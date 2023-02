Entregran reconocimiento empresarial a Jaime Senior

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El movimiento social de Jóvenes Profesionales Generación y Acción reconoció este miércoles, durante la celebración de la tercera edición de La Premiación Nacional Liderazgo Joven, al abogado Jaime Senior.

El reconocimiento recibido fue en el renglón «Empresarial». El mismo fue entregado por Luis Ernesto Guevara y por la regidora Liz Mieses.

El acto donde al igual que Senior, fueron reconocidos otros profesionales, se llevó a cabo en el Restaurant Peperoni de la ciudad de Santo Domingo contó con la presencia de figuras del haber político, deportivo, social, cultural y empresarial de nuestra sociedad.

Perfil de Senior

El Sr. Senior es Socio Senior de Headrick Rizik Alvarez & Fernández y miembro del Comité de Gerencia de la firma. Su ejercicio legal se concentra en las áreas de derecho civil, comercial y societario en general, con un énfasis en fusiones y adquisiciones, derecho financiero y la inversión extranjera.

La práctica profesional del Sr. Senior ha sido reconocida por diversas publicaciones internacionales. Chambers & Partners destaca al Sr. Senior como uno de los mejores abogados en el país en su más reciente guía de Derecho Corporativo y Comercial, al resaltar que clientes comentan que el Sr. Senior “es un abogado impecable con excelentes habilidades legales. Es un profesional que inspira respeto y confianza, y es un placer trabajar con él”, y que otros clientes suman que “Jaime Senior es excelente. Tiene un conocimiento muy profundo del ambiente regulatorio en la República Dominicana, y una sensibilidad comercial notoria.” Chambers & Partners 2023 también resalta al Sr. Senior en su guía de Bienes Raíces & Turismo, notando que un cliente comenta que el Sr. Senior “es instrumental cuando se trabaja con contrapartes internacionales”, y nota que “es un abogado orientado a los detalles que siempre está buscando soluciones para tus problemas.”

La guía internacional IFLR 1000 – Financial & Corporate 2022 cita retroalimentación de clientes para destacarlo como solo uno de dos “Líder de Mercado” en la República Dominicana en materia de banca y de fusiones y adquisiciones, resaltando que él “es uno de los abogados más profesionales con los cuales he trabajado. Conoce el negocio muy bien. Excelentes relaciones humanas.” Por igual, el IFLR 1000 – Energy & Infrastructure comenta sobre el ejercicio del Sr. Senior en materia de energía e infraestructura, ofreciendo el siguiente comentario de un cliente: “él siempre se encuentra disponible, y asumió una operación muy compleja en un área de derecho muy particular y demostró que estaba dispuesto y capaz de aprender nuevos conceptos para aplicar sus recomendaciones. Es muy comercial en su desempeño, además de ofrecernos consejos legales, lo que fue muy útil.”

LatinLawyer 250 – 2022 resalta que el Sr. Senior es un “miembro de la práctica de alto perfil”, que “la experiencia de Senior en materia energética asegura que el equipo trabaje en muchas operaciones de financiamiento de proyectos.” Finalmente, The Legal 500 – 2022 elogia al Sr. Senior como un “Líder en el Mercado” en materia de Derecho Comercial y Financiero y resalta varias operaciones que ha liderado. La misma guía también resalta su práctica en Banca y Finanzas (un “destacado abogado en ejercicio”), Bienes Raíces y Turismo (“profesionalmente muy competente, siempre responde a cualquier pregunta y crea una relación muy constructiva de confianza con el cliente.”), Energía y Recursos Naturales (“muy conocedor de la ley y también es muy orientado a los negocios y capaz de dar recomendaciones sensatas para resolver los problemas de los clientes.”) e Impuestos (“un nombre a tomar en cuenta”).

El Dr. Senior es graduado de Doctor en Derecho, Summa Cum Laude, de la Universidad Iberoamericana, y también cuenta con un Doctorado en Derecho (Juris Doctor) de Cornell University Law School en Nueva York. Es admitido al Bar del Estado de Nueva York.

El Dr. Senior asesora clientes nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, negociación y ejecución de contratos, en aspectos tributarios, estructuración e implementación de financiamientos de proyectos, reorganizaciones empresariales, proyectos turísticos y de zona franca. Además, ha tenido experiencia en la supervisión y dirección de litigios, con un énfasis en casos relacionados a la inversión extranjera.

Antes de ingresar como socio de Headrick Rizik Alvarez & Fernández, laboró durante seis años como abogado asociado en la oficina de la ciudad de Nueva York de la reconocida firma internacional Sidley Austin LLP, habiendo sido miembro de los grupos de Fusiones y Adquisiciones, Práctica Latinoamericana, Fondos de Capital Privado (Private Equity) y de Fondos de Inversión y Derivados. Durante su tiempo en Sidley Austin, su práctica profesional estuvo concentrada en la representación de empresas e inversionistas en fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos y en Latinoamérica. También representó a instituciones financieras en el establecimiento, operación y aspectos de inversión de fondos de capital privado (private equity), con un enfoque en Latinoamérica. Finalmente, ha tenido amplia experiencia en emisiones en mercados de capitales internacionales, representación de instituciones financieras en préstamos y en operaciones de finanza estructurada (structured finance).

