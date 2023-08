Entrenadores de conducta: neuro coachs y su rol en la sanación emocional y el desbloqueo mental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hoy día, en el panorama de la salud mental y el bienestar emocional, convergen distintas especialidades, algunas relativamente nuevas, que tienen un lugar fundamental en la modificación de conducta y la sanación emocional.

Los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas y los neuro coachs son especialistas que confluyen y puede que más de uno confunda sus roles o entienda que comparten el mismo papel, sin embargo la neuro coach Licelotte Baiges explicó, que tanto ella como sus colegas son específicamente lo que se conocería como entrenadores de conducta.

“Todos tienen lugar para la modificación de conducta o sanación, por ejemplo, en mi caso yo no soy psicóloga, yo soy entrenadora de conductas, o sea, que puedo trabajar con alguien para cambiar conductas, es más o menos como un terapeuta, pero yo me defino más como una maestra”, expuso.

La neuro coach fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese orden, indicó que el psicólogo está capacitado para trabajar con traumas, incluyendo aquellos de la niñez, mientras que el enfoque del neuro coach, metafóricamente hablando, se dirige a mentes saludables pero bloqueadas en el logro de ciertos objetivos.

Beiges resaltó que el neurocoaching es la metodología que une los conocimientos científicos sobre el cerebro y la práctica de la Programación Neurolingüística (PNL), un conjunto de técnicas derivadas de la neurociencia, desarrolladas por famosos psicólogos y psiquiatras como Milton Hyland Erickson y Virginia Satir.

“Si usted tiene un bloqueo para poder realizar algo, nosotros descubrimos dónde puede estar ese bloqueo y hacerle ver las potencialidades que tiene para salir de ese determinado bloqueo”, puntualizó.

En cuanto al psiquiatra, manifestó que este especialista se encuentra en otro nivel, ya que posee un profundo conocimiento de la bioquímica cerebral y la farmacología, razón por la que puede detectar deficiencias en los neurotransmisores del cerebro y recurrir a la medicación para nivelar el estado emocional del paciente.

“En mi caso, como he realizado diplomados en neuropsicología, cuando noto señales como miradas vagas, repeticiones o falta de motivación en la conducta de alguien, refiero al paciente a otros profesionales, como psicólogos o psiquiatras, para que estos me llamen y me indiquen entonces si tú estás acto para hacer el coaching”, sumó.

