Entérate NY Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Lamento y pesar por fallecimiento en NYC: El fallecimiento repentino, por un infarto, del reconocido y valorado dirigente político y comunitario en NYC, David Williams, la noche del pasado viernes en plena actividad comunitaria en el restaurant 809, ante más de un centenar de sus connacionales, ha causado pesar, lamento y pena entre políticos, profesionales, empresarios, periodistas, comunitarios, deportivos, religiosos y ciudadanos comunes. En el pasado reciente había sido operado del corazón. Fiel lector de esta columna. David era versado, analizaba a profundidad los temas, buen orador y coherente, honesto y trabajador a cabalidad, un visionario, conciliador a carta cabal, además defensor del sistema democrático. Residió por más de 30 años en Puerto Rico y luego se trasladó a la Gran Manzana, donde continuó su lucha. Fue asistente político de Peña Gómez en NYC, quien lo visitaba en su residencia de la avenida Crestón con la calle 181 en El Bronx. Hatuey De Camps lo visitaba también con frecuencia, al igual que otros políticos. A la hora de su muerte se desempeñaba como presidente del PRM en dicho condado y vicepresidente de la Parada Dominicana de El Bronx, que dirige Felipe Febles. Su fallecimiento es una pérdida irreparable y deja un gran vacío en su comunidad. Este lunes se informará donde será expuesto su cuerpo.

►Posible causa de su fallecimiento: Entre la comunidad dominicana en NYC se comenta por doquier el desmán y rechazo público con que Felipe Febles trató a David Williams, cuando como vicepresidente de “La Parada de El Bronx” se proponía subir a tarima, y el propio Febles de mala forma le ordenó en voz alta, “no, no, no, esto es solo para los candidatos”, gesticulando con la mano “váyase, baje”, teniendo que ser ayudado a bajar. Ver video: https://www.youtube. com/watch?v=gfA4gjfLon8 Sin embargo allí había mujeres que no eran candidatas. ¡Uff! Diiicen que esa “descortesía pública”, “animalada” y “barrabasada” de Febles hacia David, ante más de 100 dominicanos reunidos en el restaurant 809 el pasado viernes pudo haberle afectado; pues después de eso le subió la presión e infarto. Diiicen en el Alto Manhattan que Febles nunca debió tratar de esa manera a un hombre noble, respetuoso, abanderado de la humildad y sencillez, luchador contra las injusticias, los maltratos, humillación, y que prestigiaba su organización, pero la ignorancia y brutez que caracteriza al presidente de La Gran Parada, fue fresca y atrevida, diiicen algunos quisqueyanos en la avenida Saint Nicholas. Otros sostienen que Febles ni siquiera la maleta le podía cargar al hoy difunto para hablarle así. Un ciudadano en el Alto Manhattan recordó al ilustre Federico Henríquez y Carvajal, quien le leyera el panegírico a Eugenio María de Hostos, proclamando: “Esta América infeliz que sólo sabe de sus grandes vivos cuando pasan a ser sus grandes muertos”. Paz al alma de David Williams, deseo generalizado dentro de su comunidad en NYC.

►¿Dirigente FP-NY cobra en el Gobierno?: Lectores nuestros en el Alto Manhattan nos informan que ha causado asombro e incredulidad entre seguidores de Leonel Fernández en NYC, enterarse por la TV hispana el nivel de participación en el gobierno del PRM del presidente de la FP en Manhattan, director estatal de prensa del partido, presidente de la comisión de vocero y precandidato a diputado por la Circunscripción 1-USA, Gregorio Morrobel, por estar cobrando, aunque sea publicidad. La denuncia se hizo por el canal de TV Visión Global, en el programa “El Congreso Radio Show”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= XR4sN3M9hIc . Hasta el momento no ha sido desmentida. El “bochinche” es por doquier, en restaurantes, barberías, salones de belleza y bodegas. Diiicen que el presidente del PRM-NY, Yulín Mateo, fue clave para conseguir dicha publicidad, porque el dirigente de la FP-NY lo apoyaba soterradamente para salir presidente durante la pasada elección del Comité de Partidos Políticos en NY, y como consecuencia la dirección de la FP en RD prohibió a su seccional de participar en dichas votaciones. Ver: https://elnacional.com.do/ comite-de-partidos-politicos- en-ny-elige-directiva/ . Circulan versiones entre “leoncitos” de los nuevayores que pedirán su relevo porque entienden que es un liderazgo malsano, además debe apoyarse más al precandidato presidencial del partido (Leonel) que cualquier aspiración personal. ¡Ay!

►Descalifican a comunicadores en NY: La prensa publica que dos comunicadores que dirigen un programa por la plataforma de Youtube fueron descalificados por la forma poco convincente de un sondeo o encuesta que realizaron sobre los aspirantes a diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) por la Circunscripción 1-USA. El referido programa es “Tú Decides” Ver: https://www. diasporadominicana.com/2023/ 07/18/descalifican-a- comunicadores-que-hicieron- sondeo-de-aspirantes-de-la- fuerza-del-pueblo/ La semana pasada esta columna publicó el sentir de observadores políticos dominicanos en Yonkers, al ver la guerra de encuestas que existe en un partido de oposición en NYC. Averiguaron, investigaron y determinaron que hay algunos precandidatos que pagan a personas para que llamen y lo favorezcan al hacer determinada encuesta, ya que le avisan el horario, día y programa para que ejecuten sus acciones y así aparentar que tienen todo el % del mundo a su favor. Diiicen que esa valorización, aceptación y apoyo que ofrecen vía telefónica no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Pero sus “jefes” son “leones” en política. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “La desesperación, en la vida y en política es una pésima consejera”.

