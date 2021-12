Entre el cambio climático, las migraciones y lo políticamente correcto

Reducir el consumo energético implica una transformación social difícil de asumir para la mayoría de los ciudadanos. La autodestructiva relación que tiene la humanidad con los combustibles fósiles hay que reducirla de manera gradual y de forma racional. – La ¨Hipocresía verde¨ debe alejarse de lo políticamente correcto y acercarse a lo práctico y realista.

Cambiar las energías fósil por las renovables tiene un coste inasumible para la mayoría de las naciones. Según Morgan Stanley, unos 50 billones de dólares. China y Estados Unidos, los dos países que emiten el 40% del CO2 mundial no se toman en serio este problema. Según la plataforma de Científicos Climate Acttion Tracker (CAT), la temperatura media del planeta aumentá entre unos 2,1ºC y 2,4 ºC, teniendo en cuenta las proyecciones para el 2030. El 1,5ºC que predecía el Acuerdo de París se quedará corto. Por suerte o por desgracia, todo es líquido en la actualidad. En nuestro mundo, como nos recuerda el ¨efecto mariposa¨, todo está interconectado. Formamos parte de un macrosistema que está siempre en busca del equilibrio dinámico.

La crisis geopolítica desatada en Bielorrusia a sí lo confirma. Migrantes procedentes de Irak, Siria, Afganistán y algunos países africanos se encuentran en un limbo legal en las fronteras entre Polonia y Bielorrusia. Cuando alguno de estos migrantes cruzan la frontera, el gobierno polaco hace lo que se conoce como devoluciones en caliente (pushbacks). Es decir, devolver a los migrantes al último lugar de donde venían. El frio comienza a llegar, mientras muchos migrantes vagan por el bosque en busca de un momento para cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. Ya han muerto 13 personas en la frontera.

Alexandre Lukashenko está copiando la estrategia de Turquía con la Unión Europea. Exigir dinero para contener las grandes migraciones hacia la UE, como han hecho Turquía o Marruecos. Este mandatario pensó que propiciando la llegada de falsos turistas desde Oriente Medio presionaba a la UE por las sanciones que ésta le impuso después de las elecciones fraudulentas del pasado 2020. El viaje de estos migrantes (turistas) cuesta entre 3.000 y 4.000 euros. Toda una fortuna para personas con escasos recursos. Conviene recordar que no se trata de refugiados, ya que todos han obtenido un visado legal de turismo. Si bien es cierto que se trata de una catástrofe humanitaria, también es un chantaje geopolítico.

Hace poco, el tribunal de Justicia de la Unión Europea falló contra lo que promovía el gobierno húngaro de Viktor Orbán llamado ¨Stop Soros¨ que criminalizaba la ayuda a los migrantes. Se trata de evitar que las ONG´s o magnates como George Soros y su fundación ¨Open Society¨ ayuden a los migrantes. Según esta ley, dar alojamiento o transportar, aunque sea a un hospital, se considera colaboración en tráfico irregular de personas. Utilizar a los migrantes como arma se conoce como ¨guerra híbrida¨. Se cree que la entrada en la UE es más fácil desde Bielorrusia. ¿Os imagináis que un millonario ayudara a los migrantes haitianos a cruzar la frontera hacia la República Dominicana?

Unos 4.000 migrantes están atrapados entre la frontera de Polonia y Bielorrusia en espera de una solución. Polonia ha enviado a la frontera con este país a 15.000 militares y 5.000 policías, y ha planteado la idea de construir un muro de 180 kilómetros y 5,5 metros de altura en su frontera con Bielorrusia. El coste total de este muro sería de unos 353 millones de euros. La gran mayoría de la población polaca está de acuerdo con su construcción. La urgencia de este conflicto provoca que los desacuerdos entre Polonia y la UE pasen a un segundo plano. Tras la crisis de los refugiados del 2015, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se vio sometido a la presión de UE por su idea de construir una vaya fronteriza para impedir el paso a los migrantes. Hasta ahora Polonia se resiste a recibir ayuda de la Agenda Europea de Fronteras (Frontex) en su territorio.

