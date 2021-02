Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Viral en NY canción dedicada al cónsul: La canción dedicada al cónsul en NY, Eligio Jáquez, suena en la comunidad dominicana de manera viral entre dominicanos del Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, y Yonkers, entre otros lugares. En profesionales, políticos, comunitarios, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes se oye decir ¿escuchaste la canción que le dedicaron al cónsul?, enviándola inmediatamente por algunos de los medios de las redes sociales. En su primer estribillo, su cantautor Darío Gómez, expresa “Dayanara Borbón y Acción Rápida le dieron un jaque mate al cónsul dominicano que se llama Eligio Jáquez, el hombre vino a NY a pasarse de contento, primero nombró a su hermano y ahora quiere más impuestos”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=KmoHhdr82SQ&feature=youtu.be ¡Ay, ay, ay!

►Dominicano lanzará candidatura alcaldía NYC: El dominicano Fernando Mateo se propone lanzar oficialmente su candidatura a la alcaldía de NYC este próximo miércoles en horas de la mañana, en un restaurant de las proximidades de la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, nos informaron dos prestantes damas quisqueyanas. El empresario Mateo, luego de hacer el anuncio inscribiría en las próximas semanas su candidatura oficialmente ante el “Board de Elecciones”. Actualmente compiten varios por el puesto, siendo él el único criollo. El quisqueyano, quien se describe como un “republicano urbano”, ha acusado al Partido Demócrata en NY de inclinarse demasiado hacia la izquierda y ayudar a los delincuentes en lugar de a los ciudadanos y víctimas respetuosos de la ley, y que la ciudad va en la dirección equivocada, quejándose de que muchos de los candidatos actuales que se postulan para la alcaldía son políticos de toda la vida que no comprenden las luchas diarias de los neoyorquinos que trabajan, en específico a los que son pequeños comerciantes y sus empleados. Un chusco vociferó “Mateo no visita la comunidad dominicana, no convoca ni ofrece declaraciones a la prensa dominicana, todo es con los medios anglosajones, y ahora si quiere venir a congraciarse en el Alto Manhattan”. Otro le contestó ¿delincuencia?, ¿Por qué no se va, como lo hace siempre hacer su rueda de prensa para down town? ¡Ay, ay, ay!

►Se sientan atrás: Conversábamos con un ducho en inteligencia, estratega en ubicación y captación de informaciones, al estilo y altura del FBI y la CIA, sobre lo publicado la semana pasada en esta columna “Preocupación entre “calieses” en NY”, y nos afirmaba que es fácil ubicar los “picos chatos”, porque siempre se sientan en la parte de atrás en los encuentros, porque así tienen control visual de todo movimiento y de quién habla, y se mueve. Ya lo saben …

►No dan continuidad al Estado: Analistas y “opinólogos” criollos en Queens, enfocando los más variados temas nacionales e internacionales, debatieron que los políticos dominicanos se caracterizan por no darle continuidad, cuando llegan al poder, a los asuntos iniciados por el gobierno anterior, razón por las que se pierden importantes iniciativas dirigidas a beneficiar al pueblo. Precisan que Cancillería debería darle continuidad a un anteproyecto de ley que busca crear el Consejo de Desarrollo de Ultramar, organismo que se convertirá en un eje crítico para el cumplimiento de las metas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, así como en el porvenir de las próximas generaciones. Fue depositado en el Senado de la RD, en el pasado reciente, por el anterior cónsul, Carlos Castillo, quien ha sido catalogado por diversos sectores criollos en la Gran Manzana como uno de los mejores funcionarios consulares que ha pasado por NY. Luego de concluir el taller sobre socialización de los procesos de integración de la diáspora en las áreas de desarrollo local en la RD, realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y en coordinación con la Organización Internacional para Migraciones (OIM), Castillo lo depositó en la Cámara Alta. Ver: https://elnuevodiario.com.do/castillo-preve-la-formacion-del-consejo-de-desarrollo-de-ultramar-despues-de-taller-en-mirex/ La falta de una política oficial dirigida a generar un mayor vínculo del Estado con los nacionales que residen en el exterior, produce un vacío o desconexión con la realidad, planteó la semana pasada el ex cónsul en NY, José Fernández. Ver: https://almomento.net/una-politica-de-estado-para-los-residentes-en-el-exterior/ Un chusco vociferó “ahí tienen las autoridades diplomáticas del patio tremenda oportunidad para ayudar verdaderamente la comunidad quisqueyana en el exterior”. Y otro le contestó ¿existe el interés gubernamental? ¡Huumm!

