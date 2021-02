Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Una voz respetada entre dominicanos NY: El abogado, ingeniero agrónomo y alto dirigente del PRM en NYC, Miguel Espaillat, conocido entre la comunidad dominicana, sin importar banderías políticas, como una voz respetada y enjundioso articulista, plantea en su último enfoque, el cual es discutido entre criollos en lugares públicos de El Bronx y el Alto Manhattan, lo siguiente: “En la campaña electoral con la que llevamos al PRM al poder, prometimos a la diáspora, que en los consulados RD en el mundo se transparenten sus actividades, y que se cobre un precio justo por los servicios consulares. Que cuando llegásemos al poder, rebajaríamos los pagos de los servicios consulares al costo justo que determine una comisión evaluativa para ello. Que nuestros cónsules tal como se hace con los embajadores, tengan un salario mensual acorde con la importancia del consulado donde ejerzan. Que los cónsules, para hacer una función transparente tendrían que presentar mensualmente un estado contable de los movimientos y operaciones económicas del consulado. Y que el nepotismo sea eliminado de los consulados”. Ver: https://almomento.net/sobre-el-salario-de-los-consules-y-cobros-consulares/ Perremeístas, políticos de otras parcelas, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes se han mostrado 100 x 100% de acuerdo con Espaillat. Un ciudadano en Queens preguntó ¿Por qué el PRM no cumple con lo prometido en el exterior?

►También el distanciamiento: Dominicanos que han acudido a sacar documentos consulares se muestran preocupados porque en la sede no se guarda el distanciamiento social por el Covid-19. Aplauden la medida tomada por el cónsul Eligio Jáquez de contratar una compañía de limpieza que se encargará de desinfectar el local. Ver: https://aguajero.com/jaquez-informa-contrataron-compania-de-limpieza-para-evitar-covid-en-consulado-nueva-york Otros estiman que si no hay distanciamiento no se hace nada en contratar una compañía. Más bien es ABM = Allante, Bulto, y Movimiento, diiicen en NY. Ver aglomeración: https://www.youtube.com/watch?v=YFgA_fClNrA&feature=youtu.be

►Los peledeces de los nuevayores: De los 8 aspirantes de NYC al Comité Central (CC) solo Nelson Collado, de la Seccional de Manhattan, salió electo con 2,362 votos. Los demás se quedaron en la gatera. Ahora aspiran al Comité Político (CP) Francisco Fernández y Emiliano Pérez. ¿Escogerán uno de los dos? Peledeístas en los nuevayores dudan de sus triunfos, porque en el mayor porcentaje son captados por no ayudar ni auxiliar la militancia, siempre se quedan en ABM = Allante, Bulto y Movimiento, eso diiicen muchos de sus compañeros. Otros les desean éxito, suerte y que sean escogidos. Para el día 4 de marzo se espera la escogencia de los del CP. Para los miembros del CC en las 3 circunscripciones del exterior todavía no hay fecha establecida, debido al Covid-19. Se escogerán seis por la circunscripción Uno, tres por la 2; y tres por la 3. Los miembros del CC en el exterior lo van aumentar significativamente, nos informó una fuente de entero crédito. Muchos peledeístas en el Alto Manhattan hablan, comentan y analizan los planteamientos de José LaLuz, identificándose con él, de que el ex presidente Danilo Medina será escogido como presidente para “blindarlo” de futuras acusaciones en el futuro y que la institucionalidad ha desaparecido en la entidad para formar “el colmado de Danilo”. ¡Ay! También se comenta insistentemente que Margarita Cedeño se quedó sin pito y sin flauta. Ni en el PLD ni la FP. La ambición mata el ratón, comentó alguien.

