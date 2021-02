Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Perremeístas explotan en NY: Varios altos y reconocidos dirigentes del PRM-NY, en rueda de prensa el pasado sábado en su local principal, explotaron. Demandan la inmediata renuncia o tomar una licencia a los altos dirigentes del partido que asumieron cargos en el gobierno para que se dediquen a encaminar los reclamos de la militancia. “Debe haber una desvinculación de una de las dos posiciones que ocupan esos dirigentes, como es el caso del presidente del partido y a la vez ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y que se designe una dirección interina capaz de desarrollar las labores partidaria, para que el gobierno asuma la organización que lo llevó al poder”, declararon. Asimismo, denunciaron que la dirección de la entidad en NY se encuentra acéfala y debe ser renovada en lo inmediato, al igual que los organismos nacionales, para que el partido no sufra más fragmentaciones de las que tiene. Avalaron como excelente el gobierno de Abinader, demandándole nombrar la militancia. Ver: https://elnacional.com.do/en-ny-piden-renuncia-de-paliza-como-ministro-para-encaminar-reclamos-militancia/ ¡Ah! En Puerto Rico también altos dirigentes del PRM pidieron la renuncia de Paliza y Carolina Mejía. Un chusco preguntó ¿un plan en el exterior? ¡Huumm! Ver: https://elsoldelasamericas.com/2021/02/05/dirigente-del-prm-en-el-exterior-pide-renuncia-de-paliza-y-carolina-mejia/

►Mateo pide $$$ descaradamente para su campaña: Observadores políticos dominicanos en NY coincidieron en que Fernando Mateo no es político, es comerciante y empresario, como él mismo lo admite. Durante su lanzamiento a la alcaldía de NYC la semana pasada en el Alto Manhattan fue acompañado por un reducido grupito, procedente de la ciudad de Westchester que no vota en NY, dijeron opinólogos criollos, pero él dice que había 114 personas. ¡Uff! Está sufriendo trastorno delirante megalomaníaco, expresaron los analistas de esquina en Broadway. Entérate NY divulgó la pírrica asistencia, pero él reaccionó diciendo que son ataques mediocres. Le respondo diciendo: Como periodista no tengo que complacer a ningún sector ni decir lo que no es, porque actúo basado en el precepto bíblico Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Asimismo, Mateo dice que ha hecho más que todos los políticos demócratas juntos. Supermán, expresó alguien, especificando que ni siquiera ha entregado una funda de alimento durante la pandemia. ¡Anjá! Pide descaradamente $$$ para su campaña, sabiendo que no llegará, diiicen. Ya comienza el rum rum “los dominicanos si son plagosos”. Fragmentos suyos en recientes entrevistas: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=BW1zsuP0Jyk&feature=youtu.be Un chusco vociferó que Mateo está huérfano políticamente en la comunidad quisqueyanas en NY, porque solo están con él dos prestigiosas instituciones dirigidas por dominicanos (Federación de Taxistas y la Asociación de Bodegueros Unidos de América). Cuando él dice “seré el próximo alcalde de NYC le cantan. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=UWbsSiXlVZU ¡Ay, ay, ay!

►Se soltaron los demonios FP-NY: Al decir de las redes sociales y dos compañeras de la FP en NY -que solicitaron no ser identificadas- en dicho partido en la urbe se han soltado los demonios después del fallecimiento de Gustavo Rodríguez, miembro del Comité Central (CC), secretario de organización de la filial, y cuadro perteneciente a Carlos Feliz, presidente de la seccional. Todas las tendencias querían la posición y para buscarle un punto de equilibrio el CC eligió a Pablo García del PTD como aliado. Pero un sector quiere que se revise la escogencia y se vuelva a convocar para elegir de nuevo. Feliz quiere que sea uno de él otra vez y ha tenido de frente al alto dirigente Gregorio Morrobel. El asunto ha llegado a las altas instancias en RD, pero desde allá están manejando el asunto con paños tibios, se informó. Entérate NY llamó a ambos dirigentes. Feliz expresó: “la política es de diferencias y conflictos, se dirimen para buscarle solución y valorarse para no llegar a un conflicto: Morrobel dijo: “no hay ningún problema, no hay diferencia. Lo que se está haciendo es un buen trabajo para salir bien del Congreso”. Diiicen que si ambos se juntan uno irá al cementerio y el otro a la cárcel. Otros alegan que la plaza de NY se le ha ido de las manos al enlace del partido para EE.UU., Domingo Jiménez. ¡Bueeeno!