►Adriano Espaillat: El primer y único congresista de origen dominicano en EE. UU. enfermó del Covid-19 el mes pasado. El 80% de la comunidad dominicana lo puso en oraciones y las mismas llegaron y fueron efectivas. Está sano, ya fue juramentado (de manera virtual) por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia del estado de NY, Honorable Rolando Acosta, para servir en el Congreso 117° de USA. Vuelve a trabajar incansablemente a favor de sus constituyentes, y a seguir luchando por la reunificación de todos los estadounidenses y contra la división del país, insuflada por las políticas racistas y de odio del ex presidente Donald Trump. ¡Ah! Por su fructífero trabajo a favor de cientos de miles de neoyorkinos fue designado la semana pasada para formar parte de tres paneles clave en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes que supervisan los fondos para los programas federales de vivienda, transporte y ayuda exterior. Dominicanos NY catalogan como excelente la labor del congresista en 2020. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dominicanos-ny-catalogan-como-excelente-la-labor-del-congresista-espaillat-en-2020/ Bienvenido congresista, vociferó un chusco en el Alto Manhattan. Otro le contestó “Tendremos Adriano por muchos años”. Bendiciones. ¡Wepa!

►Para contrarrestar el rechazo de la comunidad: Una creíble fuente a lo interno del PRM-NY afirmó a Entérate NY que el cónsul Eligio Jáquez fue honrado y distinguido la semana pasada al entregársele la llave de la ciudad de Providencia, en el estado de Rhode Island, a unos 300 kilómetros de NYC, por un objetivo específico. Ver: https://listinusa.net/alcalde-de-rhode-island-entrega-la-llave-de-la-ciudad-al-consul-eligio-jaquez/ Para ir contrarrestando el reciente rechazo que sufriera por parte de la comunidad criolla en los estados bajo su jurisdicción consular (NY, NJ, CT y PA) por hacer la propuesta de impuestos a las remesas y la escogencia de los 3 senadores en el exterior. Hasta su propio gobierno lo rechazó. Diiice la misma fuente que hay unos “compañeros” en la Gran Manzana que se encargarán de buscar instituciones para hacer los mismo “reconocimiento por aquí, placa por allá” para crear la percepción de que está trabajando bien y sirviendo a la comunidad”, y así tratar de tumbar algo de la percepción de rechazo. Un chusco vociferó, les sirve tanto a la comunidad que no piensa bajar los pasaportes (US$135.00) ni poderes (US$160.00). Otro le contestó en solo 4 meses (24 de agosto al 31 diciembre 2020) emitió 24,435 pasaportes (a 135 dólares c/u = a US$3,298,725, equivalentes a RD$191,326,050). Algo similar con la expedición de poderes. ¡Uff! Ayudando los criollos a … dijo una transeúnte en la calle Dyckman.

►¿Vuelven con el tema?: Perremeístas en NY han contactado a Entérate NY para señalarle de que no es verdad que dominicanos en la urbe se hayan pronunciado en contra de lo que propusiera el cónsul Eligio Jáquez. ¿Y entonces? Ver: https://elnacional.com.do/dominicanos-ny-en-desacuerdo-con-el-consul-para-elegir-senadores-ultramar/ Mientras que en el Alto Manhattan han descalificado el “chivato” discreto al servicio del funcionario consular y llamado comunicador, miembro activo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que se dice entró al gremio por la puerta trasera porque nadie conoce donde es que publica informaciones, que no sean las redes sociales. El “malsín”, con nombre similares a los ex peloteros Roberto Clemente y Manuel Mota, ha declarado, refiriéndose al autor de esta columna “Ahora, se quiere crucificar injustamente al cónsul por su apego a la protección de los dominicanos en el exterior, distorsionando y sacando de contexto declaraciones que plagió y disfrazadas al copiarlas”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/reconocido-comunicador-apoya-propuesta-del-consul-en-ny-para-tomar-0-01-de-remesas-en-beneficio-de-la-diaspora/ Este “enganchado a comunicador” ha sido tomado como punta de lanza y asesorado por quien dirige una institución de prestigio y llamada al servicio de los mejores intereses de la comunidad, pero obnubilado y Como Dominicano Politiza todas las situaciones. “A quien le sirva el sombrero que se lo ponga”, vociferó un chusco. Otro contesto “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). ¡Ay!