►Perremeístas valoran discurso de cura: Algunos perremeítas en los nuevayores valoraron de positivo el discurso del padre Ricardo Fajardo a favor del cónsul Eligio Jáquez, durante la recién reinauguración de la oficina consular en El Bronx. Fajardo, párroco de la “Iglesia Católica Espíritu Santo”, ubicada en 1940 de la avenida University, con la avenida Burnside, fue invitado a bendecir el local y cuando terminó dijo el siguiente discurso: “Jáquez cuenta con trabajo positivo al frente del consulado y es un hombre de una trayectoria grande con gran sensibilidad. Está trabajando por el bienestar y desarrollo de nuestra comunidad como no lo había hecho ningún otro cónsul en NY. Duramos más de 20 años con un Gobierno del que nadie dijo nada. Si un hombre está trabajando hay que apoyarlo. Yo llamo al partido y a todos a que se sumen al esfuerzo y se unan al trabajo del cónsul. Apoyemos las iniciativas de este hombre que está buscando un mayor provecho y beneficios para todos nosotros los dominicanos”.

Ver: https://elnuevodiario.com.do/sacerdote-y-dirigentes-del-prm-respaldan-gestion-de-consul-jaquez-resaltando-trabajo-por-la-diaspora/ En el Alto Manhattan se preguntan sobre esto: Ver: https://elnacional.com.do/organizaciones-en-ny-lamentan-no-digan-verdad-sobre-precios-documentos-consulares/ ¡Bueeeno! Fue el gruñir de un ciudadano en Queens.

►Donde dije digo, digo Diego: Analistas y sabiólogos criollos en el Alto Manhattan debatieron el pasado fin de semana los frecuentes planteamientos (bla, bla por doquier) de activistas comunitarios y ciertos militantes del PLD acusando al presidente de la FP y ex presidente de la república, Leonel Fernández, que durante la pasada campaña y siendo candidato presidencial se mostraba de acuerdo con que se entregara el 30 % de los fondos de pensiones a los trabajadores. Ver: https://www.eldinero.com.do/106996/leonel-fernandez-propone-entregar-a-trabajadores-parte-de-sus-ahorros-de-los-fondos-de-pensiones/ Conforme a datos de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones (ADAFP), desde el 2012 el crecimiento promedio de los fondos de pensiones ha sido mayor por la rentabilidad de los fondos acumulados que por las cotizaciones, diiicen opinólogos. Ahora, Fernández se opone una, dos, y tres veces a que se le entreguen dichos fondos de pensiones a los trabajadores. Ver: https://hoy.com.do/leonel-fernandez-ratifica-oposicion-a-que-se-toque-fondos-de-pensiones/ Un ciudadano recordó la expresión pueblerina “Donde dije digo, digo Diego”, frase para criticar a quien ha cambiado sus palabras después de dichas. Un todológo vociferó “hay que cambiarle el nombre de León por Camaleón”.

►Eligio y el PRM en NY: Perremeístas en NY, pidiendo reservas de sus identidades, nos informaron que la oficina consular recién remozada en El Bronx la dirigirá Modesto Inoa, hombre políticamente de Alejandro -Tontón- Rodríguez, alto dirigente del PRM. Diiicen que el cónsul solo da cabida a los altos dirigentes nombrándole familiares, cercanos y nada a la base. Los “perremeeces” citaron a Totón cobrando en el consulado y su esposa; la esposa del presidente del partido como vicecónsul; el secretario general, John Sánchez, como director de pasaportes y del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), y su hermana como directora del departamento legal consular. Todo esto para que el partido lo proteja (cónsul) y el nombramiento de su hermano Antonio que “asegún” el partido lo impuso. ¡Huumm! Un ciudadano en el Alto Manhattan preguntó ¿Y los robles del PRM en NY?: Miguel Espaillat, Luis E. Pérez, David William, Luis Ducasse, Rafael Mendoza, Jairo Guerra, Altagracia Soldevilla, Julio Rosario, Argentina Macario, Julio Escobor, Lucillo Santos, Ramón Ruíz, Anel Pérez, e Inés Fernández, entre otros. Un compañero vociferó “Nadie sabe para quien trabaja”. ¡Ay, ay, ay!

