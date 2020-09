Entrenador de los Lakers: “Nuestra defensa es tan decisiva como una superestrella”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ¿Tienen los Lakers un Big 3 formado por LeBron, Davis y la defensa? Algo así afirmó Frank Vogel en rueda de prensa. El técnico angelino quiso destacar el gran valor del trabajo defensivo de los suyos en su victoria por 100-110 ante los Rockets, recalcando que este tiene un valor equiparable al que tendría agregar un All-Star a la plantilla.

“Es un arma muy poderosa en unos playoffs, tanto como una superestrella” afirmó. “Si tienes una defensa de élite, puede ser tu tercera estrella, por así decirlo”.

Lo cierto es que Vogel no habla por hablar. Especialmente en la primera mitad, los Lakers aniquilaron la ofensiva de los Rockets, que ofrecieron una imagen muy gris y no se parecieron a sí mismos casi en ningún momento. De hecho, solo una pequeña desconexión cuando ganaban por 78-101 permitió a los texanos llegar a 100 tantos en el marcador, cifra que difícilmente habrían alcanzado si los angelinos no hubiesen regalado algunos puntos a base de acumular pérdidas en el último cuarto.

Es más, la labor de los californianos gana valor al ver los datos de acierto de Houston, que logró anotar 14 triples con un 42% de efectividad. Hay que remontarse a enero de 2018 para ver a los D’Antoni anotar tan pocos puntos tirando con más de un 40% de acierto desde el triple.

Frenando a Harden

“Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado” continuó Vogel. “Obviamente siempre hay cosas que mejorar, por ejemplo las faltas (los Rockets lanzaron 39 tiros libres), ya que nuestro objetivo es evitar que Harden acuda tanto a la línea. Tenemos que tratar de hacerlo mejor en ese sentido, pero en general estamos buscando que se sienta incómodo y limitarlo todo lo posible”.

Si el plan era limitar a Harden, los Lakers pueden darse por satisfechos. Pese a que acabó con 21 puntos, 16 de ellos llegaron desde la línea de personal, ya que el escolta no pudo pasar de un 2/11 en tiros de campo. La defensa angelina trató de complicarle la vida encerrándole en dos contra uno y obligándole a soltar el balón, labor que ejecutaron a la perfección.

“Harden es probablemente el mejor anotador que haya visto esta liga, y estamos tratando de reducir al mínimo su aportación, ya que es un jugador capaz de anotar desde cualquier lugar” aseguró LeBron James. “Sin ir más lejos, ha conseguido forzar 20 tiros libres pese a que una de nuestras premisas es no concederle tiros libres. No podemos regalarle absolutamente nada. De momento, nos hemos limitado a seguir nuestro plan de partido y ver cómo evolucionan las cosas” concluyó.