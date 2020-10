Entiéndalo, tenemos un gobierno pro LGBTIQ+

Querido lector, la razón por la que en este artículo de opinión, no voy a referirme a personas en particular, por sus nombres y apellidos, es para que no se entienda que quiero personalizarlo. Además, entiendo que la responsabilidad de rectificar actitudes, recae sobre nuestras instituciones. Dicho esto, quiero abordar este tema sobre el siguiente punto: ¿Cuáles son las razones por las que planteo que, tenemos un gobierno pro LGBTIQ+? Porque sencillamente porque mismo gobierno ya está trabajando en la promoción de esta agenda, como política de estado.

Si hay un tema difícil de tratar en este mundo, es precisamente el que aglutina al colectivo minoritario LGBTIQ+, por la sencilla razón de que sus representantes, son las personas menos tolerantes ante la diversidad de criterios. Si tus ideas son contrarias a las de ellos, recibes un ataque frontal, con el objetivo de que te desanimes y desistas de contradecir. Para mí, esto no es un tema de derechos fundamentales, nunca me agregaría a una discusión sobre la base de esa premisa. Pero como este colectivo minoritario es tan sensible, yo he optado por nunca personalizar el debate en nadie, pero ser muy radical en mis principios, para que este sentido de la prudencia, no se pueda confundir con una especie de aceptación de mi parte a que se estén discriminando o afectando sus derechos.

El 16 de septiembre del 2020, una viceministra utilizó el escritorio de un despacho del Ministerio Administrativo de la Presidencia para promover la agenda LGBTIQ+, a ella se unió otra Viceministra del Ministerio de Economía, utilizando también las oficinas públicas para promover los mismos criterios. Las dos honorables servidoras públicas, colocaron banderas del colectivo LGBTIQ+, al lado de la bandera dominicana, para decir que las personas de ese colectivo minoritario, no serán discriminadas en esas oficinas. Mi pregunta es la siguiente ¿A cuales dominicanos se han discriminado en esas oficinas? Ya sea por sus creencias religiosas, morales, sexuales o políticas, no creo que eso esté en duda. Lo que si se entiende es que, es una forma de promover los intereses de ese colectivo minoritario.

“Apoyamos la juventud LGBTIQ+, tanto en sus luchas como en sus logros.” 15 de octubre 2020, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Note, querido lector, que no estoy abordando el tema de la agenda abortista, sino que me estoy quedando muy corto, con respecto a mis inquietudes morales ante este nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero solo hacer referencia a que es la primera vez en la historia de este país, que Twitter suspende la una cuenta estatal por incurrir en la promoción de un crimen: “El Aborto 3 Causales es una garantía de los Derechos Fundamentales de las Mujeres, para garantizar su salud, vida y dignidad.” 28 de Septiembre 2020, Ministerio de la Mujer. Después, esta publicación fue borrada después de la suspensión de la cuenta.

Finalmente decir, que los criterios emitidos en este siguiente artículo de opinión, no tienen el objetivo de ofender, discriminar ni polemizar con ninguna persona. Mi ánimo ha sido simplemente, participar en un debate sano y productivo, que pueda ayudarnos como sociedad a unificarnos en algunos temas cotidianos, fundamentados en nuestros valores morales.

Por José Balbuena