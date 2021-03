Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Tratan acallar en acto Peña Gómez: Los reconocidos dirigentes del PRM-NY, Altagracia Soldevilla, Rafael Santana, Ruth Brito, Israel Zorrilla, Ana Valdez, Rafael Paulino, Juan Casilla, Rosmery Sepúlveda, Ney Fernández, Ricardo Valdez, y Víctor Solís, entre otros, acusaron al secretario general de la entidad en la urbe, John Sánchez, de dirigir el intento de acallar al director ejecutivo de la juventud del partido en NY, Rudy Durán, quien hablaba a nombre de la base, en presencia del cónsul Eligio Jáquez, en la Iglesia “Espíritu Santo” en El Bronx, con motivo de un aniversario más del nacimiento del doctor Peña Gómez, y recordaba un pensamiento del fenecido líder que reza: “Ya el país estaba harto de las rebatiñas internas, los dimes y diretes de políticos, hartos de ambiciones, hartos de palabrería y ayuno de realizaciones (1992)”. Por su parte, Durán añadió: “en el PRM también estamos igual”. El micrófono le fue apagado varias veces para que los presentes no lo escucharan. “No sabemos si este acto era político partidario y estaba siendo boicoteado en complicidad con personas del PLD presente en la homilía y en contubernio con algunos altos dirigentes perremeístas”, dijeeeron. Video: https://www.youtube.com/watch?v=07unHwh7ciA

►Danilo nuevo presidente PLD: Video sobre la presentación y escogencia del ex presidente Danilo Medina como presidente del PLD por los próximos 4 años. Convirtiéndose así en el cuarto en dirigir la entidad política. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=emEl2YEuYX0&t=49s

►Debates encendidos entre dominicanos: Este fin de semana se crearon encendidos debates entre dominicanos, tanto en El Bronx, Alto Manhattan, y Queens, sobre el artículo que apareciera en la prensa titulado “Abuso con el precio de las libretas de pasaportes”. Ver: https://almomento.net/abuso-con-el-precio-de-las-libretas-de-pasaportes/ Expresiones de todo tipo se podían escuchar en restaurantes, bodegas, barberías, salones de belleza, paradas del transporte público, y entre taxistas. ¿Tú sabes lo que es eso?, el consulado adquirir las libretas a 21 dólares (406 pesos dominicanos) y vendérnosla a 130 dólares (7,540 pesos dominicanos). Demasiado, demasiado, eso es un asalto, robo, y desangrar una comunidad trabajadora. Ahí mismo salían las maldiciones por montones contra todo el gobierno. Un criollo en la calle Dyckman recordó que el mismo consulado publicó haber emitido, en solo 4 meses (24 de agosto al 31 diciembre 2020) 24,435 pasaportes (a 135 dólares en ese entonces c/u = US$3,298,725, equivalentes a RD$191,326,050). Algo similar con la expedición de poderes. Este año le rebajaron 5 dólares a la libreta de pasaportes. Ver a Zapete: https://www.youtube.com/watch?v=vvCPRUKmgOs Ver Alicia Ortega: https://www.youtube.com/watch?v=t6l0H9TiHQk El alto dirigente del PRM, ingeniero Ramón Alburquerque, ha proclamado: “Si el gobierno y aliados no para las alzas súbitas de precios de la canasta familiar, combustibles, emplea su gente y se distancia con prudencia de la oligarquía, para acercarse al ejército popular que le llevó a gobernar, podría tener una breve estadía en el poder”. ¡Bueeeno!

►Dos años en el cargo: Una alta fuente del PRM-NY, siempre solicitando reserva de su identidad, afirmó a Entérate NY que, por más alegatos, reclamos, protestas de la comunidad, políticos, y comunitarios para que reajusten los altos precios de los documentos consulares, el cónsul Eligio Jáquez no le hará el más mínimo caso, porque el presidente Luis Abinader le garantizó dos años en el cargo, llueva, truene o ventee, debido a que tuvo que entregar la residencia de EE. UU. y ese fue el acuerdo, sin mancar. Un ciudadano expresó “ese es el cambio, fuego por arriba y abajo como la arepa”. Otro le contestó: “ha quedado demostrado que los dominicanos en el exterior le dan un bledo al gobierno de Abinader” ¡Uff!

►¿Renunció?: Extraoficialmente se nos ha informado que el hermano del cónsul, Antonio Jáquez, renunció el pasado viernes como director administrativo de la sede, por las tantas presiones y emplazamiento de la comunidad y la misma base del PRM-NY a Eligio. Seguiremos investigando.

