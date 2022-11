Entidades feministas critican a primer ministro peruano por ataques misóginos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- Varios congresistas de diferentes tintes políticos, organizaciones feministas y de periodistas de Perú criticaron este lunes al primer ministro, Aníbal Torres, por unas expresiones misóginas al acusar durante un acto público a una periodista de ser “mala madre” y “mala esposa”.

Torres lanzó estas declaraciones el jueves pasado durante una actividad en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que un “pequeño grupo de poder económico, que ahora tiene el poder mediático, tiene la manía de imputar todo lo malo que existe en el país al presidente Pedro Castillo o a su Gobierno”.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora, muy bien preparada según ella, saca una carretera … no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad que nos han dejado los gobiernos anteriores”, expresó Torres.

Y continuó: “¿Por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de su escaso conocimiento? Para hacer daño, nomás, al Gobierno”.

“Mala fe, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos”. dijo.

La periodista en cuestión, Sol Carreño, respondió este domingo a los ataques del primer ministro, durante el programa que presenta en América Televisión.

“Consideramos sus agravios poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, los consideramos profundamente machistas porque, en primer lugar, no se refirió en ningún momento al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora”, señaló Carreño.

Agregó, sin embargo, que las declaraciones de Torres “no llaman la atención porque el presidente del Consejo de Ministros suele tener esos exabruptos, en algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un gobernante eficiente y además suele atacar a la prensa”, dijo.

AVALANCHA DE CRÍTICAS

A raíz de la respuesta de Carreño, el caso tomó protagonismo este lunes en las redes sociales, donde varios congresistas y organizaciones civiles se solidarizaron con la periodista e instaron al primer ministro a disculparse.

“¿Quién tiene autoridad para juzgar aspectos estrictamente personales? ¿Mala madre, mala esposa, mala hija? ¿Qué cosa? El premier perdió la brújula. Mi solidaridad con Sol Carreño. Escandaloso”, escribió en Twitter la legisladora progresista Susel Paredes.

En el mismo sentido se expresó la diputada conservadora Martha Moyano, del partido fujimorista Fuerza Popular, quien tachó a Torres de ser un “machista capaz de enviar a la hoguera a una mujer que se atreva tan solo a pensar”.

Sobre la polémica también se pronunciaron organizaciones feministas como Manuela Ramos, que aseguró que las afirmaciones del primer ministro “se basan en prejuicios y estereotipos que mellan su dignidad”.

“Es un acto de discriminación utilizar un alto cargo público y la palestra del Estado para emitir afirmaciones estereotipadas y discriminadoras sobre las mujeres … Premier debe disculparse con la periodista”, coincidió la organización Flora Tristán, que insistió en que “es completamente discriminatorio vertir ataques a periodistas o cualquier mujer vinculando la maternidad”.

Incluso la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, afirmó en declaraciones a la emisora RPP que hubo “un exceso” por parte de Torres.

“Son frases que yo no comparto y considero desafortunadas (…) Rechazo eso, pienso que ha habido un exceso de parte de él en esas expresiones”, concluyó la ministra.

También se pronunciaron gremios periodísticos, entre ellos el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que a través de un comunicado expresaron su rechazo a los “agravios personales” del primer ministro y lamentaron que “la narrativa” del Ejecutivo “sea atacar, dividir y polarizar al país”.

“El gobierno y sus autoridades deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, principios constituyentes de un estado democrático”, sentenciaron.

