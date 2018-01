Equipo Dominicano optimista hacia el Latin America Amateur Championship 2018

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santiago de Chile. – Todo listo para que hoy se levanten las cortinas de la cuarta edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) que se juega en el Prince of Wales Country Club en la capital chilena.

El torneo recibe por primera vez cuatro jugadores criollos (a excepción de cuando fuimos sede), quienes buscarán a partir de este sábado casarse con la gloria, no solo para sus carreras individuales, sino también por nuestra delegación y por el país.

Juan José Guerra (el más experimentado de todos pues ha asistido a todos los LAAC), Rhadamés Peña (segunda vez), José Enrique Valverde (segunda vez) y Rodrigo Sánchez (novato), conforman el equipo quisqueyano que tiene a Carlos Elmúdesi como capitán, y a Robert Guerra como asistente general de la delegación.

“Pienso que el equipo está muy bien balanceado y que haremos un buen papel. Es una competencia muy fuerte la que está presente aquí, pero confiamos en nuestro equipo. El sólo hecho de estar entre los mejores jugadores de Latinoamérica es un triunfo y un logro para nuestro golf”, dijo el capitán Carlos Elmúdesi.

De su lado, Guerra pondera el crecimiento del torneo. “He tenido la oportunidad de estar las tres ediciones anteriores del LAAC y puedo decir que se nota que el torneo va madurando, y con él, el golf del nuestro hemisferio y naturalmente también nuestros muchachos. Es un orgullo representar el país en este torneo”.

El torneo: El Latin America Amateur Championship (LAAC) fue fundado por tres de los principales estamentos del golf mundial: la Royal and Ancient (R&A), The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament. El mayor atractivo del torneo es el premio para el ganador, un cupo para jugar el Masters en abril próximo, así como a excepciones en otros majors. La primera edición fue realizada en el Campo de Golf El Pilar en Argentina. Luego República Dominicana fue sede del torneo en el campo Teeth of the Dog, y el año pasado tocó el turno al Panamá Golf Club. En esta edición participan 105 jugadores procedentes de 29 países.

Autor: Felix Olivo

Relacionado