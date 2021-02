Entrenador de Lakers repite campaña a favor de LeBron: “Debe ser el MVP”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Camino de consumirse los dos primeros meses de regular season, compañeros y entrenadores han comenzado a hacer campaña a favor de aquellos jugadores que creen merecedores de los premios individuales entregados por la NBA.

Como plato principal de esta nómina de galardones se halla aquel destinado al mejor jugador de la temporada. Y Frank Vogel, entrenador de Los Angeles Lakers, tiene muy claro a quién debería de ir dirigida esta distinción: a LeBron James. ¿A quién si no?

A sus 36 años, el cuatro veces campeón de la NBA está a un nivel excelso y ni su edad ni todos los minutos que han soportado sus piernas en los últimos tres encuentros parecen pasarle factura. Estos duelos se han saldado con victoria tras previa disputa de sendas prórrogas. Y los números del de Akron no han pasado para nada desapercibidos: 28,7 puntos, 8,3 rebotes, 10,0 asistencias y 2,7 robos en más de 43 minutos.

“Realizó varias jugadas defensivas importantes. Se hizo cago de Horford en varias situaciones”, declaró Frank Vogel tras el triunfo ante los Thunder tal y como recoge la web de la NBA. “Por ello debe ser el MVP este año. Está cargando al equipo en ataque y es el líder de la mejor defensa de la liga. Está jugando increíble.”

Los Lakers superaron a Oklahoma sustentados en los 25 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias de LeBron. El cuadro angelino ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste (20-6) a la estela de los Utah Jazz (20-5).

A pesar del buen rendimiento colectivo e individual, son muchos los que sugieren una mayor dosificación de sus minutos de cara a enfocar los playoffs en el mejor estado de forma, física y mental, posible.

“Siempre hay preocupación, pero él se siente bien. No estaba entre los planes el ir a la prórroga y que juegue más de 40 minutos, pero tiene que estar en pista en esas situaciones para ganar los partidos. Estos son los partidos más duros para jugar. No estamos preocupados sobre estar cansados. Somos un equipo que no pone excusas. Ya le damos descanso después haciendo que no hable con la prensa”, bromeó el head coach.

Frank Vogel no ha dudado ni un segundo en elogiar a LeBron desde su llegada a Los Angeles. Tras conquistar el campeonato de 2020 ya lo definió como “el mejor jugador de baloncesto que jamás haya visto”, apenas unos pocos meses después de haber hecho campaña para el premio al MVP de la temporada, el cual terminó en manos de Giannis Antetokounmpo por segundo año consecutivo.

Ahora, las primeras previsiones lo sitúan entre los tres máximos candidatos al galardón junto a Nikola Jokic y Joel Embiid.