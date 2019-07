Entregan viviendas equipadas  al atleta Leonel de los Santos y a su padre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mediante una alianza estratégica para ir en auxilio del atleta Leonel de los Santos, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) junto al Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) y el Plan Social de la Presidencia, entregaron la mañana de éste sábado una casa renovada y equipada al boxeador dominicano y a su padre, quienes lo habían perdido todo durante un incendio.

De los Santos, quien regresó al país este viernes, recibió emocionado la renovada vivienda en el sector Katanga, de Los Mina, en Santo Domingo Este, de las manos del ingeniero Mayobanex Escoto, director general del INVI, junto al ministro de Deportes, Danilo Díaz, el presidente del Comité Olímpico, Luisin Mejía y Anael López, encargada de comunicaciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, quien actuó en representación de su directora general Iris Guaba.

La felicidad del atleta relucía “a flor de piel” asegurando que no se esperaba ver su vivienda con el confort y los estándares de calidad que ahora tiene.

“Estoy muy agradecido por mi casa, cuando a mí me llamaron y me dijeron que la casa se había quemado, yo me estaba volviendo loco en Colombia, pero cuando regresé la encontré en mejores condiciones que antes”, dijo De los Santos.

En tanto que el director del INVI, explicó en qué consistió la intervención que se hizo en la vivienda, destacando el nuevo techo, el piso de cerámicas y la excelente instalación eléctrica con que ahora cuenta la vivienda.

“Leonel aquí te entregamos tu vivienda y la de tu padre como nueva. Esperamos que la disfrutes y que puedas seguir poniendo en alto nuestro país en tierras extranjeras”, indicó.

En tanto que el ministro de Deportes, Danilo Díaz valoró el trabajo realizado por el INVI, destacando la calidad de la reparación y el espacio aprovechado.

“Las viviendas quedaron totalmente equipadas por estufas y tanques de gas, camas, comedor, neveras, juego de muebles y todos los ajuares necesarios para que las viviendas, tanto de Leonel como de su padre tengan dentro de su morada lo necesario para vivir dignamente”, resaltó Anael López, encargada de comunicaciones del Plan Social.

En ese mismo orden María García, quien funge como enlace entre el MIDEREC y los atletas de alto rendimiento, entregó 50 mil pesos en bonos de compras para que el atleta pueda reponer su ropa y la de su familia.

Tras enterarse de lo sucedido, el ingeniero Mayobanex Escoto instruyó una comisión de la institución, encabezada por el ingeniero Renso Cuevas, director de Construcción y Proyectos, quien se encargó de realizar la reparación y el acondicionamiento de la vivienda.

De los Santos participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río, en el 2016; en el 2017 fue reconocido como Boxeador del Año; ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 y durante su carrera profesional ha sumado importantes medallas que han puesto en el alto la Bandera Nacional en tierras extranjeras.

