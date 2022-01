Entregan pensión solidaria a envejeciente de 122 años, residente en Valle Nuevo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), Juan Rosa, recibió este jueves al longevo de 122 años, Fermín Castillo Reyes, el cual fue beneficiado con una pensión solidaria, mediante el Decreto No. 859-21, emitido por el presidente de la Republica Luis Abinader Corona, con la finalidad de formalizar su inclusión en la nómina

El funcionario informó que Fermín Castillo podrá cobrar su pensión en el mes de febrero, al tiempo de felicitarlo por gozar de buena salud y por ser beneficiado de la misma.

Un comunicado de prensa establece que el señor Castillo, lleno de júbilo exclamó “me siento bien y le doy gracias al presidente de la república Luis Abinader y al director Juan Rosa por haberme pensionado, cuatro años más y luego hablamos”, dijo lleno de entusiasmo.

El anciano es nativo de Villa Altagracia y reside en Valle Nuevo, en una humilde vivienda del sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Esta es una de las más de 15 mil pensiones que ha otorgado el presidente Luis Abinader a personas envejecientes, con discapacidad y a madres solteras, demostrando así la sensibilidad y compromiso con los más necesitados que tiene el mandatario.

Estas pensiones van dirigidas a personas pertenecientes al sector informal del mercado laboral que no cotizaron o no lograron alcanzar las cuotas requeridas y no cuentan con ningún otro ingreso.

Relacionado