Entregan Premio Nacional del Locutor; reconocen al director general de Migración

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Colegio Dominicano de Locutores (CDL) otorgó este martes la novena edición del Premio Nacional del Locutor 2023, acto en el que también fue reconocido de manera especial Venancio Alcántara Valdez, director general de Migración.

Fueron 13 las categorías premiadas, entre las que se destacan la categoría Locutora de Merengue, galardón entregado a Aimé Alcántara; y el renglón de TV, otorgado a Jessica Hasbún.

El reconocimiento al director general de Migración le fue entregado por el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián.

Alcántara Valdez destacó el apoyo que le ha brindado a los locutores.

«Yo siempre los he apoyado, yo siempre los he apoyado a ustedes, ¿No es así?, entonces yo quiero esta noche, yo les quiero decir que me siento altamente distinguido, me siento emocionado, pero me siento hasta cierto grado, satisfecho por el deber cumplido en término de lo que es la amistad sincera, siempre hemos sido amigos Nelson y yo fuera del gremio», dijo.

Asimismo, destacó el apoyo de Nelson Gutiérrez en a través del tiempo.

Las galardonadas también agradecieron por el premio.

El evento, dedicado al veterano locutor dominicano Pito Acevedo por su trayectoria en la radio nacional y aportes a la cultura, se llevó a cabo en el anfiteatro del Club Mauricio Báez.

