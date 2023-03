Equidad laboral y salarial

La equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y condiciones.

Sabías que hay empresarios y emprendedores que contratan personas con el propósito de ponerlas a trabajar y no pagarles. ¿Te ha pasado en algún momento que tuviste que trabajar para alguien y después de completado el trabajo no te pagó? o conoces a alguien que le pasó lo mismo? Ha habido empresas extranjeras que se establecen en el país, aprovechan algunos incentivos que ofrece el gobierno, pagan bajos salarios y luego se declaran en quiebra para no dar las prestaciones a los colaboradores.

La Biblia dice: 14” No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. 15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado”. Deuteronomio 24:14,15

En esta cita, Dios mandó a los amos y señores en la época de Moisés a no retener el pago a los jornaleros. Si no tenían para pagar, no debían contratar. También hoy, Dios manda a empresarios y emprendedores a seguir la equidad, crear justas condiciones laborales y salariales para el talento humano.

Con la inflación en los artículos de primera necesidad, la falta de reajuste salarial y el bajo poder adquisitivo de la clase trabajadora; luego de cumplir con su trabajo, cuando se retiene el pago o se paga menos de lo debido, constituye un crimen delante de Dios. Si eres empresario o emprendedor evita esta mala práctica.

El Comité Nacional de Salarios está negociando un posible reajuste salarial para los trabajadores. Pedimos a Dios, para que acuerden mejores condiciones laborales y salariales que sean de mutuo beneficio para las partes involucradas. Siguiendo el consejo de Dios, ¿Quieres aplicar equidad salarial?

Te sugiero:

En la medida de las posibilidades de tu empresa o negocio: 1-Ofrece a tus colaboradores los mejores beneficios marginales posibles. 2-Incluye un plan de incentivos integral que impacte a toda la organización por logros y buen desempeño. 3- Paga justa y puntualmente.

Los empresarios y emprendedores sabios establecen los mejores beneficios marginales y salariales a sus colaboradores. Conscientes de que reciben mayor bendición de Dios, contratan y retienen los mejores talentos, disfrutan de mayor productividad y mejor clima laboral. Seguir el consejo de Dios en este tema, brinda abundantes bendiciones a empresarios y emprendedores. Aplique la equidad salarial. “Porque el obrero es digno de su salario”. 1 Timoteo 5:18

¡Dios te bendiga!

Por Raúl Luis Serrano