►Aguacate para EE. UU: Comerciantes dominicanos en NY se alegran que la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) recibiera el certificado de registro de ONAPI para comercializar el aguacate en USA. Ver: https://almomento.net/el-aguacate-dominicano-contara-con-su-marca-exportacion-a-estados-unidos/ Agroindustria Ocoeña, dirigida por el ex cónsul Carlos Castillo (una herencia. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45595133) es una de las principales empresas en RD exportadora de Aguacate. Son de tanta calidad que la entonces embajadora de EE. UU. en RD, Robin Bernstein, permitió que el entonces cónsul sembrara una mata en el patio de la embajada (2018), llevando el empresario una placa de bronce, diciendo “Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing”. – Abraham Lincoln. (El carácter es como un árbol y la reputación como una sombra. La sombra es lo que pensamos de ella; el árbol es real”. – Abraham Lincoln”. La misma se exhibe públicamente en una pared de la sede diplomática. Como agradecimiento, la embajadora Bernstein luego lo visitó en su despacho del consulado RD-NY. Ver: http://viusocial.com/internacionales/consul-carlos-castillo-es-visitado-en-ny-por-la-embajadora-eeuu-robin-bernstein/ Un ciudadano vociferó, sin dudas “es un hombre de los gringos”.

►Nos informan desde RD: Una fuente de entero crédito a lo interno de la Cancillería en RD, nos informa que en la Misión Permanente de la RD ante la ONU existen 44 empleados: 5 Embajadores Alternos, 1 Embajador Itinerante, 14 Ministros Consejeros, 14 Consejeros, 9 Primer Secretario, y el Agregado Militar. Los sueldos mensualmente ascienden a 79,200 dólares (equivalentes a 45 millones 936 mil pesos dominicanos) y los Gastos de Representación a 91,900 dólares (equivalentes a RD$53 millones 302 mil). ¡Y cuidado! Lo grande del caso es que muchos no asisten y los que asisten son maltratados y hasta humillados para que dejen o abandonen sus labores. Existe un estado de angustia y zozobra en el interior de la sede. ¡Uff! ¿Qué dicen el jefe de la misión, José Blanco Conde, y su asistente, Juan José Portorreal? Nada, tampoco el canciller Roberto Álvarez. ¿El presidente lo sabe? Preguntan políticos en NYC. Recientemente el canciller declaró que limpiará la nómina de la Cancillería = https://www.diariolibre.com/actualidad/roberto-alvarez-limpiara-nomina-de-la-cancilleria-IA20130383 Luego dice: “Cancillería se economiza RD$2 mil 900 millones en nómina” = https://eldia.com.do/cancilleria-se-economiza-rd2-mil-900-millones-con-limpieza-de-nomina/ ¿Y entonces? Preguntan en el Alto Manhattan.

►Llega vicecónsul a NY: Tomó posesión la semana pasada en el consulado de NY el vicecónsul Clarelina Sosa Brito, nombrada el 15 de octubre 2020 mediante decreto 580-20, el cual ha traído disgusto entre perremeístas NYC. Ver: https://elnuevodiario.com.do/continuan-disgustos-en-el-prm-de-ny-por-designacion-de-una-viceconsul-reformista-aliada-al-pld/. El que no acaba de llegar a NY es el presidente de la seccional PRM, Neftali Fuerte, siempre llegando, pero no acaba de llegar. Ya está nombrado y su esposa también, y entre ambos sobrepasarán los 10 mil dólares en salarios mensual, nos informó una fuente gubernamental. ¡Uff! Decenas de perremeístas de la base (desempleados) se reunieron hace varios días en el local principal en El Bronx, y entre otras cosas, abordaron (shiii) pintar de negro los locales.

►Deben poner el ejemplo: Dominicanos de Brooklyn nos escribieron. Ni quito ni pongo: Es un mal y preocupante ejemplo, en esta época de Covid-19, que solo en la Gran Manzana ha causado la muerte a más de 29 mil personas y otras 722 mil contagiadas, entre ellas miles de dominicanos, que en el Comisionado de Cultura NY, al celebrar el día de la Independencia con decenas de invitados no usaran mascarillas ni guardaran el distanciamiento social, como lo demuestra la foto, apareciendo Lourdes Batista, comisionada, junto al embajador ante la ONU, Juan José Portorreal, y el empresario Ramón Tallaj Jr. sin mascarillas ni guardando el distanciamiento social. Ver: https://elnuevodiario.com.do/el-comisionado-dominicano-de-cultura-celebro-con-exito-desayuno-patriotico-dominicano/ Si la actividad se desarrolló así ¿qué podría esperarse? Ellos informaron que cumplieron con el protocolo sanitario. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “del dicho al hecho es mucho el trecho que hay”. ¡Ah! otro contestó “pero en el consulado el asunto es peor, con tantos criollos apiñados, pareciendo no importarle la salud de sus connacionales”. ¡Bueeeno!

