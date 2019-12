Entrenadora de los Yankees formará bateadores en RD aplicando la biomecánica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La primera mujer entrenadora de bateo en organizaciones de las Grandes Ligas, Rachel Balkovec, contratada por los Yankees de Nueva York, entrenará bateadores en la República Dominicana con equipos que pertenecen a la Liga del Golfo y avanzó que en cada juego del equipo de El Bronx estará uniformada en la temporada 2020-21, cuando se enrole con equipos de ligas menores.

La entrenadora que generó asombro cuando se anunció su contratación, está creando también grandes expectativas cuando habla de su método basado en la biomecánica para ayudar a mejorar la sincronización del cuerpo de los peloteros con los movimientos en la caja de bateo.

Balkovec, de 32 años de edad y que jugó en la receptoría para los equipos de las universidades de Creighton y Nuevo México, cuenta con una larga experiencia profesional en el béisbol, ha estado en el campo de la fuerza y el acondicionamiento corporal.

Trabajó con los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston a tiempo parcial en esas áreas antes de llegar a los Yankees.

Acaba de rechazar una oferta de los Gigantes de San Francisco para trabajar con ese equipo en las Grandes Ligas, diciendo que estará feliz en los estadios de la organización de los Yankees.

Las expectativas puestas en ella no son diferentes a las de cualquier otro entrenador de los Yankees que es la de ayudar a los jugadores a mejorar.

“Todo el asunto es que estamos tratando de mejorar a los jugadores”, dijo el director senior de desarrollo de jugadores Kevin Reese en las reuniones de invierno, donde Balkovec fue presentada como la entrenadora de bateo de ligas menores del equipo.

“La respuesta a la pregunta más importante es que si nos hace mejores y la respuesta es sí”, añadió Reese.

Dijo que esa es la respuesta que buscan los Yankees de la ex receptora.

“Tengo un interés especial en la biomecánica y en comprender cómo se mueve el cuerpo y aplicar ciertas cosas, como por ejemplo, si hay una restricción en el movimiento, se puede detectar ese tipo de cosas”, dijo Balkovec cuando se le preguntó sobre su filosofía para enseñar a batear.

“¿Cómo afectará eso su mecánica del swing y la capacidad de hacer algo en una situación de juego?, además, el lado visual de las cosas, ¿cuáles son las mejores estrategias de las cosas que recogen la pelota para reconocer un lanzamiento?”, se preguntó.

“Hay dos lados, y no estoy segura de cuál es más importante en este momento, pero me estoy inclinando más por el aspecto visual en el que no mucha gente se está enfocando, creo en este punto. Es doble, comprende el cuerpo desde un nivel muy bajo y cómo se aplica al swing y la acción”, explicó.

Ella fue incorporada a la organización de los Yankees por el coordinador de bateadores Dillon Lawson, quien trabajó con Balkovec en el sistema de los Astros.

Como tutora de algunos en el lado de lanzamiento del juego, Balkovec está impulsando a sus estudiantes enseñándoles como atacar a los lanzadores.

“Con el lado de bateo de las cosas, lo más interesante para mí es el lado mental de eso, donde un hombre está deprimido por 30 turnos al bate, ¿qué haces?”, cuestionó.

“En resistencia y acondicionamiento es muy claro. Entran en la sala de pesas, levantan el peso y se van y hay éxito todos los días. No tiene muchos componentes mentales que cuando realmente se espera que junten los números de rendimiento para los que su trabajo está en juego”, añadió.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, no estuvo presente cuando Balkovec se reunió con Reese y su personal, pero quedó impresionado con la forma en que Reese y Lawson hablaron de ella.

“La clave para mí fue cómo Kevin Reese y Lawson se entusiasmaron, eso fue lo suficientemente bueno para mí”, dijo Cashman, quien reveló que después de que los Yankees contrataron a Balkovec, los Gigantes le ofrecieron un puesto en las Grandes Ligas que ella rechazó.

