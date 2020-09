Equipo legal de Zacarías Ferreira dará respuesta a Danny Daniel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equipo legal del bachatero dominicano Zacarías Ferreira, compuesto por el doctor Pedro Nelson Feliz Montes de Oca y las licenciadas Aracelis Aquino y Julissa Ogando, han convocado a una rueda de prensa a realizarse el próximo martes 8 de septiembre a las 11:00 de la mañana donde se informarán “asuntos urgentes” referentes al artista y a las acusaciones del cantautor español Danny Daniel.

Esta respuesta surge a raíz de las denuncias que le hiciera Danny Daniel al bachatero dominicano, por “apropiarse” de uno de sus temas sin su previa autorización. Se trata del sencillo musical “Tu no correspondes” que en voz de Zacaría Ferreria se titula “Te quiero a ti”. Ferreira expresó que se enteró de la situación por los medios de comunicación, y aseguró sentirse “apenado y sorprendido” tras el revuelo generado por la acusación.

En la denuncia realizada, Danny Daniel manifestó: “Este joven artista, Zacarías Ferrerira, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama Tu no correspondes , ahora se llama Te quiero a ti . Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así?”.

A esto el bachatero dominicano respondió que, en su disco “El Triste”, figuran los créditos correspondientes al compositor Danny Daniel, datos que fueron entregados en aquel momento a la disquera, quienes se encargaron del registro en ese entonces.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en virtud de cumplir con medidas de salubridad impuestas por la autoridades, la rueda de prensa se realizará a través de Zoom.