Entregan Medalla a la Excelencia Magisterial 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación Roberto Fulcar, entregó este jueves la Medalla a la Excelencia Magisterial 2022 a cinco destacados maestros por su trayectoria en el ejercicio docente, que este año rindió homenaje al maestro Pablo María Hernández Disla, quien dijo que el verdadero maestro es el que trasciende las fronteras del aula, influyendo en todos los ámbitos del ser humano y la sociedad.

Durante el acto en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en ocasión de celebrarse este 30 de junio el Día del Maestro, fueron reconocidos los educadores Sandra Lebrón Montero, en la categoría Honor Pedro Henríquez Ureña; Emeterio Rijo Castillo, en la categoría Reconocimiento Eugenio María de Hostos y Sandra Guerrero Ramírez, en el renglón Estímulo Salomé Ureña de Henríquez. Todos recibieron una medalla, una placa de reconocimiento y un aporte económico.

Ministro de educación, Roberto Fulcar, junto al presidente Luis Abinader

Asimismo, fue reconocida la maestra Marilyn Ramírez, docente destacada en el exterior, quien recibió una placa por su labor en favor de la educación de estudiantes dominicanos.

Al pronunciar unas palabras, el presidente Luis Abinader, expresó que hoy es un día de reconocimiento y celebración y que desde el Gobierno se pone en alto el valor y la relevancia de la figura del maestro y la maestra con la entrega de este premio de excelencia magisterial.

“Ustedes son el pilar fundamental sobre el que se construye el futuro de una sociedad y por eso quiero expresarle de corazón mi agradecimiento, el del Gobierno y el del país por tan encomiable oficio que requiere sin duda alguna de una especial vocación de servicio a los demás “, sostuvo el mandatario.

Por su parte, Roberto Fulcar sostuvo que el clima emocional del aula es una variable fundamental para lograr el éxito escolar, el cual está asociado al rol de la persona educadora como mediadora.

Dijo que en el proceso educativo un factor importante es la calidad de la relación, la transmisión directa del entusiasmo y la motivación por el proyecto compartido conviviendo y comunicándose en un ambiente de respeto y libertad.

“Ese de tipo de magisterio es el que se precisa siempre y el que deseamos estimular, honrándolo con estos premios al Mérito Magisterial 2022”, expresó Fulcar.

Dijo que ese ingente esfuerzo de permanencia y voluntad en la enseñanza, por sobre todas las adversidades, no pasa desapercibido al presidente Luis Abinader ni a la gestión al frente del Ministerio de Educación, que reconoce esta entrega en su justa dimensión.”

“Afortunadamente contamos con maestras y maestros muy notables, contamos con toda una cantera de veteranos y pujante educadores y educadoras meritorios, a quienes podemos exaltar por sus demostradas capacidades en los centros educativos”, expresó el ministro.

Indicó que una parte de ellos han sido elegidos como símbolos que son del colectivo, para valorar su compromiso por una mejor República Dominicana.

Reconoció que otros educadores también merecen ser premiados, por lo que los alentó a continuar con su obra patria de educar para crecer como país y para tener mejores ciudadanos.

“Educar es un hermoso proceso en el que un factor importante es la calidad de la relación, la transmisión directa del entusiasmo y la motivación por el proyecto compartido. Ese tipo de magisterio es el que se precisa siempre y al que deseamos estimular, honrándolo con estos Premios al Mérito Magisterial 2022”, precisó Fulcar.

También hizo uso de la palabra, Pablo María Hernández Disla, con ejercicio docente por 63 años y una productiva actividad intelectual, con la publicación de una diversidad de obras.

Los ganadores fueron escogidos por el Consejo Nacional de Educación de ternas seleccionadas en las distintas regiones, luego de evaluar el tiempo en servicio, actualización docente, el trabajo comunitario realizado y su impacto en las aulas, así como también su capacidad de innovar y reinventarse en condiciones nuevas.

Las palabras de agradecimiento, en nombre de los reconocidos, estuvieron a cargo de la galardonada en la categoría Honor, Sandra Lebrón Montero, quien exhortó a sus colegas a no dudar ni un momento que vale la pena entregar su vida a esta profesión de amor, decisión y compromiso siempre y cuando se ejerza por vocación.

“Al recibir este reconocimiento por mi labor docente por más de 30 años, reafirmo que hay mayor alegría en dar que en recibir y que mi mayor recompensa es saber que a través del trabajo que por tantos años he realizado en mi centro educativo, he ayudado a formar vidas sobre valores firmes que seguramente les ayudarán a ser buenos ciudadanos. Me da satisfacción saber que soy para ellos el motor inspirador que los impulsa a desempeñar trabajos de bienestar social y vivir una vida sana dando esperanzas a la patria”, manifestó Lebrón.

Durante el acto también fueron reconocidos, por primera vez, 10 destacados maestros de educación superior, como son Jesús Feris Iglesias, Carmen Durán, Dionisia Reinoso, Zamira Asilis, Ana Luisa Garib, Pedro Sergio Ramírez, Manuel Sosa Pichardo, Omar Alejandro Estévez, Kelvinson Reyes y Leandra Onaney Tapia.

En el acto estuvieron presentes la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tenología, Franklyn García Fermín; el viceministro de Educación, Rafael Bello; el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, así como directores regionales y distritales y familiares y allegados de los galardonados.

