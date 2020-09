Entrenador de los Raptors: “No hemos sido nosotros mismos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Raptors no arrancaron las Semifinales de Conferencia de la mejor manera posible. Los canadienses fueron aplastados por los Celtics, que, de forma similar al encuentro entre ambos equipos en los seeding games, fueron claros dominadores de principio a fin y no dieron opciones a su rival. Esto, si bien fue en gran parte mérito de Boston, que jugó a un fantástico nivel, tuvo que ver también con la pobre versión de Toronto, que llevó a Nick Nurse a ser bastante autocrítico en sus declaraciones.

“Obviamente no hemos sido nosotros mismos” afirmó. “Creo que tenemos que jugar mucho mejor, especialmente a nivel ofensivo. No hemos anotado los tiros, no hemos mantenido una buena actitud, no hemos ejecutado correctamente nuestro sistema… Ha sido un día muy duro en muchos sentidos”.

Las cosas se pusieron cuesta arriba desde muy pronto para los Raptors, que mostraron una cierta frustración con los árbitros ante el gran número de faltas pitadas en los primeros compases. Tres de ellas fueron señaladas a Pascal Siakam, que arrastró este problema desde el primer cuarto. El técnico fue preguntado por este asunto, pero no quiso darle más importancia.

“Fue un problema, pero fue una de las muchas cosas que salieron mal. No jugamos bien, no jugamos duro, no jugamos rápido, y no merecimos ganar hoy. Por eso hemos perdido”.

Nurse habló también de las dificultades de los suyos para anotar en transición. La labor de los Celtics en esta faceta fue espléndida, pero el de los Raptors reconoció que, si quieren brillar en este aspecto, deben mejorar defensivamente. “Es casi imposible anotar en transición cuando el balón entra en la canasta y tienes que sacar de fondo. Además, nos ha costado hacer daño tras rebotear o robar el balón. Nos ha faltado algo de energía, lo cual también ha sido un factor determinante” concluyó.