►Peledeístas NY en expectativa: Militantes y simpatizantes del PLD-NY se mantienen en expectativa porque el próximo domingo 14 se efectuarán las elecciones internas del partido, para subir de 460 miembros del Comité Central (CC) a 955, los cuales permanecerán 4 años. Se quedará la cantidad de 35 miembros del Comité Político (CP) y algunos han optado por no continuar. Este próximo domingo podrán votar 164 mil 249 Presidentes de Comités de Base, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por el toque de queda. Estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en diferentes lugares por gestiones de la JCE. Se utilizará el sistema de votos electrónicos. La proclamación de los ganadores será al día siguiente (lunes) y luego hasta el miércoles para cualquier apelación. “Peledeces” en NY diiicen identificarse un 95% con José LaLuz, aspirante a la secretaría general, quien demanda institucionalidad en el partido de Bosch, y no al grupismo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=mUlkdaL-tMg ¡Ah! Se escogerán 12 nuevos miembros al CC en el exterior, pero será luego por la pandemia. Seis por la circunscripción No.1; tres por la No. 2; y tres por la No. 3.

►Canción al PRM: El cantautor criollo en NJ Darío Gómez, con sus melodías ajustadas a la realidad del país, diiicen los opinólogos, compuso una nueva canción dedicada a los perremeístas, que Deyanara Borbón, de Acción Rápida, nos hiciera llegar. En su primer estribillo expresa: “5 meses han pasado del gobierno comenzar, y ya tienes sus botellas cobrando sin trabajar, la verdad que da coraje, después de tanto luchar, ver a los que tanto hablaron que empezaron a …” Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=jQKg8nzJ3q0&feature=youtu.be

►Son más comesolos que los comesolos del PLD: Hay disgustos y posible rebelión entre la militancia del PRM-NY. Muchos de ellos alegan que el “PRM es más comesolo que los comesolos del PLD”, según le declararon al autor de esta columna hace varios días dirigentes del partido, pidiendo no ser identificados. Tanto en RD como en NY muchos tienen en cargos a hermanos, esposas, hijos, y hasta con 2 trabajos, diiicen. Para muestra un botón, y nos envían:

*Diputado exterior dice criollos inconformes con el gobierno = http://www.tribunadominicana.net/?p=26946

*Ignacio Paliza, reitera “Gobierno tiene un compromiso con militancia, ya que llevaron a Luis al poder. https://almomento.net/paliza-reitera-el-compromiso-del-prm-para-integrar-su-militancia-al-gobierno/ 6 meses con esa letanía. En NY le cantan: https://www.youtube.com/watch?v=UWbsSiXlVZU

►Igual situación en RD: Los mismos compañeros PRM-NY, reiterando no identificarlos, nos enviaron: *Senador cuestiona miembros PLD continúan en puestos = = https://elpregonerord.com/senador-por-hato-mayor-del-prm-cuestiona-que-miembros-del-pld-continuen-ocupando-puestos-en-el-gobierno/ *Dirigentes acuden a Gobernación de Neiba exigir empleos = https://elnuevodiario.com.do/video-dirigentes-del-prm-acuden-a-gobernacion-de-neiba-a-exigir-empleos-para-la-base/ *Regidores se autoasignan viático de RD$22,000, monto que se sumará a sus salarios de RD$220,000 y a los RD$25,000 por combustibles. Total RD$267 mil mensual (US$4,600) = https://estrellasyredes.net/regidores-santo-domingo-este-se-autoasignan-viatico-de-rd22000/ *Nómina sospechosa: Empleados cobrando 50 mil sin trabajar y costo de empleomanía aumentó 1,200% = https://lasprimeras.com.do/2021/01/20/nomina-sospechosa-empleados-cobrando-50-mil-sin-trabajar-y-costo-de-empleomania-aumento-1200/ *Alcalde de Los Alcarrizos aclara que no son 3, sino 2, los hijos nombrados en Ayuntamiento = https://n.com.do/2021/02/02/alcalde-de-los-alcarrizos-aclara-que-no-son-3-sino-2-los-hijos-suyos-nombrados-en-el-ayuntamiento/ Fueron cancelados por la presión, pero nombrados en otra dependencia, diiicen.

