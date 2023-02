Entregan al Ministerio de Medio Ambiente títulos de áreas protegidas de Pedernales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp), actuando como fideicomitente del Fideicomiso Pro-Pedernales, entregó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su custodia y resguardo, los certificados de títulos de propiedad en favor del Estado dominicano que corresponden a las áreas protegidas de Pedernales, las cuales colindan con el proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo que se realiza en esa zona del país.

De acuerdo a un comunicado, el director ejecutivo de la Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, en presencia de miembros de la prensa, de funcionarios y personalidades entregó al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, el Certificado de título No. 3000658469 que corresponde a parte del Parque Nacional Jaragua y a tres polígonos del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas con una superficie de 293,223,437.33 m2, y, el certificado de título No. 3000658362 con una superficie de 878,648.55 m2, que corresponde a otra porción del Parque Nacional Jaragua.

“Estamos cumpliendo nuestras promesas con la sociedad y los grupos ambientalistas de que esas áreas no serían aportadas al fideicomiso ni serían objeto de ningún desarrollo hotelero”, afirmó Freund al explicar que estos títulos son el resultado del proceso de subdivisión del inmueble identificado en la Parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 03, con una superficie de 361,978,762.00 m2, proceso que tuvo dentro de sus objetivos resguardar los terrenos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme a las normativas y reglamentaciones ambientales vigentes.

“Hoy estamos dejando estos certificados de títulos en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, junto a Bienes Nacionales, sirvan a su resguardo y protección. Esta es otra acción de responsabilidad, transparencia y profundo compromiso de este Gobierno y del presidente Luis Abinader, con la protección de nuestros recursos naturales, un compromiso que, tanto el Fideicomiso Pro-Pedernales y la Dgapp asumen como entidades responsables del Desarrollo Turístico de Cabo Rojo- Pedernales”, enfatizó el funcionario.

Destacó que la propuesta para proveer de títulos a las áreas protegidas y parques nacionales fue una iniciativa del fenecido ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. “Es un gran privilegio para mi, honrar la memoria de nuestro querido Orlando, entregando estos títulos, lo que es también un reconocimiento a su genuina preocupación por lograr mayores garantías de respeto a la biodiversidad y a la riqueza ambiental de estas tierras”, expresó emocionado Freund.

Agregó que esta es una acción sin precedentes en República Dominicana, ya que “ningún parque nacional o área protegida cuenta con el aval de un certificado de título de propiedad a nombre del Estado dominicano, debidamente registrado en el Catastro Nacional y al resguardo Medio Ambiente y Bienes Nacionales”.

Expuso que, después que el Estado logró recuperar de manos de particulares los terrenos de esta parcela 215-A, que incluía el Parque Nacional Jaragua y los terrenos de Bahía de las Águilas, mediante un litigio de que duró más de 25 años y el sacrificio de un gran equipo de juristas, defensores de la Patria, es justo poner en resguardo este patrimonio, bajo la protección y veeduría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, valoró la acción de la DGAPP, al considerar que recibir los certificados de titulación “representa una de las más grandes conquistas” que la entidad rectora del medioambiente puede exhibir en favor de las áreas protegidas en interés de seguir cumpliendo con el objetivo que se ha venido trazando, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, de fortalecer la protección de los recursos naturales.

“Después de 22 años de promulgada la Ley 64-00 y 18 años de la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas, es una realidad poder contar con estos certificados de títulos de propiedad de las áreas protegidas de país, que garantizan la seguridad jurídica de esos terrenos, al acreditar al Estado dominicano como legítimo dueño de estos inmuebles que revisten de tanta importancia para nuestra nación”, resaltó el funcionario.

Ceara Hatton se refirió también a la Ley 202-04, que establece que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales administrar, orientar y programar el manejo y desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), incluyendo la promoción de las actividades científicas, educativas, recreativas, turísticas, y de cualquier índole, y la realización de todo tipo de convenio, contrato o acuerdo para la administración de servicios que requieran dichas zonas, individualmente o en conjunto.

Detalles importantes

Mediante un largo proceso de litis en los tribunales iniciado en 1997 y concluido a mediados del 2019, el Estado dominicano logró recuperar, de manos de particulares, la parcela 215-A, del distrito catastral No. 03, con una superficie de 361,978,762.00 metros cuadrados, matrícula No. 0600006285, ubicado en Enriquillo, Barahona, el cual incluía las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua y el área de recre Cabo Rojo-Bahía de las Águilas.

En procura de deslindar los terrenos que serían aportados al Fideicomiso Pro-Pedernales para el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales y que no corresponden a las áreas protegidas, se realizó una subdivisión de la parcela 215-A que resultó en la emisión del Certificado de Título No. 3000658469 que corresponde a parte del Parque Nacional Jaragua y a tres polígonos del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas , y, el Certificado de Título No. 3000658362 con una proporción de Parque Nacional Jaragua.

En efecto, en procura de la defensa del medio ambiente, y en virtud del compromiso del presidente, Luis Abinader, la Dgapp y el Fideicomiso Pro-Pedernales, decidieron entregar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estos certificados de títulos que servirán para asegurar y proteger estos terrenos, claramente deslindados, que corresponden al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana, conforme a las normativas y reglamentaciones ambientales vigentes.

