los jugadores más jóvenes del equipo siguieron a los veteranos. Julio Rodríguez compartió algunas de sus experiencias, incluido su tiempo representando a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Willy Adames y Teoscar Hernández también compartieron algunas palabras.

“Ver a todos allí juntos y pasar tiempo juntos y compartir historias fue una de las mejores experiencias de mi carrera”, dijo Adames a MLB.com en español. “Aprendes mucho sobre los torneos anteriores y te motiva porque ves lo humildes que son tipos como Manny Machado, Robinson Canó y Jean Segura. Esos muchachos simplemente te motivan a querer continuar con el legado de la República Dominicana”.

Originalmente, no se suponía que la cena del martes por la noche en Fort Myers, Florida, fuera algo fuera de lo común. No asistieron invitados especiales. No había una cámara alrededor. Era solo una cena programada, algo que no es poco común para un equipo que se dirige al CMB.

Pero muy rápidamente, mientras todos miraban los nombres en la sala, quedó claro cuán especial es realmente la colección de talento que representará a la República Dominicana en el WBC de este año. Y el miércoles por la tarde, el mundo vio por primera vez al equipo repleto de estrellas cuando el equipo dominicano venció a los Bravos, 9-0 , en un juego de exhibición en CoolToday Park.

«[El entrenador de banca Walt Weiss] dijo: ‘¿Tienes la tarjeta de alineación?’ Dije: ‘Diablos, sí, me quedo con esa cosa'», dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker, después del partido. “Me gustaría que lo firmaran, un par de ellos, después de que ingresen al Salón de la Fama”.

Entre las muchas cosas discutidas durante la cena del martes fue que cada jugador tendrá que dejar su ego en la puerta para que este equipo dominicano gane su segundo título del CMB. El veterano campocorto José Reyes, quien participó en cada uno de los últimos cuatro Clásicos, dijo que esa fue la clave del éxito que tuvo el país en 2013.

“La química que ya hemos creado es especial”, dijo Hernández. “No he pasado mucho tiempo con muchos de estos muchachos antes, pero casi se siente como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. El grupo tiene mucho talento, y ahora solo tenemos que dar lo mejor de nosotros y esperar ganarlo todo”.

Con un equipo lleno de superestrellas, encontrar tiempo de juego y mantener a todos contentos suele ser más fácil decirlo que hacerlo. Este equipo dominicano, al menos durante los primeros dos días, lo está haciendo parecer fácil.

El miércoles, Canó, quien jugó la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas en la segunda base, estaba jugando en la primera base para reemplazar a Vladimir Guerrero Jr., quien tuvo que retirarse del torneo la semana pasada debido a una lesión en la rodilla derecha. Adames, un campocorto estrella de los Cerveceros, jugaba en la segunda base. Jeremy Peña, el MVP de la Serie Mundial 2022 , bateó noveno en la alineación.

Rafael Devers, quien es uno de los jugadores mejor pagados en las Grandes Ligas, se desempeñó como bateador designado contra los Bravos porque Machado, otro de los mejores ganadores de la liga, juega en una tercera base de élite. Se le pedirá a Devers que se encargue de algunas funciones de primera base, algo que el tercera base estrella ha recibido con los brazos abiertos.

En el banquillo, República Dominicana tuvo a jugadores como Wander Franco y Ketel Marte, ambos considerados la pieza central de su franquicia. Juan Soto, posiblemente el mejor jugador del equipo, todavía no ha llegado debido a una persistente tensión en la pantorrilla izquierda , pero una vez que lo haga el viernes, sacará a otro jugador talentoso de la alineación titular.

El prospecto zurdo de los Bravos, Dylan Dodd, fue titular contra la alineación de DR el miércoles. Lanzó dos entradas en blanco para comenzar la tarde. En el tercero, la escuadra dominicana estalló con cinco carreras, coronadas por un jonrón de tres carreras de Canó. Puede suceder en un abrir y cerrar de ojos con esta alineación.

“Después de la segunda entrada, me sentía bastante bien”, sonrió Dodd. “Me sentí humillado muy rápido”.

Este nivel de talento conlleva grandes expectativas. La escuadra dominicana es la favorita para ganar el torneo. La gente en la isla estará sintonizada con cada lanzamiento. La forma en que le vaya a este equipo durante las próximas dos semanas determinará en última instancia cómo la gente los recordará. Están ansiosos por respaldarlo.

“Es un fracaso”, dijo el técnico de República Dominicana, Rodney Linares, cuando se le preguntó qué pasaría si el equipo dominicano no gana el torneo. “Creo que tenemos todo lo que necesitamos tener como equipo para competir y ganar esto”.