*Ocupan local del PRM en Bonao en reclamo de empleos = https://almomento.net/ocupan-local-del-prm-en-bonao-en-reclamo-de-empleos-del-gobierno/ Las cosas andan mal, vociferó un chusco en Brooklyn.

►¿Estafa en oficina consular?: Quisqueyanos en el área de Filadelfia y otros condados del estado de Pennsylvania han denunciados que han sido literalmente estafados en la Oficina Consular de allí. Ver: https://elfarolatino.com/responsabilizan-a-eligio-jaquez-de-nuevo-escandalo-en-oficina-consular-de-filadelfia/ Un chusco vociferó: ¿Y la transparencia?. Otro contestó: ¿Y entonces?

►La felicidad dura poco en casa de pobre: Dominicanos en el Alto Manhattan expresaron a esta columna que hubo alegría en la comunidad criolla en NY cuando se enteraron que habían bajado de precio el pasaporte. Sin embargo, al enterarse que solo fueron 5 dólares, hubo gran decepción y maldición por doquier. Es una burla, alegan. Anteriormente era $135 dólares, ahora $130 (RD$7,605). Ver: https://almomento.net/ny-consulado-dominicano-rebaja-precio-pasaporte-y-otros-documentos/ En RD el costo de renovación del mismo documento son RD$1,650 (US$28.20). Diferencia de $101.80 dólares. Ver: https://www.pasaportes.gob.do/index.php/servicios-s/renovacion-de-pasaporte/item/277-renovacion-de-pasaporte-para-adultos-por-deterioro. Comunitarios indican que se puede viajar a RD con el documento vencido y renovarlo allá. Ver: https://www.pasaportes.gob.do/index.php/contacto A la comunidad se la está llevando el mismo “diablo” por el Covid-19, diiicen opinólogos. Semanalmente se sacan más de 1,500 pasaportes, ahora a $130 = 195 mil dólares de lunes a viernes, precisan. Carta de Ruta y Doble Ciudadanía se expiden cerca de 40 semanalmente de c/u. ¡Uff! Un chusco vociferó “los dominicanos se sentarán en un block de hielo a esperar se cumpla lo proclamado por el Canciller “trabajamos para unificar las tarifas por los cobros de servicios. El pasaporte debe tener un mismo costo en todas partes, dijo. ABM = Allante, Bulto y Movimiento”.

►¿Qué comisión?: Analistas y sabiólogos criollos en NY se muestran “chivos” con la comisión que formara la Cámara de Diputados para investigar el lío atribuido al diputado del PRM por Cotuí, Sadoky Duarte, acusado de “agalletear” a una mujer policía cuando, junto a otros agentes, trataban de apresar unos sospechosos. Ver: https://prensalatina.net/index.php/dominicanos-en-el-exterior/24434-cotuisanos-en-ny-condenan-agresion-a-policia-por-parte-de-diputado-prm/ La misma, compuesta exclusivamente por legisladores del PRM, el mismo partido de Sadoky, fue a Cotuí a citar a los involucrados para que asistan a la Cámara el próximo martes 15. Ver: https://almomento.net/cotui-diputados-investigan-el-caso-involucra-al-legislador-sadoky-duarte/ Dicha comisión la integran Sandro Sánchez Martínez, Lily Florentino, Alexis Jiménez, Aracena Juan José Rojas, y Carlos H. De Jesús (Provincia Sto. Dgo.); Gilberto Balbuena (DN); Soraya Suárez (Santiago de los Caballeros); Gerardo Concepción (Cotuí); Edirda Yoalis De Oleo (Pedernales); Nicolas Hidalgo y Dorina Rodríguez (Duarte); Dulce Quiñonez (Boca Chica) Julio Cesar López y Kenia Bido (Exterior); Santiago Vilorio (Hato Mayor); Otoniel Tejeda Martínez (San Cristóbal); Luis Báez (Baní). En conclusión, diiicen los opinólogos: El Consejo de Disciplina de la Cámara amonestará a Sadoky, luego harán que se tomen una foto todos los involucrados con él y no ha pasado nada. Recordaron lo dicho por Ignacio Paliza “someteré la expulsión del partido del diputado, bla, bla, bla. Ver: https://n.com.do/2020/12/28/paliza-sometera-expulsion-de-diputado-perremeista-acusado-de-agredir-a-policia/ Un chusco cantó: https://www.youtube.com/watch?v=SjIRvtmyMSc