Europa es una potencia económica, no militar, por eso tiene que actuar con mucho tacto en este tema. Su reacción ante Putin en el 2014 por el tema de Crimea o el fraude electoral de Lukashenko así lo demuestra. Alemania, país de destino de muchos migrantes, mira de reojo el conflicto. En el 2015, Angela Merkel, dio asilo a un millón de Sirios argumentando que ayudarían a la economía y al rejuvenecimiento de la población alemana. Se vio obligada a rectificar ante el crecimiento de los partidos de ultraderecha. A Rusia le interesa debilitar la estructura de la Unión Europea y que aumente el precio del gas.

Entre junio y octubre de este año, han entrado en la UE a través de Polonia unas 22.000 personas. En los primeros ocho meses de este año llegaron a la Unión Europea unos 40.600 migrantes por la ruta del Mediterráneo central (Italia), casi 10.000 por el estrecho de Gibraltar, 8.500 por Canarias y 5.300 por las rutas del Este, según FRONTEX.

En el 2016, la Unión Europea alcanzó un acuerdo con Turquía que consistía en dar dinero a las autoridades para impedir la entrada de migrantes en Turquía hacia la Unión Europa. A Lukashenko le ha salido el tiro por la culata. Polonia no los deja pasar y la Unión Europea no da señales de querer pagar para que Bielorrusia haga de muro de contención hacia Europa. Lukashenko, ha amenazado con cortar el suministro de gas hacia Europa, si no se aceptan sus condiciones. Por Bielorrusia pasa el gaseoducto Yamal-Europa, que lleva gas natural ruso a Alemania y Polonia, pero que pertenece a la empresa rusa GAZPROM. El 20% del gas natural que se consume en la UE pasa por Bielorrusia. Rusia es el principal aliado de Lukashenko en esta ¨guerra encubierta¨ entre Putin y la UE. Ahora el autoritario líder bielorruso propone a la Unión Europea que se quede con 2.000 migrantes y devolver unos 5.000 a sus países de origen. Esperemos que esta crisis migratoria no derive en un conflicto militar como temen las repúblicas bálticas y Polonia. En Ucrania comienzan a tomar medidas para que esta crisis no les afecte. Todos tenemos derecho a buscar un futuro mejor, pero entrar en un país por la fuerza armados con piedras, gases lacrimógenos o granadas no es la mejor idea.

Como podemos comprobar, el cambio climático y la crisis migratoria están relacionados. Los temas importantes siempre tienen más de una lectura. En teoría, a quien madruga Dios le ayuda. En la práctica, el que madruga duerme menos. No podemos exigir prohibir los combustibles fósiles y al mismo tiempo que no aumente el coste de la electricidad. La santísima trinidad que forman la electricidad, el petróleo y el gas, es difícil de romper. Las energía renovables están lejos, todavía, de hacer milagros. Este es uno de los diversos motivos por los que China e India pidieron cambiar en el texto final de Glasgow (Escocia) la palabra ¨eliminación¨ por la frase más ambigua ¨progresiva reducción¨. De este hecho son conscientes las ONG´s, Greta Thunberg y el presidente del COP26, Alok Sharma. China está más centrada en sus planes de recuperación económica que en el clima global. En el fondo, el texto final habla de recomendaciones que además no son vinculantes. Y así llevamos 26 años de conferencias climáticas en las que se ha concretado muy poco.

Los 100.000 millones prometidos por los países ricos a los pobres para crecer con energías limpias es una buena intención, pero de difícil realización en la práctica. De momento se han reducido a 79.000 millones de dólares para el 2023. Nuestro etnocentrismo nos hace creer que todos los países se encuentran en la misma situación en cuanto al cambio climático, cuando no es así. Los países nórdicos saldrán ganando. Siberia, por ejemplo, se puede convertir en la tierra prometida y las rutas del comercio mundial se podrían hacer por el ártico. Hay que convivir con el miedo y la angustia. Ante tantos problemas, muchos preferirán aislarse en el metaverso.

Los populismos seguirán creciendo si no somos transparentes y planteamos soluciones prácticas. Con la táctica de quedar bien lo que hacen muchos políticos es confundir al ciudadano y quedar en evidencia; ya que no tienen soluciones a problemas complejos que no sean culpar al adversario político. El típico y tú más. Intentar hacer creer a la opinión pública que existen populismos buenos y malos no es una buena táctica a largo plazo. Todos los populismos son malos. Los de derecha y los de izquierda. En temas importantes como la inmigración o la libertad de expresión se empuja a muchos ciudadanos al radicalismo.

