Entérate NY

►Problemas del dominicano en el exterior: Analistas criollos en NYC expresaron que los partidos políticos de RD conocen más que nadie los problemas que afectan los dominicanos en el exterior, y el gobierno más que todo. Enumeraron: Precios de los pasaportes siguen elevados, algunos hasta 300 dólares. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&feature=emb_title Los poderes consulares también, a $160 dólares, equivalente a unos 9,300 pesos dominicanos); reformar las leyes 168-67, que trata sobre vehículos; la 146-01, sobre mudanzas y ajuares del hogar; la 04-07, para aranceles de aduanas; la 9-96 de gracia anual o navideña, para elevar el valor a 5 mil dólares, una vez por año, sin importar el mes, y no US$3,000 solo en diciembre; la 430-16 que impone el cobro anticonstitucional del impuesto de turista a los quisqueyanos; la ley de impuesto aéreo; la ley de remesas. Además, el Gobierno no incluye al criollo del exterior en la Estrategia Nacional de Desarrollo contemplada en la ley 498-16, que define la imagen objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los poderes del Estado, actores políticos, económicos y sociales de la nación, tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política; incluir empresas de dominicanos en el exterior en las licitaciones que efectúa el Estado; viviendas accesibles. El Gobierno debe cumplir con lo expuesto arriba para garantizar e incentivar la integración de los connacionales residentes en el exterior, para poder definir el rol que debemos desempeñar en lo referente al desarrollo y crecimiento de la RD, porque vivimos en un mundo globalizado, donde el gran desafío que enfrentamos es la búsqueda de la equidad social y la supervivencia, diiicen los opinólogos. ¡Bueeeno!

►Agradece, pero no le agradecen: El presidente Luis Abinader en su discurso este 27 de febrero proclamó: Apoyo y agradezco a los dominicanos en el exterior por las remesas que envían a RD. ($8,219.3 millones de dólares en 2020, un 16.0% por encima del 2019). Amismo, dijo que su gobierno busca dar una mejor respuesta a los ciudadanos residentes en distintas partes del mundo a fin de poner a su servicio toda la ayuda y el acompañamiento que el Estado pueda darles. Un prolongado aplauso y ya. ¡Uff! Ver: https://www.diariolibre.com/usa/presidente-y-congresistas-dedican-largo-aplauso-a-la-diaspora-dominicana-PI24682481?amp=1 Sabiólogos y todológos debatieron su discurso, concluyendo que el presidente agradece eso$ envío$ de lo$ dominicano$ en ultramar, pero los dominicanos no le agradecen, porque no ha hecho nada por ellos. Promesas van y promesas vienen, conociendo los problemas. ¡Ay!

►¿El gobierno le contesta AlPaís-NY?: El pasado 22 de febrero, el coordinador general en Estados Unidos de Alianza País, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez), demandó la destitución de Antonio Jáquez del consulado por ser hermano del cónsul, ya que la Ley de Función Pública 41-08 prohíbe tener en la misma institución a quienes tengan lazos de consanguinidad, y la propia Constitución en su artículo 102 establece “serán sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados o relacionados”. Ver: https://hoy.com.do/alpais-en-ny-demanda-destitucion-hermano-del-consul-de-la-sede-consular/ Dos días después el Ministerio de Administración Pública de RD, en Circular núm. 0005001 sobre Normas que prohíben el ingreso y la permanencia de familiares en órganos y entes de la Administración Pública, entre otras cosas expresa a los Ministros, Contralor General de la República, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Directores Generales, y Administradores Generales y Nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo: “En interés de corregir prácticas y acciones violatorias de disposiciones legales, tanto en oficinas principales, como en dependencias en el país y en el exterior, comunicamos. Ver: https://map.gob.do/2021/02/24/circular-num-0005001-sobre-normas-que-prohiben-el-ingreso-y-la-permanencia-de-familiares-en-organos-y-entes-de-la-administracion-publica/ Un perremeísta de los pocos que están en la “teta” atinó decir: “Eligio no le hace caso a eso, Eligio es Eligio”.

►El PLD en el exterior: Carta de dos altos dirigentes del PLD-NY, pidiendo reservas de sus identidades: Ante lo publicado por esa columna y las aspiraciones de algunos compañeros del exterior al Comité Político (CP) analizamos y concluimos, junto a varios compañeros en los “nuevayores” que el Comité Central (CC) no escogerá a ninguno para el CP en ultramar, porque subirá de 6 a 15 los miembros al CC en la circunscripción 1; de 3 a 10 en las otras dos, para dinamizar la entidad en cada circunscripción, “porque escobita nueva barre bien”, diiicen. Los miembros del CP subirán de 35 a 45, porque así lo aprobaron los delegados en un 78 % en modificar el artículo 23 de los estatutos del PLD. Las nuevas plazas serán ocupadas por personas pertenecientes a sectores poderosos (políticos o económicos) que puedan dinamizar el partido en la RD, que es donde se necesita el trabajo en las actuales condiciones, porque en el exterior, con 3 derrotas, no se augura una recomposición, y menos en la circunscripción Uno, la de mayor concentración de votantes, donde sus dirigentes desempeñaron un papel muy pobre en las pasadas elecciones, y más lo que le hicieron al candidato a diputado del ex presidente Danilo Medina, Yomare Polanco, que lo abandonaron y …. especifican. Aseguran que el presidente del PLD lo será Medina y uno de sus más cercanos colaboradores como secretario general. ¡Huumm!

