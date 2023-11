Sin equilibrio social, no puede haber desarrollo. Tiene que darse una armonía entre las diferentes capas sociales. No es caer en el ámbito de los teóricos de la generación perdida de valorar clases, sub-clases, proletarios, obreros y chiriperos.

Claro está que la solución al hambre, la miseria y la exclusión no es el desarrollo globalizado, sino cómo se reparten las riquezas. Las estadísticas engañan cuando hablan de progreso, y quieren globilziar a todo el mundo en esos cuadros análiticos.

En toda guerra está el importante impulso económico. Las guerras no se dan por buenas intenciones, no ocurren por malquerencias, no es por un desplantes de un dirigente mundial, ni siquiera por un acto de terrorismo extremecedor.