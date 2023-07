Entre la adversidad y el poder

“Para conocer y evaluar a una persona, hay que verla en la adversidad. Cuando se esta en malas, cuando se cae presa de la desesperación y no se tiene a quien acudir, mientras los “amigos” se escurren furtivamente, ahí es donde se diferencian los pusilánimes de los de temple.

Hay dos situaciones altamente propicias para determinar que clase de persona es un sujeto cualquiera. Una es la que ya describí mas arriba: cuando estás en desgracia y la suerte te da la espalda. La otra es el caso opuesto: cuando tienes poder, mucho poder. No recuerdo quien fue que dijo que hay que saber ser grande en la derrota y humilde en el triunfo. ¡Gran verdad! Pero ¡cuán pocos ejemplos de ello encontramos en la vida!

Podemos trasladar esas reflexiones a las cosas sencillas, a la cotidianidad de cada uno de nosotros. Todos los días vivimos pequeñas derrotas y saboreamos pequeños éxitos. Armémonos de fortaleza espiritual cuando nos toque experimentar pequeños o grandes fracasos, y seamos modestos cuando alcancemos cualquier triunfo, grande o pequeño. Si logramos hacerlo, habremos descubierto uno de los secretos de la paz interior”.

El 03 de mayo del 2012 el extinto Dr. Rafael Molina Morillo a la sazón director del Periódico El Día, publicó este editorial cuyo título y contenido he utilizado (sin permiso) para compartir mi reflexión de esta semana con nuestros lectores. Me ahorrare la debida descripción del perfil del autor antes mencionado, ya que, debido a su eminente trayectoria en el campo periodístico, diplomático y del derecho; considero que pocos desconozcan de su ilustre trayectoria como figura pública en nuestro país.

Me pareció atinada la ocasión para reproducir dicho contenido, dada la abundancia de ejemplos de los que hemos sido testigos los dominicanos en la última década después de la publicación del Dr. Molina Morillo. Nuestra sociedad ha podido presenciar los casos más dantescos e inverosímiles, relacionados con funcionarios públicos, empresarios, artistas, atletas y hasta miembros del Poder Judicial. Todos marcados por conductas propias de la naturaleza humana: la corrupción, el trafico de influencias, la codicia y el abuso de poder, utilizados como medios para el ascenso económico y social.

Por un lado, el sistema predominante en nuestra sociedad actual nos seduce a pensar e incluso a creer, que debemos hacer cualquier cosa y por cualquier medio para superar nuestras dificultades y carencias materiales, incluso si esto implica tomar atajos y romper las reglas, pero sin contarnos las consecuencias posteriores de dichas acciones.

Por el otro lado, se utilizan todos los medios audiovisuales posibles para mostrarnos los bienes materiales obtenidos (lícitos o ilícitos) como único indicador valido del “éxito” alcanzado. No importa cómo, ¡haga su diligencia! hemos oído pronunciar esta frase a figuras “influencers” en medios masivos tanto digitales como tradicionales.

Nuestra posición no es la de querer convertirnos en jueces morales y éticos de las conductas de nadie, más bien como padre, docente y ciudadano, es invitar a la reflexión, incluso propia, para intentar modelar el errado curso que llevamos en la búsqueda de la “felicidad”.

Mas bien, el objetivo es destacar las dos cualidades humanas mas altruistas y nobles que poseemos como especie y que son las únicas que considero nos colocan en posición de superioridad ante nuestros iguales: la resiliencia cuando se está en la desgracia y la humildad cuando se alcanza el poder o el éxito. Séneca el gran filosofo, político, orador y escritor de la antigua Roma conocido por sus obras de carácter moral dijo: “No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba.

Tal y como lo expresa Séneca en esta reflexión; el hombre que no ha sido tocado por la adversidad se pudiera considerar desafortunado, porque no tendría oportunidad de demostrar sus talentos y capacidades para superar pruebas y desafíos que lo convertirán en mejor persona. Del lado opuesto; los estoicos no rechazaban la riqueza per se sino la riqueza como fin último. No hay ninguna contradicción entre las riquezas, la moral, la ética y los valores.

Una actitud de humildad, paciencia y gratitud cuando estamos atravesando por dificultades, puede elevar nuestro espíritu y nuestra mente a niveles insospechados, es entonces y solo entones, cuando la propia vida y sus azares se encargan de llevarnos al siguiente nivel, cuando ella considera que estamos listos para asumir las recompensas por tanto tiempo buscadas y que estas no se conviertan en una fuerza poseedora de nuestras almas para desgracia propia y de los que nos rodean.

Por ultimo y no menos importante, el lado opuesto de la moneda; el orgullo y la arrogancia cuando merecido o no, alcanzamos alguna posición de privilegio ya sea profesional, política, social o en cualquier ámbito de nuestra vidas. Debemos asumirla tal y como reza un antiguo adagio de al menos el siglo I a.C. y que hace alusión a la espada de Damocles “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Nada nos pertenece en este mundo temporal, todo nos ha sido prestado para que lo administremos y usemos en beneficio propio y de los que nos necesiten. Resistamos la tentación de creer que una posición de privilegio económica o social nos coloca en un nivel superior a nuestros semejantes. ¡Nada mas alejado de la realidad!

