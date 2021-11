Asamblea Asodemu aprueba aumento salarial 15%, creación banco de sangre y cumplimiento propuestas acordadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu), mediante Asamblea General Extraordinaria de sus miembros, aceptó este lunes la propuesta de aumento salarial de un 15 %, así como la promesa de las autoridades universitarias de asumir la creación de un banco de sangre, además de seguir luchando por el pliego de demandas laborales pendientes.

Como un espaldarazo al presidente de Asodemu, Reynaldo Aybar, y a la directiva actual por las últimas medidas adoptadas, los miembros del gremio aprobaron las resoluciones emanadas desde el Pleno de Dirigentes de la entidad, así como también la modificación estatutaria que incluyó la creación de nuevas secretarías, es decir, Tecnología, Seguridad Social, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Recreación y turismo y de la Juventud.

“En esta gestión actual no vamos a permitir que se dilapiden los fondos de la Asociación, ese es el mayúsculo problema que enfrentamos por lo cual nos colocan en los más elevados espacios públicos, precisamente esos mismos que se niegan a aceptar que el proselitismo pasó y no se le puede pasar por encima a la voluntad de los miembros del gremios. No nos vamos a prestar a hacer fiestas, viajes y francachelas con los cuartos ajenos, Asodemu está para beneficiar a sus miembros y para defender la UASD, no es para beneficio personal”, afirmó Aybar mientras la asamblea aprobaba sus expresiones con estruendosos aplausos y el accionar de equipos musicales presentes en un Aula Magna repleta de servidores administrativos.

Entre los informes que se les aprobaron al presidente de Asodemu están, seguir exigiendo la devolución de los fondos del Plan de Retiro a aquellos servidores que no pueden usar el seguro funerario; apertura de la ARS fin de semanas y 24 horas con cobertura a nivel nacional; Igualdad salarial para los empleados de los recintos centros y sub-centros; estancias infantiles; actualización de las compensaciones, inclusión de los padres al seguro médico exigir al Banco de Reservas rebaja considerable de los intereses de los préstamos que otorga a los servidores; compra de la ambulancia del gremio para labores de urgencias que requieran los servidores administrativos.

También se aprobó el informe financiero del presidente, donde detalló los ingresos y los gastos de los fondos del gremio en su primer año de gestión.

Una emotiva aprobación dio la asamblea del gremio al presidente cuando este detallaba los motivos que provocaron el último incidente acontecido y cuando Aybar lamentaba que pocas y ruidosas personas destacaran más un cristal que la urgencia de salud de un servidor universitario que requería el servicio de ambulancia y que no se le podía brindar porque directivos inhumanos cerraron la puerta donde se encontraban los dispositivos e instrumentos a utilizar.

También se refrendó aprobar la designación de Augusto Pérez como secretario de asuntos nacionales e internacionales en sustitución de Jocelyn Lora, renunciante.

Informó sobre la deuda contraída por anteriores gestiones ascendentes a cuatro o más millones de pesos, específicamente el traslado del hijo de una servidora que fue operado en Argentina, también detalló las circunstancias por las cuales la cuenta de ASODEMU está congelada .

La Asamblea de ASODEMU aprobó la eliminación de los “préstamos disfrazados y anormales” que se realizaban a solicitud y para las corrientes sindicales

También se les refrendó la compra de la ambulancia del gremio, para brindar los servicios de urgencia que requieran los servidores administrativos.

La asamblea de ASODEMU aprobó además el aumento de la cuota llevada a 200 pesos así como los servicios adicionales brindados concernientes a lactancia materna, incentivos por estudios, por bodas, nacimientos así como el aumento de cuota para contribución cobertura gastos en que incurren los servidores por fallecimiento de familiares, entre otros.

Durante la asamblea estuvieron presentes, además del presidente los directivos Henry Santiago, Secretario de Educación; Sonia Vargas, secretaría de la Mujer; Franklin Severino, Representante de los jubilados; Raysa Adames, Prensa y Propaganda; Vianky Ponserrate, secretaria de Actas y Correspondencias; y Augusto Pérez.

A la asamblea participaron representantes de la sede central, de los recintos Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Barahona, así como de los centros Higüey, La Romana, Bonao, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, Hato Mayor, Nagua, La Vega, Baní, entre otros.

Sin la ocurrencia de los acostumbrados enfrentamientos, la asamblea de los empleados universitarios finalizó pasado el mediodía, a las 12 y 30 de la tarde.-

Relacionado