Entrenador de Denver: “Al empezar la temporada nuestra meta era ganar un campeonato”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En camino están. Cuando Denver llegó a la burbuja y empezó a jugar con numerosas bajas y sin cosechar buenos resultados, no pocos pensaron que su aventura en Orlando sería corta. En los juegos disputados en la fase final de la temporada regular, jugados en la “burbuja” firmaron un flojo 3-5 y así se plantaron ante Utah Jazz para verse 3-1 abajo. Sí, estaban contra las cuerdas, más aún cuando los de Salt Lake City se pusieron 15 puntos arriba el tercer cuarto del juego 5. La cuestión es que pocos contaban con que ese sería el escenario en el que mejor se moverían los de Colorado.

Como todos sabemos, los chicos de Mike Malone remontaron aquel quinto encuentro para posteriormente acabar cerrando la eliminatoria en siete partidos. Los Nuggets se llevaron cuantiosos elogios por ello, pero los comentarios se quedaron ahí, ya que de cara a las semifinales del Oeste que debían disputar ante los Clippers la inmensa mayoría los daba por eliminados, a lo sumo en seis partidos. Pero lo han vuelto a hacer. Con 3-1 abajo han ganado de nuevo tres encuentros seguidos a lo win or go home para conseguir lo nunca visto en la NBA: salir victorioso de dos series levantando un 3-1 en una misma postemporada. Con tal recorrido, no extraña que Mike Malone, head coach de los Nuggets, se muestre mucho más que satisfecho por lo logrado.

“Estoy muy orgulloso. Todos los muchachos, sin excepciones, no se rindieron en ningún momento creyendo los unos en los otros, creyendo en sí mismos. A la luz de todo lo hablado desde fuera, no teníamos ninguna posibilidad. Encontramos la manera de ganar tres veces consecutivas a un equipo realmente bueno. Me he quedado sin palabras”, señala antes de recalcar que nunca se han sentido inferiores ante nadie.

“Nuestro objetivo nunca ha sido llegar a un séptimo partido. Al empezar la temporada nuestra meta era ganar un campeonato. Por mas increíble, incluso indignante, que pueda parecerle a gente ajena a nuestro grupo, nunca lo hemos perdido de vista. Seguimos creyendo en eso”, sentencia.

Jokic, en la misma línea

A estas alturas en Denver creen que pueden con todo, y con razón. Van dos remontadas espectaculares y la sensación es que tienen tanto talento como carácter para encarar cualquier reto. Eso es lo que piensa Malone y lo que secunda Nikola Jokic, quien recalca que no se ven inferiores a nadie. “Simplemente no aceptamos que haya alguien que sea mejor que nosotros. Nadie nos quiere aquí. Nadie cree que podamos hacer algo. Pero nos hemos probado a nosotros mismos y demostrado a todos que es real que podemos hacer algo”, sentencia.