►Ydanis a Comisionado en NYC: El Presidente del Comité de Transporte en el Concejo Municipal de NYC, el concejal dominicano por el Alto Manhattan (D-10), Ydanis Rodríguez, apoya para la alcaldía a Eric Adams, actual presidente del condado de Brooklyn, y entre otras cosas le coordina un fuerte movimiento con profesionales, empresarios, comunitarios, comerciantes, y directivos de diferentes asociaciones. Ver: https://hoy.com.do/prominentes-lideres-latinos-apoyan-a-eric-adams-para-alcalde-ny/ Luego de ese masivo apoyo público, hicieron un aparte y discutieron la necesidad de un plan integral del Ayuntamiento para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de metro para los trabajadores. Ahí se acordó que si Adams gana Ydanis sería el Comisionado del Departamento de Transporte de NYC (DOT), nos afirmó una creíble e irrefutable fuente. Este Departamento tiene más de 5,000 empleados, un presupuesto anual de $ 900 millones de dólares, es responsable de 6,000 millas de calles y carreteras, 12,000 millas de aceras y 794 puentes y túneles. Instala y mantiene más de un millón de letreros en las calles, 12,700 intersecciones señalizadas, más de 315,000 luces de la calle y más de 200 millones de pies lineales de marcas. Opera el ferry de Staten Island y diseña instalaciones para autobuses e instalaciones para bicicletas. ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Hungría Vásquez Hernández, a través de décadas en NYC ha mantenido la vanguardia en defender la dominicanidad en todos los terreros, llámese político, social, comunitario, y entre otras etnias. Se ha destacado en la Gran Manzana como activista comunal, en la literatura y como comunicador, creando propio sello y estilo para plasmar los poemas, que una parte están publicado en los libros “Una Idea Hecha Realidad”, “Mis Pinceladas Poéticas” y “Directo al Punto”. Con frecuencia publica artículos en defensa de sus connacionales y artículos de poemas inéditos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Hungría, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La limusina del presidente de EE. UU. (conocida como “La Bestia”) es para 7 pasajeros. Se trata del vehículo más seguro del mundo. Cuenta con una amplia lista de equipos, funcionalidades y características como ninguna otra máquina de 4 ruedas. De 22 mil libras y adoptada con lo último en confort, tecnología y seguridad. El motor diésel Duramax de 214 caballos de fuerza y la transmisión proviene de la línea de camiones de trabajo pesado de General Motors. Sus puertas, de 8 pulgadas de grosor, están reforzadas con aluminio, cerámica y acero. Las ventanas, también a prueba de balas, son de 5 pulgadas de grosor y no pueden abrirse. Sus llantas especiales de Goodyear reforzadas con Kevlar (una fibra sintética ultra resistente que también es usada en chalecos antibalas) le permite seguir rodando aun estando pinchada por clavos o balas. En caso de un ataque químico, el interior se sella por completo; y en caso de ser impactado, una espuma aísla el tanque de combustible para evitar una explosión. Cuenta con latas de gas lacrimógeno, escopetas, lanzagranadas, tanques de suministro de oxígeno e incluso un área especial equipada con los equipos médicos necesarios para hacer transfusiones con el tipo de sangre del presidente. Existen 15 unidades y cada una tiene un costo sobre el millón de dólares.

►Servicio comunitario: Alimentos de emergencia para familias necesitadas. Más información: Guías de alimentos gratis en NYC = https://www.nycfoodpolicy.org/coronavirus-nyc-food-reports

►Salud: Alimentos para combatir la artritis: Comidas con ácidos grasos omega-3; pescado graso y frutos secos; aceite de oliva extra virgen; pimientos, cítricos y otros alimentos ricos en vitamina C; cebollas y puerros; y té verde. Hay alimentos a evitar: El marisco, la carne roja, aceite de girasol y soja, y azúcar.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 31: Compra del dólar 57.85 y venta 58.45; Compra euro 69.75 y venta 73.00

►Gasolina Premium 228.60 y Regular 215.00…Gasoil Premium 185.70 y Regular 171.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Misántropo = Persona que muestra antipatía por los seres humanos y la humanidad en su conjunto.

►Cita histórica: Es deber de los periodistas examinar la conducta de las figuras públicas y exponerla a la luz, porque un periodista de verdad publica noticias que son molestas para el poder. (Nelson Mandela, revolucionario, líder político y filántropo que fue presidente de Sudáfrica 1994-1999).

►Truco: La mujer para tener un trasero bien apretado debe hacer estos ejercicios durante 3 minutos diario. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=WHyfk7_XkMo&feature=emb_title

►Curiosidad: Si le quitas los bigotes a un gato, éste no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae con frecuencia.

Por RAMON MERCEDES