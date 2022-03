Equilibrio económico financiero y el Decreto 637-21: luces y sombras

El pasado 12 de octubre de 2021 fue promulgado el Decreto Núm. 637-21 que incorpora el Reglamento sobre el restablecimiento del equilibro económico financiero de los contratos de obras públicas (en lo adelante el Reglamento), por demás un importante instrumento jurídico que, principalmente en tiempos de pandemia, gana relevancia. Este es el segundo reglamento vigente que es emitido para regular disposiciones de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, sobre compras y contrataciones de bienes, servicio y obras (en lo adelante LCCP).

En este breve artículo me propongo analizar este nuevo reglamento, resaltando algunos retos que conlleva el mismo dado que, si bien era una disposición normativa necesaria, su lectura me deja con más preguntas que respuestas.

Lo primero es precisar a qué nos referimos con el restablecimiento del “equilibrio económico financiero” de un contrato, en términos llanos es el ajuste al monto o partidas de un contrato cuando ocurren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles que impactan la propuesta inicialmente presentada por el contratista o el monto del contrato inicialmente suscrito que afectan el negocio jurídico.

Esta figura, que se traduce en la contratación pública como una cláusula del contrato administrativo, debe ser incorporada con carácter obligatorio para la validez de los contratos tal y como dispone el artículo 28 de la LCCP. Asimismo, constituye un derecho que asiste a los contratistas según el artículo 32 de la LCCP.

Considero que lo primero es resaltar que si bien es cierto que los contratos de obra pública son más frecuentemente expuestos a la necesidad del restablecimiento del equilibrio, el hecho de que se hayan dejado fuera los bienes y servicios me genera curiosidad, mucho más porque estamos desde el año 2020 bajo los efectos de una pandemia que ha impactado en todo el mundo los mercados, sin que diferenciara de si se trata de una obra, un bien o un servicio. Por lo que no debería dejarse para muy lejana una disposición que regule también la adquisición de bienes y servicios.

En términos generales, el reglamento establece los aspectos de concepto, características, requisitos, causales e inhabilidades sobre la ruptura y restablecimiento del equilibrio económico financiero, pero deja algunos elementos a la deriva que me parecen relevantes y que abordaré en tres momentos: 1) restablecimiento del equilibrio y el ius variandi (modificaciones contractuales); 2) requisitos de cláusulas e insumos; y, 3) operativización del restablecimiento.

En primer lugar, por las consultas que he recibido al respecto, debo decir que existe una alta confusión de cómo opera el restablecimiento frente a las limitaciones del ius variandi que están dispuestos en la norma. Por limitaciones me refiero a los topes de modificaciones de contratos hasta un 25% para obras, un 50% para servicios y ninguna modificación en caso de bienes, según el artículo 31 de la LCCP.

El restablecimiento del equilibrio económico financiero procura mantener el negocio jurídico en las condiciones que inicialmente fueron previstas en el contrato original, sin embargo, cuando hablamos de esas modificaciones que reconoce la ley como facultad para la institución contratante se trata más bien de si surgen situaciones que inicialmente no pudieron ser previstas al concebir el procedimiento y que impacta las cantidades de lo que se está contratando.

Es por ello que cuando se refiere al equilibrio económico debe ser considerado como una partida independiente de la prerrogativa institucional de modificación contractual, primero porque esta figura procura proteger principalmente al contratista, es por ello que es un derecho del mismo como hemos fijado con anterioridad; y segundo, si repasamos la misma LCCP, fuera de lo que en la práctica podamos encontrar como detonante, las modificaciones a los contratos son una prerrogativa unilateral de la administración como parte de las exorbitancias que en derecho administrativo le son reconocidas, ajustadas al Principio de juridicidad en todo momento.

Atendiendo esto, el ius variandi o facultad unilateral de modificación contractual puede tener como consecuencia el restablecimiento del equilibrio económico financiero para el contratista, si esa alteración o modificación del contrato afecta el negocio jurídico. Por todo lo anterior, no puede ser confundido ni incluido el necesario restablecimiento del equilibrio dentro de los porcentajes que limita la norma a la administración contratante para las modificaciones contractuales.

En segundo lugar, el Reglamento dispone una serie de requisitos necesarios para la correcta redacción de las cláusulas del equilibrio económico financiero de los contratos administrativos. Aquí el primer elemento es referir que las instituciones contratantes están obligadas al uso de los documentos estándar aprobados por el órgano rector en materia de compras públicas, tal y como dispone el párrafo II del artículo 82 del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12 de la LCCP.

No obstante, al consultar los documentos estándar que están disponibles para ser descargados en la página web del órgano rector, el modelo de contrato de obras no tiene los requisitos mínimos que exige el Reglamento para las cláusulas del equilibrio económico financiero, lo cual hace de entrada que las instituciones no den cumplimiento al mismo y amerita su actualización, más si sabemos que las instituciones -en su mayoría- personalizan muy poco los documentos estándar usando más que nada lo que el mismo disponga.