►Un merecido reconocimiento: Dirigentes políticos, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes en NYC, aunque difieren en pequeñas cosas con Elías Barreras Corporán (El Gordito de Oro) -nadie es perfecto- consideran merecido y justo el reconocimiento que le hiciera el Congreso de EE. UU, a través del primer y único congresista dominicano, Adriano Espaillat. El Gordito de Oro sirve tanto a sus connacionales “hasta para remedio”, diiicen. Conoce al dedillo la operatividad del consulado y la JCE, a todos provee inmediata y correcta información cuando se las solicitan. Miles de criollos en los últimos años pueden dar testimonio. Honor a quien honor mereces. ¡Felicidades! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=-85BTsan9GY

►Fallecimientos: Los restos del reconocido locutor y productor de TV dominicano en NYC, Ramón Aníbal, de 75 años, fueron velado este domingo en la funeraria “Riverdale”, ubicada en el 5044 de Broadway con la calle 214 en el Alto Manhattan. Acudieron a darle el último adiós políticos, profesionales, periodistas, comunitarios, empresarios, y ciudadanos comunes, entre otros. Su cuerpo será cremado como lo pidió en vida. Asimismo, el cuerpo de Félix Berroa Trinidad, 85 años, quien falleciera la semana pasada, será expuesto este sábado 13, en la funeraria Ortiz, ubicada en Grand Concourse con la calle 192, en El Bronx, a partir de las 6:00 hasta las 9:00 de la noche. El lunes 14 sus familiares lo trasladarán a Santo Domingo Este-RD para darle cristiana sepultura. Es el padre del periodista Johnny Trinidad, jefe de Información en esta ciudad del periódico Almomento.net. Paz para el alma de ambos.

► Un valor dominicano en NY: La periodista y educadora dominicana en NYC Zenith Díaz Mejía tiene 40 años residiendo en la urbe y ha sabido poner en alto la dominicanidad. Posee una licenciatura en Pedagogía, mención Ciencias Sociales; Asociado en Comunicación Social y en Temprana Educación; Maestría en Educación Bilingüe; fue presidente de la Unión Comunal de Washington Heights e Inwood; Secretaria General del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY) y actualmente trabaja en el Departamento de Educación de NY. Zenith se identifica como criolla y defiende su natal RD ante cualquier circunstancia y terreno. Felicidades este lunes 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Zenith, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para prevenir diabetes: Aumentar el ejercicio; alejarse del cigarrillo; cambiar el arroz blanco por integral; eliminar los postres y azúcares refinadas; una copa de vino ayudará; y tomar 3 tazas de café al día, puede recortar el riesgo hasta en un 30%.

►Cultura general: La antorcha de la Estatua de la Libertad no se abre al público desde el 30 de julio de 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes atacaron una isla próxima a Liberty Island donde los aliados guardaban munición. La explosión, conocida como “Black Tom”, hizo que algunos fragmentos salieran despedidos por toda la bahía e impactaran contra la Estatua, dañando la antorcha. Desde entonces está cerrada al público. Lo máximo que puedes hacer es subir a la corona o ver las vistas desde la antorcha mediante el webcam en directo.

►Salud: Remedios caseros para el mal aliento: Masticar perejil; enjuagarse la boca cada mañana con zumo de limón o con vinagre también; y bicarbonato de sodio con el primer cepillado del día.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 7: Compra del dólar 57.85 y venta 58.21; Compra euro 68.45 y venta 72.21

►Gasolina Premium 242.10 y Regular 228.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Improsulto = Que es un sinvergüenza o descarado.

►Cita histórica: “Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias”. (Miguel de Cervantes Saavedra, el mejor escritor en lengua española y de los novelistas más destacados del mundo).

►Truco: Ladrones utilizan cinta adhesiva plástica para averiguar si las personas están fuera de casa por varios días. Pegan la cinta sobre el ojo de la cerradura de la puerta, puedes detectarse y pasarla por alto (especialmente las personas mayores) al regresar. Cuando los ladrones notan que la cinta se ha ido saben que regresaron, pero si permanece allí saben que no has estado en la casa por días.

►Curiosidad: La esquina de la calle 54 W. con Broadway, en pleno corazón de Manhattan, se conoce como “Big Apple Corner” (La esquina de la Gran Manzana) porque el periodista John J. Fitz Gerald vivió allí. En la misma se verás una placa con el nombre de la Gran Manzana.

Por RAMON MERCEDES