►Todo$ cobran y no quieren poner: La dirección completa del PRM-NY cobra un sueldo en el actual gobierno, de una u otra forma le entran su$ “chelito$”, a unos más a otros menos, pero no quieren poner para pagar el local de su partido, nos informó una fuente a lo interno de la entidad en la urbe. Recuerda que en marzo del 2019 la prensa publicó “Clausuran local del PRM en El Bronx por falta de pago; deben un año de renta = https://elnuevodiario. com.do/clausuran-local-del- prm-en-el-bronx-por-falta-de- pago-deben-un-ano-de-renta/ Diiicen que desde RD resolvieron el problema. Luego, en agosto del 2020, la prensa publica “Por “falta de pago”, PRM podría ser desalojado de su local en NY = https://almomento.net/ por-falta-de-pago-prm-podria- ser-desalojado-de-su-local-en- el-bronx/ Hicieron esfuerzo por aquí, por allá y resolvieron, nos informó la misma fuente, quien a la vez precisó que para evitar tantas vergüenzas ante la comunidad, el cónsul Eligio Jáquez decidió pagar el local y otros misceláneos. Veamos: Local = $2,905,97; energía eléctrica = $702.00, etc. etc. Para apaciguar la presión de la base, el cónsul también entrega semanalmente 6 mil dólares para ser repartidos entre Manhattan a Dulce Collado y/o Julio Feliz y estos a varios compañeros del condado. En Queens entrega a Víctor Guaba para varios compañeros allí. En Brooklyn a Rafael Salazar para hacer lo mismo. En El Bronx a varios compañeros también. En Territown a Juan Cepeda y este distribuye a los demás. En Haverstraw a Radhamés Abreu quien también hace lo mismo. En Staten Island a Yanilda Santos y a Ingrid Cristina Báez.

►La venganza es dulce: Una prestante dama del PRM-RD, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que el partido de Gobierno hará próximamente un encuentro gratis en NY, pero mucho más grande que el que hizo recientemente Leonel Fernández con cerca de 4 mil personas a US$100.00 c/u, en el Alto Manhattan. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= KgmwLSFtaKI Para esos fines, diiice, el PRM (llámese SeNaSa, Index, Gabinete de Política Social, Merca USA, Pro-Dominicana y Aduanas) entre otras instituciones gubernamentales establecidas en las sedes consulares de NY, NJ y PA estarán comprometidas en co$tear lo$ ga$to$ en el Madison Square Garden con capacidad para unas 20 mil personas; de cientos de autobuses y pago de gasolina a otros para transportar los “compañeros de Brooklyn, Queens, El Bronx, Alto Manhattan, Staten Island, Long Island, Yonkers, Haverstraw, Mamaroneck, Mount Vernon, New Rochelle, White Plains y Tarrytown, entre otras ciudades. Además, desde los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Washington DC, Delaware y las Carolinas del Norte y Sur. También, los estados de Nueva Inglaterra, Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, nos aseguró la dama. A las seccionales de Florida, Ohio, Michigan, Chicago, Georgia, Nebraska, Utah, de Canadá y Puerto Rico, les cursarán invitaciones para que vengan lo más que puedan, diiice. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “para eso es el poder, para usarlo”. Otro contestó “lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Una señora cantó: Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= 32PhF1aodNE&t=37s Aaaaaamén.

►Un valor dominicano en NY: El joven Geraldo Rosario Jr., de 19 años, llegó a NYC muy pequeño de manos de sus padres Geraldo Rosario y Minorky Jiménez. Luego de completar sus estudios secundarios entra a la Universidad (Monroe College) mediante el “Programa de Becas Presidenciales de EE. UU.” establecido en 1964, por orden ejecutiva del presidente, para reconocer y honrar estudiantes de último año de secundaria más distinguidos de la nación. Es por la excelencia académica, la participación en la comunidad, en el campus y sólidas cualidades de liderazgo. Es decir “full” de todo. Se identifica como dominicano en todos los lugares que asiste, como forma de enaltecer la bandera tricolor. Pertenece al club “Jóvenes inversionistas” y dirige su propia corporación “Single to Millions” ( singlestomillions@gmail.com Teléfono: 1-929-389-4741). Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Gerald, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Lemas de campaña de Joaquín Balaguer: «Lo bueno no se cambia» (1974-1978). «Y vuelve y vuelve Balaguer» (1986-1990). «Cuatro años más y después hablamos» (1990-1994). «Y sigue y sigue Balaguer» (1994-1998). «Lo que diga Balaguer» (1994-1998). Asimismo: «Adelante compatriotas, a paso de vencedores». «Una patria justa para todos. «Mientras Balaguer respire, que nadie aspire». «No lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres». «No es qué voy a hacer, sino qué seguiré haciendo».

Conozca sus derechos cuando un cobrador de deudas se comunica con usted para cobrarle por una persona fallecida. Visite la Comisión Federal de Comercio (FTC) = https://consumidor.ftc.gov/