►¡Qué carta!: Desde Brooklyn, varios lectores nos hacen llegar un artículo que ellos lo tienen como referencia para discutir y exponer entre familiares, amigos, allegados y relacionados, que se vanaglorian de ser “izquierdistas”, “comunistas”, y “revolucionarios”, (pero con todo los power en EE.UU) ¡Full! Y no se van a Cuba, ni a Venezuela, diiicen. Me hicieron la siguiente salvedad: “Esperamos, que, sin mancar, usted publique el mismo para bien de las nuevas generaciones que le leen. Ver: https://www.elcaribe.com.do/opiniones/el-pseudo-izquierdista-2/

►Excelente medida gubernamental: Dominicanos en NY hablan por doquier valorando como excelente la medida gubernamental que entró recientemente en vigencia en RD. La nueva norma para activar celulares en el país en registrar las huellas dactilares y tomarle una foto a la persona que vaya a registrarlo a una de las proveedoras de servicio. El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) busca evitar que un equipo que haya sido robado pueda ser activado. Quisqueyanos residentes en NY cuando viajan a RD son víctimas de este tipo de robo. Un ciudadano vociferó “hay que felicitar el gobierno”. Otro le contestó “Ojalá se le dé seguimiento permanente”.

► Un valor dominicano en NY: Altagracia Hiraldo es una dominicana que llegó desde RD a la Gran Manzana en los años 80. Es la fundadora del Dominican Sunday y del Desfile Mariano de NY. Su vida como activista hispana ha sido fructífera y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo a favor de la comunidad quisqueyana en la urbe, entre ellos uno que recibió del periódico The New York Times por lograr que una numerosa cantidad de criollos se inscribieran al censo. El Departamento de Policía de NYC le otorgó el título de Comisionada de la institución por un día, entre otros reconocimientos, y todo el tiempo pone en alto la dominicanidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Hiraldo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Este próximo viernes (26) se cumple el plazo para que las familias e individuos afectados por el Covid-19 puedan presentar en las cortes de vivienda los llamados “formularios de declaración de dificultades de pago” para evitar ser desalojados. En esta situación hay miles de dominicanos en la Gran Manzana. Hasta el momento las cortes de vivienda en NYC han recibido menos de 2,300 “declaración de dificultades” de inquilinos y propietarios, ante decenas de miles existentes, lo que resulta preocupante. Los inquilinos que requieran ayuda deben llamar al (212) 298-3333.

►Cultura general: Más de 5,5 millones de personas que viven en la Gran Manzana hablan un idioma diferente al inglés. De estos, 2,5 millones hablan inglés menos que bien. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, la cantidad que hablan español: 1.249.541; chino: 386,290; ruso: 122,150; criollo haitiano: 63.615; bengalí: 62.219; y el coreano: 60.405

►Salud: La Guayaba tiene 6 veces más vitamina C que la naranja. Posee fibra y es ideal para el adelgazamiento. Tiene propiedades laxantes, ayudando a prevenir y mejorar el estreñimiento. Por su bajo contenido en azúcares, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, su consumo o su néctar también es recomendado para los diabéticos, hipertensos y personas que padecen de afecciones de corazón y vasos sanguíneos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 14: Compra del dólar 57.70 y venta 58.20; Compra euro 69.00 y venta 72.50

►Gasolina Premium 233.10 y Regular 219.00…Gasoil Premium 190.30 y Regular 175.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Ostracismo = Aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública que sufre una persona, generalmente motivado por cuestiones políticas.

►Cita histórica: El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. (Martin Luther King Jr., líder de EE.UU. que luchó por la igualdad de los derechos de los afroamericanos).

►Truco: Los callos pueden verse bastante feos y, además, no solo se ven horribles, también son dolorosos algunas veces. Esto es lo que podría pasar si pones pan en tus pies. Remoja una rebanada de pan en vinagre de manzana, coloca el pan empapado en la zona problemática de tu pie; en el talón, por ejemplo, si es donde están los callos. Envuelve el pie y el pan en plástico. Déjalo durante toda la noche y a la mañana siguiente los callos se habrán ablandado tanto que podrás frotarlos fácilmente con una toalla seca.

►Curiosidad: En la India existe el templo Karni Devi, donde las ratas son adoradas y alimentadas diariamente. En este lugar se congregan en montones y son consideradas sagradas.

Por Ramón Mercedes