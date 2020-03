Entregan alimentos para estudiantes en más del 95 % de recintos escolares

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Educación (Minerd), a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), confirmó la entrega de alimentos no cocidos en más del 95 % de los centros educativos que formaron parte de la primera etapa, por lo que se mantendrá la logística establecida hasta alcanzar la totalidad de familias registradas en el sistema público establecido.

El director del INABIE, René Jáquez Gil, destacó que la logística y organización establecida dejó resultados muy positivos porque, tanto los padres, madres o tutores que fueron a retirar los kits alimenticios, así como los organizadores y facilitadores, se apegaron a las normas establecidas y eso garantizó que todo saliera como se planificó.

“De las casi mil escuelas que impactamos en la primera etapa, en siete se presentaron algunas variables que fueron controladas de inmediato. Ya con esas experiencias estamos garantizando una entrega de alimentos sin baches y así mantener la seguridad y salud de nuestra comunidad educativa”, manifestó Jáquez.

El funcionario reveló que dentro de las nuevas medidas que se están tomando, es que las escuelas que sobrepasen los 400 estudiantes, las entregas se hagan por curso y horario definido para cada uno de ellos, por lo que se les solicita a las familias tener paciencia y estar atentas a las informaciones oficiales, sobre todo en constante comunicación con los directores de las escuelas, distritales y regionales.

El director del INABIE, aclaró que la ración alimenticia que se entrega es para el consumo del estudiante, no para toda la familia. “Esa funda de comida cruda es en proporción a lo que un estudiante consumiría en una semana, no es para todos los que están en la casa. Se entrega un kit por cada estudiante, no por cada persona en el hogar”.

En ese sentido, afirmó que para la familia completa el Estado gestiona la entrega de alimentos con el Plan Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y la Estancias Infantiles.

“Aspiramos a que con esta aclaración se comprenda que esos alimentos les corresponden a los estudiantes, no a los padres, madres, tíos, abuelos o vecinos. Para los demás miembros de la familia se gestiona la entrega desde otras entidades del Estado, nuestra obligación directa es garantizar la comida de los alumnos”, precisó.

Instó a la comunidad educativa, especialmente a los padres, madres o tutores, comprender que se entrega una ración por cada estudiante y no se puede alterar ese orden para garantizar que cada educando cuente con los alimentos necesarios para mantenerse sano mientras dure el estado de emergencia que estableció el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia COVID-19.

Los Kits de alimentación escolar contienen arroz, leguminosas (habichuelas, arvejas, lentejas), pastas alimenticias, sardinas en salsa de tomate, lata de maíz, harina de maíz y aceite. Adicional a eso, cada estudiante recibe una leche líquida UHT y panes o galletas.

Los alimentos no cocidos se distribuyen en varias etapas, como medida cautelar para evitar el conglomerado de personas y salvaguardar la salud ante la pandemia. Durante la semana en curso se continuará ampliando el rango de beneficiados hasta completar el 100 % de los estudiantes registrados.