Transacciones Representativas

Representación de Vinci Airports SAS en la adquisición de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom), operador de 6 aeropuertos en la República Dominicana, incluyendo el aeropuerto de la capital de Santo Domingo.

Representación del Centro Financiero BHD en su fusión con el Grupo Financiero León, la operación financiero más importante y de mayor trascendencia en el mercado financiero dominicano. La operación involucró activos de más de US$4,000,000,000. Finalista para “Latin America M&A Deal of the Year – Latin Lawer”.

Representación de CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura) y el Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I en una operación sin precedentes de préstamo denominado en Peso Dominicano en el monto aproximado de RD$3.7 mil millones extendidos a los propietarios de Blue Mall (centro comercial de alta gama en Santo Domingo) y el JW Marriott Santo Domingo (hotel en la ciudad).

Asesoró a Inversiones Popular y el Banco Popular Dominicano, fungiendo como estructuradores, y EGE Haina, como emisor, de los primeros “bonos verdes” en el mercado dominicano, por un monto total de US$100 millones.

Representación de STOA Infrastructure and Energy, un fondo francés de inversión en infraestructura renovable, en su inversión en un planta eólica de 100MW, denominado Los Guzmancito, incluyendo para su expansión, valorada en US$128 millones, y el financiamiento multilateral asociado con el proyecto.

Representación de Imperial Brands PLC en la reorganización, spinoff y venta de su negocio de cigarros premium en la República Dominicana, en una operación valorada en US$208 millones.

Asesoró a Integer Holdings en su adquisición por US$220 millones de Oscor Caribe, una empresa de manufactura de implementos médicos, con extensas operaciones y facilidades en la República Domincaina.

Representación de Grupo Cisneros en el financiamiento (a través de un contrato de préstamo multilateral de US$170 millones) y el desarrollo del proyecto turístico Tropicalia – Four Seasons.

Asesoró a Isla Dominicana de Petróleo Corporation en su adquisición y consolidación con Sol Energy, operadores de la marca Esso en la República Dominicana.

Representación de CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura) y del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I en un préstamo de financiamiento de proyecto ascendente a US$37 millones extendido a Emerald Solar Energy S.R.L. para financiar la operación de una planta fotovoltaica de 25 MW en la República Dominicana.

Representación del Banco BHD León y el Bank of Nova Scotia en un préstamo de desarrollo de proyecto concedido a Haina International Terminals.

Representación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en su emisión de US$50 millones de valores como emisor diferenciado en el mercado de valores dominicano.

Representación de una empresa internacional actualmente envuelta en un arbitraje internacional y disputa por ante los tribunales de la República Dominicana respecto a la terminación de un contrato de distribución.

Representación de The Bank of Nova Scotia en un préstamo de proyecto de US$463 millones concedido a Phoenix Tower International y Phoenix Tower Dominicana.

Representación de The Bank of Nova Scotia en un préstamo de proyecto de US$50 millones concedido a Coastal Petroleum Dominicana.

Representación de Royal Gold, Inc., en una operación de US$610 millones de venta a futuro de minerales suscrita con Barrick Gold, Inc., con referencia a la mina Pueblo Viejo en la República Dominicana.

Representación de Third Point y Discovery Land Company en su adquisición y desarrollo del proyecto turístico Playa Grande Golf Resort.

Fungió como abogado local en República Dominicana para Spectrum Brands Holdings, Inc., en la restructuración de sus operaciones, realizadas en conexión con la adquisición por Energizer Holdings, Inc., del negocio global de baterías, iluminación y energía portátil de Spectrum.

Representación de MercaSID, S.A., en la adquisición de las operaciones de manufactura de productos de limpieza, aseo y detergentes de Unilever en la República Dominicana.

Representación de Citiinversiones de Títulos Valores, S.A., como colocador y estructurador de dos emisiones de bonos corporativos de EGE Haina por un monto de US$100 millones.

Representación de Citibank, N.A., Sucursal República Dominicana, como agente estructurador de un préstamo sindicado de US$80 millones concedido a Consorcio Minero Dominicano.

Representación del Grupo BHD en la compra de las acciones en Centro Financiero BHD detentadas por el Banco de Sabadell, valoradas en más de US$150,000,000.

Actividades Profesionales

Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Coordinador de su Comisión de Justicia y Legislación.

Miembro del Bufete Directivo del Consejo de Resolución de Conflictos (CRC) de la Cámara de Comercio de Santo Domingo.

Presidente del Capítulo de República Dominicana de la Sección Internacional del New York State Bar Association.

Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección Internacional del New York State Bar Association.

Articulista semanal en el periódico “El Dinero” respecto a temas legales y financieros (“Econolegales”).

