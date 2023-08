Entregan tomógrafo al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Autoridades de Salud entregaron este jueves al Hospital Traumatológico «Doctor Ney Arias Lora», un tomógrafo de 128 cortes, adquirido como parte del “Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Sector Salud (PAFGSS)”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, resaltaron la inversión que hace el presente Gobierno para fortalecer y optimizarlos servicios de salud.

Rivera agradeció el apoyo económico de organismos de cooperación internacional, principalmente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la inversión de más de tres millones de dólares en la compra de cinco tomógrafos destinados a igual número de hospitales del país, priorizados, según diversos aspectos que ayudarán a dinamizar y elevar la calidad de los servicios.

“No podemos ver simplemente que se pone en funcionamiento un tomógrafo de manera individual, sino que es una red, e cinco de estos equipos en igual número de provincias y el beneficio es para casi 2.5 millones de habitantes que van a tener un diagnóstico más preciso y certero para el tratamiento y diagnóstico con rapidez de calidad” Manifestó.

Exhortó a la dirección del Ney Arias Lora a sacar un mayor provecho de ese equipo para detectar de manera oportuna otras situaciones de salud como otras enfermedades como en el caso de las afecciones cardiacas.

El viceministro de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Miguel Rodríguez Viñas, resaltó que con este tomógrafo se permite ejecutar los procedimientos para crear imágenes internas del cuerpo con alta resolución y tiene un costo de seiscientos setenta y dos mil seiscientos dólares (US$ 672,600.00), equivalentes a RD$ 37, 056,716.85).

“Este acto forma parte del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Sector Salud (PAFGSS) y representa un hito importante en nuestros esfuerzos para mejorar la atención médica y servicios de salud en todo el sistema. Es un compromiso firme para mejorar la calidad y puntualidad en los diagnósticos médicos a favor de los usuarios de los servicios de salud” dijo Rodríguez Viñas.

Mientras que, el doctor Mario Lama señaló que gracias a la instalación de nuevos equipos y modernización de los centros de salud, el Servicio Nacional de Salud ha roto récord de productividad en la mayoría de los renglones, como el caso pruebas de laboratorio la realización de 786 mil pruebas de imágenes, lo que aumentará con la instalación de cinco tomógrafos que existían en muy pocos centros públicos.

“Hoy estamos acá para dar continuidad a un mandato del presidente [de la República] Luis Abinader, de que los hospitales de la República Dominicana deben devolver la dignidad a los seres humanos y convertirse en instituciones donde la salud sea un derecho y no un privilegio, con la adquisición e instalación de estos importantes equipos seguimos dando pasos firmes de avance hacia la de un sistema de salud de calidad y más exequible”

El director del Hospital «Ney Arias Lora», doctor Julio Landrón, destacó los avances logrados de 2020 a la fecha, gracias al equipamiento y modernización del centro, donde se ha reducido la mortalidad por politraumatismo a un 2 por ciento, bajó la tasa de infección y el periodo de tiempo para las intervenciones quirúrgicas.

“En representación no solo del personal del Ney Arias Lora, sino también el de esa población humilde que no tiene o no tenía oportunidades de servicios, este hospital, ha contribuido desde 2020 a la fecha con un total de tres millones 216 mil 800 servicios entre estos: consultas, procedimientos quirúrgicos, pruebas de laboratorio, entre otros procedimientos.

Mejoramos el tiempo de intervención del paciente que era entre 15 y 20 días a 2.5 días para un procedimiento gracias a los equipos instalados, servicios que ofrecen pocos hospitales del mundo” dijo Ladrón.

También dijo que el Ney Arias Lora, lleva más de 24 meses sin deudas y han exonerado a pacientes más de 300 millones de pesos en la presente gestión de Gobierno.

Entre los hospitales beneficiados están Traumatológico «Juan Bosch», Provincia La Vega, Presidente Estrella Ureña, de Santiago de los Caballeros, San Bartolomé de Neyba, Provincia Bahoruco, estos últimos pendientes de entrega, mientras, fue instalado el primer tomógrafo en el hospitales «Dr. Toribio Bencosme», Moca, Provincia Espaillat.

Participaron el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva; doctora Yocastia De Jesús, directora General de Salud Colectiva. Así también la licenciada Canerys Linares, consultora del Sector Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Lic. José Luis Rosario, coordinador de Proyecto BID; Sr. Carlos Rocha, Representante Global Medical Zona Norte y el ingeniero Jeovanny Picharcho, gerente de servicio Global Medical.

Relacionado