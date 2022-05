Envejecientes piden ayuda tras perder su vivienda por incendio en Los Botados, provincia Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Una pareja de esposos integrada por Venancia Ramírez y Martín Rosario de 80 años de edad, solicitaron ayuda de una mano amiga, ya que perdieron su vivienda y sus ajuares luego de que un incendio lo destruyera todo.

La situación ocurrió en Batey Yagua, distrito municipal Los Botados de Yamasá, en la provincia Monte Plata, y el siniestro acabó en minutos con lo que Rosario, había construido con su esposa en 28 años de casados.

“A mí se quemó la cama, la televisión, la nevera, la lavadora, las sillas, el juego de muebles, a mí no me quedó nada, nada nada” narró Venancia, afirmando que salvó su vida de milagro a Dios por una vecina, pues no puede caminar, ya que tiene una pierna amputada a causa de la diabetes.

Cuando ocurrió la tragedia que deja en la calle a los dos ancianos, la señora dice que no pudo hacer nada a pesar de que estaba en el frente y que Martín estaba buscándole un medicamento en una farmacia.

La pareja no posee recursos económicos y solo tiene un hijo que no trabaja, lo que lo lleva a pedir ayuda a quien pueda socorrerlos.

Según lo que dijeron, los esposos pasan las noches en un cuartito o cocinita que fue prestado por una sobrina.

“Yo estoy durmiendo en una cocina en un cuartico estrechito así, no me puedo mover, estoy durmiendo ahí en el suelo, estoy mal pasando, yo le pido al presidente por favor que me ayude a construirme la casa que estoy mal”, clamo Martín Rosario.

Para cualquier ayuda ofrecieron los números de teléfonos 809 – 398 – 7856 con Martín, y al 809 – 224 7087 con Lalo Adon, un vecino.

Por: Pedro de León.