El problema de las energías renovables es el pez que se muerde la cola. El volumen de energía renovable necesaria para mantener el consumo genera una gigantesca demanda de materias primas, sobre todo metales, como el cobre o el litio, lo que supone un aumento de la producción minera. La economía verde, de momento es una utopía. En un mundo cuya base es el libre comercio no podemos tener empleos bien remunerados y energía verde barata porque nuestra tecnología actual no lo permite. El ¨New Deal Verde¨ tardará en llegar. La economía actual es entrópica, no es circular. Esto quiere decir que muchas materias primas no pueden ser recicladas. ¿Está la mayor parte de la humanidad dispuesta a renunciar a las comodidades que nos aportan los combustibles fósiles?. No lo creo.

Frenar el cambio climático es una empresa ingente y costosa, en un mundo en que los diversos países avanzan a diferentes velocidades económicas y de desarrollo. Se calcula que sustituir las centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles por otras de energías limpias costaría unos 500.000 millones de euros anuales a la Unión Europea hasta el año 2050. ¿De verdad esperamos que esto no repercutirá en el recibo de la luz? En este mundo nada es gratis. Hablar de la transición verde y no perder votos contando la realidad es difícil para muchos políticos por más labia que tengan. China ha basado su crecimiento en los últimos años en el gas y menos en el carbón, pero este hecho ha provocado escasez y subida del precio del gas, y esto se traduce en un recibo de la luz más alto en muchos países. China contamina menos pero nosotros pagamos más por la luz que consumimos. De rebote, este hecho ha obligado a EE.UU y Alemania a consumir más carbón. En la Unión Europea está previsto que para el año 2032-2035, desaparezcan las centrales nucleares y los coches diésel. Si no se abaratan los vehículos eléctricos o híbridos, para muchos ciudadanos será un lujo tener uno propio en los próximos años. Resulta que los cuatro primeros países fabricantes, EE.UU, China, Japón y Alemania, no se han adherido a firmar este acuerdo sobre los vehículos.

El control de las emisiones de cada país es un paso importante para encarar con seriedad este problema que será progresivo durante los últimos años. Con el daño económico que ha causado la pandemia de la COVID-19 se hace difícil pensar que los planes de París se cumplirán. Esto quiere decir que las catástrofes asociadas al calentamiento global van para rato. La ausencia de Vladimir Putin y de Xi Jimping es una señal de que no hay un acuerdo global. China quiere seguir creciendo y no concreta nada ni se compromete. India recuerda que solo ha contribuido con el 4% del total de emisiones desde 1850. China y EE.UU, los países más emisores de gases de efecto invernadero se han comprometido a ¨cooperar¨ para reducir las emisiones. Todo muy bonito, pero poco concreto.

La lucha a corto plazo contra la descarbonización será lenta, pero reducir el metano y luchar contra la deforestación ya es un paso importante. 105 países acordaron reducir las emisiones de metano en el 30% para el 2030. Una pena que China, India y Rusia, no se sumaran a este acuerdo. En el 2022 se revisará que han hecho los países firmantes hasta la fecha, y así cada 5 años. ¿Alguien recuerda el problema catastrófico de la capa de ozono?

Los acuerdos y alianzas alcanzados en la COP 26 no son vinculantes. En la cumbre de Glasgow se ha llegado a un acuerdo de mínimos con poca concreción, dadas las reticencias de China, India y Rusia. Eliminar los subsidios que tienen las energías sucias (petróleo, gas y carbón) es un primer paso. Compensar económicamente por daños y perjuicios a los países más pobres, que son los máximos perjudicados por el cambio climático es otra buena iniciativa. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán un 13,6% en el 2030 respecto al 2010. Y eso representa una subida de 2,4º C de calentamiento durante este siglo. Mantener el calentamiento 2º C por debajo de los niveles preindustriales, no se lo cree nadie, y mucho menos el 1,5ºC famoso. Se calcula que las actividades humanas representan el 1,1ºC del calentamiento global. Conviene recordar que el clima de la Tierra se encuentra en una fase de crecimiento de las temperaturas desde la última glaciación conocida como Würm. Los aumentos y descensos de temperatura son cíclicos en la historia de nuestro planeta, algo que gran parte de la opinión pública desconoce.

