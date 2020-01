Envían ante tribunal recurso contra archivo definitivo investigación caso Andy Dauhajre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara y el doctor Domingo Rojas informaron que fue enviado por ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, un recurso de objeción que incoaron en contra la decisión de la Procuraduría General de archivar definitivamente la investigación al economista Andrés Dauhajre, acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

A través de un comunicado, Gómez Mazara, así como representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, indicaron que apoderar a un juzgado de instrucción “derrumba la acción de la Procuraduría de pretender clausurar la investigación vía un archivo definitivo”.

Sostuvieron que el referido recurso de objeción será conocido el próximo 28 de enero a las 9 de la mañana en el Cuarto Juzgado de Instrucción.

El dirigente perremeísta sostuvo que dicha acción “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”

Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos.

Gómez Mazara y Domingo Rojas indicaron que colocar el archivo en una fecha como la última semana de diciembre “develó la intención mañosa fundamentada en el plazo de cinco días hábiles para atacar la decisión”.

Agregó que esa audiencia servirá para demostrar “que son muchos los rastros que sirven de materia prima para la actuación responsable de todo magistrado con verdadero compromiso e integridad debido a que las maniobras detectadas entre Andrés Dauhajre y Odebrecht en el caso de Punta Catalina caben perfectamente en el ámbito del Código Penal cuando aborda el Soborno o Cohecho desde el artículo 177 hasta 183 y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos”.

