Episcopado presenta programas de actividades religiosas para Semana Santa 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El episcopado dio a conocer este viernes los programas de actividades religiosas del país, de cara a la celebración de la Semana Santa 2023, celebración cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra: la pasión, la muerte y la resurrección; es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucita.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que une el triunfo de Cristo, aclamado como mesías por los habitantes de Jerusalén y hoy en el rito de la procesión de las palmas por los cristianos y el anuncio de la pasión con la proclamación de la narración evangélica en la Misa. Según la iglesia, los ramos no son algo así como un talismán, ni un simple objeto bendito, sino el signo de la participación gozosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, mesías y señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos los hombres. Por eso, este domingo tiene un doble carácter, de gloria y de sufrimiento, que es lo propio del Misterio Pascual.

En la Santa Iglesia, Catedral Basólica Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación, en Santo Domingo, el Domingo de Ramos se realizará una misa a las 12:00 p.m.; el Jueves Santo se llevará a cabo una crismal a las 9:30 a.m.; el Viernes Santos, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. será el Sermón de las Siete Palabras, ese mismo día, a las 3:30 p.m., se realizará una acción litúrgica en la Pasión y Muerte de Cristo, mientras a las 8:00 p.m. habrá el «Concierto Semana Santa; el Sábado Santo, a las 8:00 p.m., se realizará una vigilia pascual; y el Domingo de Resurrección, a las 12:00 p.m. habrá una misa pascual y a la 1:00 p.m. habrá bautizos.

En tanto, en la catedral Nuestra Señora de Regla, diócesis de Baní, el Domingo de Ramos a las 9:00 a.m. se realizará el acto de bendición y procesión de los ramos, desde el Colegio Nuestra Señora de Fátima hasta la catedral. Ese mismo día, a las 10:00 a.m. se llevará a cabo una misa solemne; Lunes, Martes y Miércoles Santo, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. habrá confesiones. El Miércoles Santo a las 9:00 a.m. también habrá una misa crismal; el Jueves Santo, a las 7:00 p.m., habrá una misa de la cena del Señor y adoración del Santísimo Sacramento en el Monumento, hasta la media noche.

Para el Viernes Santo, en esa catedral habrán a las 8:00 a.m. laudes, a las 3:00 p.m. será la celebración de la Pasión del señor Jesucristo. Además, la adoración de la Santa Cruz. A las 5:00 p.m. será la salida del Santo Entierro. Mientas, el Sábado Santo a las 8:00 a.m. habrán laudes, a las 7:00 p.m. se realizará una vigilia pascual. En tanto, el Domingo de Resurrección, a las 10:00 a.m. se organizará una misa de la Resurrección del Señor.

En la parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Barahona, el Domingo de Ramos, a las 7:00 a.m., se realizará la bendición de los ramos y procesión, desde el parque central hasta la Catedral; a las 8:00 a.m. la celebración de la Eucaristía; a las 11:00 a.m. también, celebración de la Eucaristía. El Lunes Santo se realizará la conferencia cuaresmal para damas y caballeros, a las 6:00 p.m. se hará la eucaristía, a las 7:00 p.m. la conferencia con el tema: Las tentaciones, cuyo expositor será monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la diócesis Barahona. Para el Martes Santo, a las 6:00 p.m., se realizará la conferencia cuaresmal para damas y caballeros, a las 6:00 p.m. una eucaristía, a las 7:00 p.m. la conferencia con el tema: Transfiguración de Jesús, cuyo expositor será el sacerdotes Ruddy, sj.

En esa misma catedral, el Miércoles Santo se realizará a las 6:00 p.m. la conferencia cuaresmal para damas y caballeros; a las 7:00 p.m. será la conferencia con el tema: La mujer samaritana, con Yleana Vargas, como expositora. Ese mismo día, será el Triduo Pascual; el Jueves Santo, a las 9:00 a.m. Misa Crismal presidida por Mons. Andrés N. Romero Cárdenas, a las 6:00 p.m. se realizará la misa de la cena del Señor. Terminada la celebración, inician los turnos de adoración del Santísimo. A las 8:00 p.m. se llevará a cabo la renovación carismática católica, a las 9:00 p.m. se hará la pastoral social, bajo la responsabilidad de Eliza Terrero.

Para el Viernes Santo, esa catedral continuará los turnos de adoración a las 7:00 a.m. en la Hermana Franciscana del Colegio Divina Pastora. A las 8:00 a.m. en «Paz y bien de adultos», bajo la responsabilidad de Agustina. A las 9:00 a.m. catequistas, con Isabel como responsable. A las 10:00 a.m. la adoración see hará en la Pastoral de Enfermos, a responsabilidad de Yocasta. A las 11:00 a.m. en la Pastoral Adolescentes-Juvenil, responsable Nailin. a las 12:00 del mediodía será la meditación de las 7 Palabras de Jesús en la cruz.

Ese mismo día, a las 3:30 p.m. serán los oficios litúrgicos de la Pasión del Señor y a las 5:00 p.m. la caminata por las calles de la ciudad con reflexiones acompañadas del Cristo yaciente. Mientras, el Sábado Santo a las 7:00 p.m. se hará una Vigilia Pascual. Luego, será la bendición del fuego, bendición del agua y nacimiento por el bautismo de nuevos cristianos. Mientras, el Domingo de Resurrección a las 8:00 a.m. será la eucaristía de pascua, igual acto se realizará a las 11:00 a.m.

En la Santa Basílica Catedral Nuestra Señora dee la Altagracia, en Higüey, las actividades iniciarán este sábado 01 de abril a las 4:00 p.m. con la caminata penitencial de cuaresma, partiendo desde la Basílica hasta el Monte Santa María, con la participación de los feligreses de las parroquias de Higüey. Esta procesión culminará con la celebración de la eucaristía, presidida por mons. Jesús Castro Marte. El Domingo de Ramos a las 6:30 a.m. se celebrará la eucaristía, a las 8:00 a.m. será la bendición de los ramos en la Iglesia Parroquial San Dionisio, presidida por mons. Jesús Castro Marte. Luego, tendrán la procesión de los ramos hacia la Basílica, concluyendo con la celebración de la eucaristía (10:00 a.m. eucaristía en el Domingo de Ramos. 12:00 m. y 5:30 p.m. celebración de la eucaristía).

Para el Lunes Santo, esa catedral, de 8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m., celebrará la eucaristía. Luego, las confesiones en la mañana y en la tarde. Mientras, a las 7:00 p.m., en la Parroquia San Dionisio, se realizará la Santa Misa y Procesión de Jesús Atado a la Columna, por varias calles de Higüey. El Martes Santo, a las 8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. será la celebración de la eucaristía. Asimismo, confesiones en la mañana y en la tarde. A las 7:00 p.m., en la Parroquia San Dionisio, se realizará la Santa Misa y Procesión de Jesús Ecce Homo, por varias calles de Higüey.

Asimismo, en las demás catedrales del país se estarán realizando actos simultáneos desde este Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