Ha quedado claro en la cumbre de Glasgow, que algunos países de la UE como Alemania o Francia tienen políticas energéticas muy diferentes. En Francia, Emmanuel Macron acaba de anunciar su plan para construir nuevas centrales nucleares para garantizar la independencia energética francesa. Es decir, construir reactores nucleares después del accidente de Fukushima del 2011. En Francia existen 56 reactores en funcionamiento que generan el 70% de su electricidad. Este es el motivo por el que el país galo intenta que la energía nuclear tenga el mismo reconocimiento que el gas como energía de transición. Así puede acceder a los fondos europeos. En Alemania, Angela Merkel anunció el cierre de todas las centrales nucleares. Con el cambio de Gobierno reciente, no está claro que se lleve a cabo. El gaseoducto Nord Stream 2 entrará en funcionamiento en poco tiempo, lo que implica más gas hacia Deutschland. Con esta decisión, Alemania dependería mucho del gas ruso para mantener su actividad industrial. Europa, en general, depende mucho del exterior en materia energética. El 60% de su consumo energético procede del exterior, sobretodo, petróleo y gas natural. Solo de Rusia, el 40% del gas, el 30% del petróleo y el 42% del carbón.

Viendo los últimos acontecimientos geopolíticos, parece que Macron está en el camino correcto. Este problema deja a Alemania sin fuerza para presionar a Putin y su reviva autoritaria. En su contra, Francia tiene a un grupo de países entre los que se encuentra Alemania, Dinamarca, Austria, Luxemburgo y Portugal, que se niegan a que los países que construyan centrales nucleares reciban ayudas de los fondos europeos. Francia alega que quiere utilizar la energía nuclear como estrategia para eliminar gradualmente las plantas térmicas de carbón y gas. Recordemos que el accidente de Fukushima se produjo después un de terremoto de magnitud 9 que provocó posteriormente un tsunami. Fue el accidente más grave después de el de Chernóbil de 1986.

Se puede utilizar la energía atómica con fines pacíficos y extremar las precauciones para que no ocurran accidentes como el de Fukushima. No nos engañemos, la lucha contra el cambio climático compromete el desarrollo de muchos países emergentes. Este es el motivo por el que algunos países exportadores querían introducir el concepto de ¨balance interno de emisiones¨. De ahí que se ponga la fecha límite del 2050. Buenas intenciones y papel mojado. Australia ha decidido construir tres plantas térmicas de carbón. Para los ecologistas se trata de una oportunidad perdida.

De momento, el 75% de la energía primaria que se consume en el mundo es de origen fósil. Decir verdades a medias no es la solución para un problema tan complejo. Habría que explicar también el alto precio económico, político y social que todos tenemos que pagar para llevar a cabo la transición energética. Cerrar las centrales eléctricas de carbón tardará un tiempo. Alemania produce un 25% de su electricidad con carbón. La transición tiene que hacerse pero de manera gradual.

Si no se comienza a actuar ahora con el clima puede producirse un desastre medioambiental en unos pocos años. Llevamos tres décadas prometiendo cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Desde Kyoto en 1997, pasando por París 2015 hasta Glasgow, pocos compromisos concretos de han materializado. Xi, Putin, Bolsonaro y Lukashenko piensan más en la economía que en el medioambiente de sus países.

El postureo es una manera sencilla de manipular a las masas a través de los sentimientos. No veo bien aprovecharse de la ignorancia y las buenas intenciones de la gente para ganar votos. Es una forma de populismo barato. La Ciencia, como siempre, resolverá el conflicto que nos está planteando el cambio climático y sus terribles consecuencias.

En muchos países, los políticos, nos hacen creer que están de acuerdo con la necesidad de combatir el cambio climático, porque es políticamente correcto, pero el crecimiento económico de países como China, EE.UU, Inglaterra o España se centran en los combustible fósiles. No hay que olvidar que el objetivo de los políticos es llegar al poder en un mundo polarizado, de ahí la demagogia actual.

Por Alcides Pimentel Paulino

Relacionado