Entidades de la diáspora se movilizan en el Alto Manhattan contra reforma a la  constitución

NUEVA YORK._ Numerosas organizaciones de la diáspora que forman parte de la Asociación de Entidades Comunitarias Dominicanas del Exterior (ASOEDEX), se movilizaron el sábado en el Alto Manhattan, contra una reforma constitucional que facilite un tercer mandato del presidente Danilo Medina, atrayendo la atención y el respaldo de miles de dominicanos que participaban en el Carnaval del Boulevard, el sábado en la tarde.

Exhibiendo una réplica a gran tamaño del libro de la Carta Magna, con los mensajes de “Alto ahí, no hago traje a la medida, del país yo soy la vida, la constitución”, “La constitución no se negocia” y “La constitución no está en venta”, los manifestantes lanzaban consignas reclamando respeto.

La protesta fue abierta con la lectura de un comunicado de ASOEDEX, leído por la activista licenciada Welin Rosario, de 26 años de edad, en el que se exponen las alegaciones de rechazo a la constitución, en el que denuncian que negros nubarrones amenazan a la República Dominicana, si los sectores que propugnan por un cambio a la Carta Magna, logran su avieso propósito.

“Ante los riesgos que implican para la democracia dominicana los aprestos de algunos sectores vinculados al Gobierno del presidente Danilo Medina con intención de reformar la constitución, ASOEDEX, organizó una concentración en Manhattan, en repudio a la entronización de una virtual dictadura en la República Dominicana”, dijo la vocera.

“Las entidades dominicanas agrupadas en ASOEDEX, se unen así al rechazo general que concitan algunos sectores vinculados al oficialismo que buscan viabilizar la reelección, aunque para ello, tengan que pisotear nuestras leyes más claras que es la nuestra Carta Magna”, añadió la activista.

“Los dominicanos en el exterior, y particularmente los que residimos en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Boston, Pensilvania, Filadelfia y zonas aledañas, con esta actividad, queremos enviar un fuerte mensaje de apoyo a la integridad institucional del país y nuestro contundente rechazo a una eventual modificación a la constitución”, dice la declaración leída de ASOEDEX.

“Ya es hora de que actuemos para disipar la incertidumbre y los oscuros nubarrones de dictadura que se ciernen sobre el panorama político dominicano”, dijo la portavoz.

ASOEDEX, llamó a las comunidades dominicanas en el exterior a realizar actividades como la del sábado, como parte de las presiones que hay que mantener para que no se modifique la constitución con propósitos aviesos.

“La comunidad dominicana en el exterior, no se quedará con los brazos cruzados y visitaremos todos los estamentos necesarios para hacer valer el respeto al orden legal establecido y el estado de derecho en la República Dominicana”, advirtió ASOEDEX.

Además de la portavoz, hablaron también los activistas Elizabeth Paredes, Lirisi Mármol, el dirigente juvenil Carlos García, el abogado especialista en inmigración Pascual Ramírez, el médico Ramón Tallaj y el profesor Melvin Rodríguez.

Todos los oradores coincidieron en exhortar a la diáspora a levantarse para unirse al rechazo de la sociedad contra las pretensiones de cambiar la constitución.