►Fibrasina para la salud: Hecha a base de fibra vegetal natural, limpia la sangre, elimina colesterol y azúcares. Ayuda a bajar su peso usando al día 2 ó 3 cucharadita disuelta en agua, jugo o leche en un vaso de 8 onz. Fibrasina absorbe y expulsa los excesos de grasas, carbohidratos y tóxicos de su cuerpo. Un producto con más de 30 años en el mercado americano (Target, Cosco, Walmart, CVS, Wallgreens, Ride Aid y Johnson and Johnson, entre otros), fabricado por “Guardian Drug Company” y aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA). Teléf. en USA: 732-745-7575 y 347-827-8123. En RD: 809-688-3622 y 809-965-4469. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4kps6izyWgE&feature=emb_title

►Un valor dominicano en NY: Emir Cruz, un dominicano pura cepa, ha puesto la bandera tricolor por lo alto en diferentes países e instituciones académicas donde ha estudiado y vivido, destacando siempre su dominicanidad. Ha estudiado psicología, teatro, literatura, pedagogía, arte e idiomas en Lehman College, Hunter College, CUNY Graduate Center, en la Universidad de Alcalá de Henares en España y en CALES (Center for Arabic Language and Eastern Studies) en la ciudad de Sana’a, capital de Yemen. Es Filólogo, educador, actor y director de teatro. Ha participado (en las tablas y tras bambalinas) en diversas obras teatrales, cultivando casi todos los géneros, desde el teatro clásico griego a los géneros propios del teatro experimental, vanguardista y musical del siglo XX. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Dr. Cruz, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El cine ha dado una serie de personajes célebres que han encendido la pantalla con su ingenio y crueldad en películas. Los guionistas han captado frases que han quedado para la posteridad. “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos” (Marlon Brande en The Godfather). “Todo lo que tengo en este mundo es mi palabra y mis pelotas, y no las rompo por nadie”. (Al Pacino en Scarface”). “Para mí, ser gangster era muchísimo mejor que ser presidente de los EE.UU”. (Ray Liotta en Goodfellas”). “¿Plata o plomo?” (Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso).

►Servicio comunitario: En este mapa: Ver: https://vaccinefinder.nyc.gov/locations se muestran los lugares donde los ciudadanos pueden vacunarse contra el Covid-19, tanto de la Gran Manzana como en todo estado de NY.

►Salud: Con 5 ejercicios de silla se elimina la grasa abdominal. Los ejercicios solo tomarán unos 3 minutos en total. Hacerlo diario. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=RhBR4EO51gU&feature=emb_title

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 7: Compra del dólar 57.85 y venta 58.45; Compra euro 69.75 y venta 73.00

►Gasolina Premium 228.60 y Regular 215.00…Gasoil Premium 185.70 y Regular 171.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Aséptico = Que no se compromete o no muestra emoción ni expresa sentimientos.

►Cita histórica: “La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento”. (John F. Kennedy, ex presidente de EE. UU.

►Truco: Para evitar que los pies se enfríen. Poner una manta ignífuga o cualquier otro material aislante debajo de la plantilla. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=n1lI05rlW24&feature=emb_title Disponible en en cualquier ferretería.

►Curiosidad: Este mes de febrero único en cientos de años: Tienes 4 Domingos; 4 Lunes; 4 Martes; 4 Miércoles; 4 Jueves; 4 Viernes; y 4 Sábados.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

Por RAMON MERCEDES