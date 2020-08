Entrenadores NBA eligen a Budenholzer y Donovan como los mejores de la temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los entrenadores de la NBA han elegido a los mejores profesionales del gremio, según sus propios criterios, de la temporada 2019-20, como pudo hacerse eco el periodista Adrian Wojnarowski (ESPN).

Mike Budenholzer, técnico jefe de los Milwaukee Bucks, y Billy Donovan, de los Oklahoma City Thunder, quedaron empatados en primer lugar en esta votación de la National Basketball Coaches Association.

En tercera posición, figuró Nick Nurse, jefe de las filas de los Toronto Raptors, vigentes campeones de la NBA todavía. Nurse, de hecho, es uno de los grandes favoritos de cara a los premios oficiales de la NBA esta temporada, cuyos ganadores se conocerán una vez llegados los playoffs. Su gran labor al frente de unos Raptors que perdieron a Kawhi Leonard —se fue a los Clippers tras quedar como agente libre—, y aun así marchan como el segundo mejor equipo de la Conferencia Este, podría valerle el galardón.

Por supuesto, los resultados de este destacamento que votan los propios entrenadores no tiene incidencia alguna en la votación del Coach of the Year, que es valorado por los principales periodistas que cubren la competición.

“Ellos obviamente hicieron un gran trabajo. No se puede discutir el récord de los Bucks y lo bien que OKC lo ha hecho después de que todo el mundo tuviera expectativas más bajas con ellos; así que lo merecen mucho”, pudo alegar Nick Nurse sobre la coronación local tanto de Budehonzer como de Billy Donovan.

Los Bucks de Budenholzer continúan en la cima del Este con un récord intachable (54-12), el mejor de toda la NBA. Los Thunder de Donovan, por su parte, permanecen quintos del Oeste (41-24) en un curso en el que muchas quinielas les alejaban de los playoffs. Este domingo OKC derrotó de manera holgada a Utah y presentó su candidatura a equipo hosco cuando lleguen los playoffs. Chris Paul ofreció toda una exhibición.

El premio, en el que tuvieron derecho a sufragio los 30 técnicos jefe de la Liga y que contaba lo ocurrido hasta el 11 de marzo, contó con otras candidaturas menores, también con votos, como la de Taylor Jenkins (Memphis), Nate McMillan (Indiana), Erik Spoelstra (Miami), Brad Stevens (Boston) y Frank Vogel (Lakers).

Se trata de la segunda ocasión histórica en la que hay empate en la entrega de este galardón. Antes, Mike D’Antoni (Houston) y Erik Spoelstra (Miami) habían igualado ya en la edición de 2017.

