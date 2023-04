Entrenador de los Celtics huye de trucos para playoffs

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Boston Celtics ha terminado la regular season en la segunda plaza de la Conferencia Este con 57-25 y sin duda es uno de los favoritos al anillo. Con tal consideración, se ha preguntado al entrenador de primer año, Joe Mazzulla, por el reto que supone la postemporada en comparación a los 82 partidos anteriores. El head coach de los verdes cree que la clave para tener éxito es seguir confiando en lo que ha funcionado hasta ahora.

«No puedes huir del hecho de que los playoffs tienen una consecuencia diferente, pero cuanto más grandes son las cosas, más simples son. Mi objetivo es hacer las mismas cosas que he hecho durante toda la temporada: confiar en mi personal, confiar en los jugadores y confiar en la experiencia que he tenido, porque he trabajado para grandes profesionales… Nuestro vestuario está realmente intacto, y creo que eso es tan importante como cualquier otra cosa», señala el técnico.

Lo cierto es que había dudas con Boston al inicio de la campaña. La salida de Ime Udoka tras llevar al equipo a las finales del Este y confiar de nuevo en un técnico novato hizo que se temiese lo peor. No ha pasado nada. En cuanto empezó a jugarse al baloncesto llegaron los buenos resultados y Mazzulla acabó siendo confirmado com head coach.

De cara a la primera ronda de playoffs, Boston aún no conoce a su rival, ya que este saldrá de la eliminatoria de play-in que disputan esta noche Atlanta y Miami. El que gane será el contrincante de los verdes.

Relacionado