►Decreto encriptado: El pasado 8 de febrero el presidente Luis Abinader emitió el decreto No.75-21, designando al presidente del PRM-NY, Neftalí Fuerte, como “asesor del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con la diáspora dominicana”. ¡Uff! Qué Huacal, diiicen. Su sueldo es de varios miles de dólares, señalan compañeros. Su esposa, Dolores Nivar González, hace meses la hizo nombrar como vicecónsul, y a su cachanchán en la seccional, Julio César Mateo (Julyn), también como vicecónsul. Fuerte es respaldado por el cónsul para que la cúpula del partido respalde su gestión. Se dice que la intención en el Palacio Nacional y el mismo Neftali era que este decreto no se conociera, que fuera encriptado. La base perremeístas en los nuevayores está que si la punchan no vota sangre, porque los nombramientos han sido para familiares y los allegados de altos dirigentes. Diiicen en El Bronx que Fuerte se pasaba tiempo y tiempo en RD, diciendo a la militancia “le estoy buscando sus nombramientos y era buscando el suyo”. Dentro de poco comenzarán las protestas directas y en vivo por parte de los compañeros, han dicho algunos. Inclusive pintar de negro los locales. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=8Wox207ZEec

►Prechequeo a productos agrícola RD: Los prechequeos a productos agrícolas de RD para USA lo inició el pasado cónsul Carlos Castillo, según una fuente de irrefutable crédito, que laboró en el Ministerio de Agricultura. Nos precisó que Castillo lo solicitó al entonces ministro Osmar Benítez, y este a través del oficio MA-2019-13957, de fecha 9 de abril 2019, a David G. Midgarden, director del Área del Caribe USDA APHIS Internacional Services, de la embajada de los EE.UU. el establecimiento de un programa de Pre-Inspección para los productos, desde RD hacia territorio estadounidense (piña, aguacate, plátano, ñame, yuca, yautía, limones, lechosa, cocos, ajíes, y tomate, entre otros. Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQjsS8YOcv4&feature=youtu.be Recientemente, el actual cónsul, Eligio Jáquez, declaró que la razón por la cual se venden pocos productos criollos en EE.UU. es porque el país no tiene un acuerdo prechequeo con otros 21 países del Sur, Norte, y Centro América. Consulado RD en NY y ProDominicana promoverán productos agrícolas. Ver: https://eldia.com.do/consulado-rd-en-ny-y-prodominicana-promoveran-productos-agricolas/ Un ciudadano atinó decir “Eligio solo debe hacer las diligencias para que se ejecute, continuidad de Estado”. ¡Ay!

►Improsulto y vil presunto clarividente y astrólogo: Dominicanos en el Alto Manhattan comentan en diferentes lugares, coincidiendo en catalogar como fabulador e ignorante al alegado clarividente y astrólogo criollo de Bonao llamado Juan Ferreira, quien se hace llamar “El niño que cura en EE.UU”. Está dando palos a la ciega, para embaucar a dominicanos incautos, poniéndose cadenas de Goldfield para aparentar abundancia, dicen otros. El tal astrólogo declaró a la prensa que dentro de sus pronósticos para este 2021, están los posibles fallecimientos del locutor Francis Méndez y del salsero Raulín Rosendo. Ver: https://hoy.com.do/clarividente-vaticina-sexo-bebe-de-natti-natasha-y-problemas-economicos-de-el-alfa/ Méndez con cerca de 70 años, estuvo interno en el hospital con oxigeno por el Covid-19 (recuperándose), y Rosendo con más de 60, interno de emergencia porque subió su azúcar “a millón”, ya le dieron de alta. Ambos pudieron haber fallecidos. Ahora el llamado clarividente, privando en saber, lanza esa bola por si pega y seguir engañar incautos. ¿Por qué no vaticinó el lamentable fallecimiento del locutor Ramón Aníbal, de manera repentina por un infarto? ¡Ah! Además, dice que la artista Natti Natasha, embarazada con 6 meses (con un sonograma hecho) tendrá una bebé. ¡Uff! Los criollos en NY están haciendo un llamado para que no se dejen llevar de este “engañador” por lo que dice a través de la TV y los periódicos.

► Un valor dominicano en NY: Eliseo Rivera, de descendencia directa dominicana, nació en Harlem y labora en el hospital Bronx North Central, en El Bronx, ha sido reconocido por el presidente de dicho condado por ser un trabajador dedicado a ayudar a los demás durante los meses críticos del Covid-19, siempre destacando su dominicanidad que dice llevar con orgullo. En las primeras semanas de la pandemia supo manejar con eficiencia la falta de equipo de protección personal y de suministros de limpieza, claves para mantener operativo el hospital. “Él ha sido un gran ejemplo, un orgullo de la comunidad dominicana aquí durante nuestros momentos más difíciles”, explicó Rubén Díaz Jr., presidente de El Bronx. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Eliseo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Cibao en la RD. Esta región con 14 provincias, con más de 3 millones de habitantes, 19 mil kilómetros cuadrados, 39 % del total de la geográfica nacional, es, sin dudas, la principal cantera de producción agrícola e industrial, con primacías en muchos renglones del quehacer socioeconómico. Fuera del Distrito Nacional, es el territorio más importante para la economía del país, pues cuenta con la mayor cantidad de terreno fértil, lidera el abastecimiento de productos primarios, teniendo participación en los sectores de turismo, construcción, zonas francas y minería, con los yacimientos que más aportan al PIB.

Por RAMON MERCEDES