Además, me surgen más dudas, los contratos que están en ejecución también deben ser sujetos del restablecimiento, porque esta es una cláusula obligatoria por la LCCP, y si analizamos cuando NO procede el restablecimiento, puntualmente en el artículo 10 y en el párrafo II del artículo 2, en ningún momento menciona los contratos de obras ya suscritos, por los que éstos que se encuentran firmados y en ejecución podrían ser sometidos al restablecimiento. No obstante, ¿cuál sería la configuración de la cláusula si no fue preparada alineada con los requisitos de este reglamento? Me parece necesario algún tipo de aclaración por los órganos competentes para que se puedan atender esos requerimientos, porque las mismas instituciones desconocen cómo van a aplicar el restablecimiento, sin mencionar la dualidad de criterios de si ese restablecimiento también se enmarca en los límites porcentuales de la LCCP.

Asimismo, otro requisito es que la cláusula indique cuál es el plazo en el cual la institución contratante responderá la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico financiero, sin embargo, no establece un plazo máximo en su redacción, sino que remite a la Ley Núm. 107-13 de procedimiento administrativo para que ese plazo máximo sea según la misma, pero ¿cuál plazo? Esa ley incluye múltiples plazos y no se indica cuál será: el artículo 6, numeral 24, habla de un plazo de cinco (5) días para la notificación de resoluciones que afecten a los administrados, o será de dos (2) meses según el párrafo III del artículo 20 sobre el plazo supletorio de procedimientos administrativos, por mencionar algunos. Considero que no era necesario dejar esa disposición a la interpretación y se tuvo la oportunidad de fijar un plazo máximo para mayor claridad y comprensión.

En el mismo tenor de los requisitos, el artículo 9 dispone los documentos necesarios que deben presentarse junto a la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico financiero, no obstante, puede generar confusión porque dice que debe aportarse evidencia de la diferencia de precios que supera el 5%, cuando esto del 5% es una de las tres causales de ruptura del equilibrio que incorpora el artículo 5 del Reglamento y, tal y como indica el párrafo del referido artículo, “la parte afectada deberá demostrar la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato, como consecuencia de POR LO MENOS UNA de las causales establecidas en este artículo”, sin que sea necesario que se materialicen las tres.

Como último punto de este segmento, me quiero referir a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento, y es la necesaria elaboración y publicación de un Catálogo de partidas y precios de insumos de obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A la fecha de publicación de este artículo no figura en el portal institucional de esa institución que haya sido publicado, por tanto, deben tomarse las medidas necesarias para su confección toda vez que, como bien exige el Reglamento en su artículo 8, este catálogo de precios actualizados es necesario para poder ejecutar el restablecimiento del equilibrio. Entonces, ¿sin catálogo habrá restablecimiento del equilibrio? Otra duda que aclarar.

Finalmente, quiero referirme al tercer acápite de mis consideraciones sobre el Reglamento para el restablecimiento del equilibrio económico financiero, y es en cuanto a su puesta en ejecución. A lo largo de este artículo he reseñado algunos retos que impactan su puesta en marcha, aunque hace casi seis (6) meses de su publicación, y en definitiva afecta el cumplimiento del Reglamento, por demás mandato presidencial.

Soy un abanderado de la vacatio legis, en cada momento que tengo un espacio para hablar de novedades normativas (sean leyes u normas de otra naturaleza) pondero la necesidad de otorgar un plazo razonable para que la puesta en ejecución de una nueva norma sea REAL, y en este caso no es la excepción. Con la falta de información y la necesaria interpretación las instituciones contratantes y los contratistas simplemente están “trancados”, ni para atrás ni para adelante. Y no me refiero a emitir ahora un reglamento del Reglamento, pero sí considero que hay lagunas que ameritan aclaración para todos los actores y que una “gracia” en su entrada en vigencia hubiese servido para que esas dudas sean solventadas.

Otro elemento para la puesta en operación del Reglamento, que se deriva también de la misma confusión de si el restablecimiento del equilibrio está dentro de los límites porcentuales, provoca que las contrataciones en curso estén limitadas por este sesgo. Lo anterior también se une a que las instituciones contratantes no saben puntualmente cómo ejecutar el restablecimiento a nivel operativo y financiero, a pesar de que el Reglamento habla de que el instrumento jurídico a utilizar será una adenda.

Y por último, agregándose a las limitaciones y retos, el párrafo del artículo 13 del Reglamento dispone que la Contraloría General de la República (CGR) es la responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento, y ese rol, aunque no lo dice, conlleva también el registro y certificación de la adenda al contrato que se realice. ¿Cuál es el reto? Que las confusiones también les pueden afectar y la falta de unidad de criterio sobre la diferenciación de aplicar el restablecimiento y de las modificaciones contractuales de la LCCP provocan que al momento en que un analista de la CGR conoce un expediente tenga criterios distintos y afecte a las instituciones contratantes que lo sometan, aumentando así los tiempos de respuesta por parte de la Administración.

En definitiva, el restablecimiento del equilibrio económico financiero es una tarea necesaria para una sana administración de la obligación contractual por el hecho de que no todas las situaciones pueden ser previstas en un negocio jurídico y la promulgación del Decreto Núm. 637-21 es un primer paso en su regulación, aunque requiere de algunas aclaraciones e instrucciones, incorporaciones, y otros elementos como los reseñados en este artículo para garantizar, más que su cumplimiento, una oportuna aplicación del mismo, en procura de un clima favorable, atractivo y justo para instituciones contratantes y contratistas.

Por Babaji Cruz Peñaló

