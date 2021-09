Epidemiólogo Bautista cuestiona Conabios no haya definido uso de ivermectina ante COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor en medicina Leonelo E. Bautista (epidemiólogo) sostuvo este jueves que es loable que el Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios), haya salido a la luz pública explicando que el estudio del Dr. José Natalio Redondo, presidente del Grupo Rescue, sobre el uso de ivermectina para tratar pacientes con COVID-19 o prevenir infección por SARS-CoV-2, no ha sido aprobado por esa entidad.

Sin embargo, sostiene el galeno, “si la memoria no me falla, hace unos meses este grupo dio a conocer públicamente que estaba haciendo un experimento en humanos con ivermectina”.

En ese sentido, dijo que “la ausencia de una explicación del Conabios, de cuáles son las consecuencias de este acto es notoria y preocupante”.

“Sí, el Dr. Natalio Redondo hizo un estudio experimental en humanos sin la aprobación legal del Conabios. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la sanción para el Dr. Natalio Redondo y el Grupo Rescue? ¿Si no hay sanción alguna, cuál es el estímulo para que otros “investigadores” dominicanos no hagan lo mismo y conduzcan estudios que pueden poner a riesgo la salud y la vida de los dominicanos o que no tienen beneficio alguno, directo o indirecto, para los dominicanos?”, manifestó el doctor Bautista.

Por otra parte, mediante un comunicado de prensa enviado a El Nuevo Diario, el profesional de la medicina también llamó la atención que “el Conabios responda ante la conducta del Dr. Redondo y del Grupo Rescue, pero no a la conducta de otros ciudadanos, que han hecho exactamente lo mismo: conducir investigación en humanos sin la debida autorización del Conabios, en violación franca de las leyes dominicanas”.

Reveló que recientemente ocurrieron dos casos, y en uno de ellos hubo advertencia previa.

El más reciente, publicado en la prensa, dijo, fue conducido por el doctor Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública.

Precisó que “hace aproximadamente un mes, Rivera comunicó a la prensa que se realizaría una campaña de pruebas de antígenos en decenas de miles de dominicanos residentes en tres provincias, con la finalidad de determinar la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en personas asintomáticas”.

Aclaró que esta “campaña” no era una acción de Salud Pública, sino una actividad para generar conocimiento. Agregó que. por esa razón, Rivera, como ministro de Salud y ciudadano dominicano, “tenía el deber y la obligación de dar ejemplo y cumplir con las leyes de su país”.

“Leyes que creó y que debe hacer cumplir su propio Ministerio. El segundo caso viene ocurriendo desde hace meses y se ha reportado varias veces en la prensa. De manera que no es posible que el Conabios no esté enterado de ese estudio”, añadió.

Asimismo, dijo que se trata del estudio de efectividad de la vacuna CoronaVac que está realizando, de acuerdo a sus propias declaraciones a la prensa el Dr. Eddy Pérez Then, asesor del ministro de Salud.

Argumentó que hace alrededor de dos meses el Dr. Pérez Then comunicó a la prensa que el estudio se estaba realizando y que ya se habían reclutado 40 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Eduardo Aybar.

En ese momento, expresa el documento, esa investigación no estaba registrada en el Conabios.

Puntualizó que “no sé si está registrada en este momento. Cualquiera puede verificar esto, pero que esté ahora aprobada o no, no cambia los hechos: que el Ministerio de Salud se ha abrogado el derecho de violentar las leyes del país, que el propio Ministerio ha instaurado y que tiene la obligación de hacer cumplir”.

“En vista de todo esto, uno no puede más que preguntarse si los funcionarios del Ministerio de Salud están exceptos de cumplir con las leyes del país. También hay que preguntarse, si el Conabios es un organismo independiente, como lo establece la Ley, o es un organismo que sirve a la discreción del ministro de Salud, en violación de la Ley”, concluye Bautista.

