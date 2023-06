Entrenador de Raiders descarta ansiedad por lesión de Jimmy Garoppolo

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS.- Josh McDaniels, entrenador de Las Vegas Raiders, dijo este jueves que no tiene ansiedad por la lesión en el pie izquierdo de la que su recupera su ‘quarterback’ Jimmy Garoppolo, proyectado para ser el titular en la temporada 2023 de la NFL.

«No voy a poner una línea de tiempo o un día límite en nada; como dije, no tengo ansiedad, quizá los medios la tengan, pero yo no. Me siento muy bien al respecto con los tiempos que tenemos», explicó McDaniels en conferencia de prensa.

El martes pasado se desveló que Garoppolo no pasó los exámenes médicos de los Raiders, equipo con el que firmó en marzo pasado un contrato por tres temporadas a cambio de 72.5 millones de dólares, mismo que fue condicionado con una cláusula que se anexó debido a la cirugía en el pie de la que Jimmy se recupera.

«El jugador también entiende que tal condición ha disminuido su capacidad para jugar fútbol profesional y que continuar jugando fútbol profesional puede resultar en el deterioro, agravamiento o nueva lesión de las condiciones existentes que hacen que el jugador sea físicamente incapaz de desempeñarse», dice parte de la cláusula que se puso en el contrato del jugador que el coach reiteró no le quita el sueño.

«No me preocupo por las cosas que no puedo controlar. Tengo muy buena información que me dice que vamos a estar en tiempo. No ha pasado nada», insistió el entrenador sobre la recuperación de su mariscal de campo que espera tener en el entrenamiento en julio.

Al final de la temporada 2022, los Raiders despidieron al ‘quarterback’ Derek Carr luego de terminar con marca de seis ganados y 11 perdidos en el tercer lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana sin opción de ‘playoffs’.

Como sustituto contrataron al exjugador de los 49ers Jimmy Garoppolo, quien se perdió la mitad de la campaña con los gambusinos por la lesión en el pie que corrigió en marzo de este año.

Como mariscal de campo suplente Las Vegas tiene a Brian Hoyer, de 37 años, que en 14 temporadas en la NFL con distintos equipos sólo fue titular en 2014 con los Cleveland Browns.

De ahí que Josh McDaniels confíe en que podrá contar con Garoppolo para el inicio de la temporada.

«No tengo ansiedad al respecto. Estoy realmente emocionado de que esté aquí y lo espero para esta importante época del año que son los entrenamientos del próximo mes», concluyó.

