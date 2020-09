Entrenador de Raptors sugiere un trato preferencial de los árbitros a Jayson Tatum

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El entrenador jefe de los Toronto Raptors, Nick Nurse, ha dado a entender que el equipo arbitral ejerció un trato preferencial sobre Jayson Tatum en el Game 2 de la eliminatoria. El alero lideró la victoria de su equipo con 34 puntos, incluido un inmaculado 14 de 14 desde la línea de tiros libres, su récord personal en playoffs. Es precisamente en este último dato en el que el técnico incidió.

“La única parte frustrante es la siguiente: lanzó 14 tiros libres. La misma cifra que todo nuestro equipo”, declaró el head coach de los Raptors, según ESPN. “Creo que nuestros muchachos trabajaron duro para defenderlo e hicieron un trabajo bastante bueno. Obviamente lo buscaron mucho durante todo el partido. Podríamos haber ayudado un poco mejor en ciertos momentos pero lo defendieron muy bien esta noche.”

Las palabras de Nick Nurse no son totalmente ciertas. Pero casi. La franquicia canadiense intentó un total de 19 tiros libres, anotando 16 de ellos, tan sólo dos más que los firmados por Tatum. En el global del encuentro, los Celtics intentaron 25 lanzamientos desde la línea de personal, sumando 23 aciertos.

Evitando una posible multa por parte de la NBA, Nurse no ofreció más detalles cuando fue preguntado específicamente sobre el trabajo realizado por los árbitros. “No, sabes que no pudo hablar sobre ello”, afirmó.

Curiosamente, Jayson Tatum había trasladado un queja muy particular y concreta poco antes de dar comienzo la serie de primera ronda ante los 76ers. “Tatum está cansado de no recibir un trato de estrella por parte de los árbitros y se ha estado quejando en el banquillo y el vestuario”, recogía una información procedente de The Athletic.