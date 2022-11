Entre sollozos, hija de Daniel Duvergé deja aflorar sus sentimientos: “Yo quiero ser como él”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Noelia Duvergé, hija del fotorreportero de El Nuevo Diario, Daniel Duvergé, dejó aflorar sus sentimientos ante los amigos, familiares y allegados que han asistido a la Funeraria Blandino, a dar el pésame por el fallecimiento de quien en vida también fue un maratonista.

Noelia describió las cualidades que caracterizaban a su padre, con las cuales logró conquistar el corazón de todos los que lo conocieron. Expresó lo orgullosa que se siente de ser hija de Daniel, quien ha sido su inspiración.

“Todo lo que mi papá hacía yo lo hago, porque yo quiero ser como él y todo el mundo lo sabe, quiero ser una replica exacta de mi papá y no me importa que me digan a veces que parezco un varón, me da igual”, dijo.

Agregó que tiene muchas herramientas de su casa para hacer las cosas que él hacía. “No hay una cosa que papi sepa hacer que yo no la sepa hacer. Yo sé tapizar porque lo aprendí de él. Yo le dije, papi yo quiero tapizar y me dijo que eso es de varones, fui me inscribí en un curso en Infotep y aprendí a tapizar”, sostuvo.

Asimismo, aprovechó para hacerle un llamado a los padres presentes a que les den amor a sus hijas.

“En esta tarde, a los papás que tienen hijas les quiero decir, amen a sus hijas, cúbranle el corazón con la paternidad, porque una hija con un padre que ama ningún hombre nunca la podrá maltratar, ni con palabras, ni con actos, ni emocional ni intelectualmente, una hija con un papá como el que tengo se puede comer el mundo completito”, dijo Noelia.

Daniel murió en un centro de salud, donde permaneció ingresado por varios días tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y otras complicaciones.

