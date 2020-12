Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►Entérate NY ya no se publicará: Lamentamos informar a nuestros lectores, a los cuales agradezco por leernos durante varios años todos los lunes, que ya esta columna no se publicará más, esta es la última entrega. Deseamos Feliz Navidad y Próspero Año 2021 a todos. No se entregará más debido a que fueron muchos los sectores que nos emplazaron (con dejo amenazante) vía telefónica, personal, e-mail y WhatsApp, para que no enfocáramos ni denunciáramos situaciones que chocan con políticos, funcionarios, empresarios y comunitarios en NY, pedido que no fue acogido por el autor de esta columna, porque la misma nació bajo el lema “Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad”. Nos mudaremos a la RD para dedicarnos a otros menesteres profesionales, alejados del periodismo. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes, hoy 28 de diciembre!

►¿Cerrarán local PLD-NY? Simpatizantes del PLD en NY se están preguntando si el local principal del PLD, ubicado en el 2005 de la avenida Ámsterdam con la calle 159, en el Alto Manhattan, lo cerrarán próximamente, porque su puerta principal está llena con tela de araña. Además, observadores del acontecer político dominicano en Washington Heights sostienen que se deben cerca de 30 mil dólares de alquiler de meses atrasados. ¡Uff! Y eso, sus principales dirigentes ganaban decenas de miles de dólares al año y ahora no pueden hacer un serrucho por US$2 mil y piquito mensual que paga el local. Unos peledeces diiicen que el local de El Bronx, ubicado en el 2315 de la avenida University, con la calle 181, en El Bronx, permanece abierto. Un chusco vociferó “para uno hay dinero y pagar la renta y para otro no” Otro preguntó ¿Se llevará la derrota electoral del partido morado su local en Manhattan? ¡Ah! Una fuente cultural nos informó que hay varios empleados del Comisionado de Cultura en NY con el Covid-19. ¿Cerrarán el local también? ¡Huumm!

►Jáquez mantiene en jaque PRM-NY: Una fuente de entero crédito e interna en el PRM-NY, manifestó a Entérate NY que Antonio Jáquez, hermano del cónsul, mantiene a dirigentes (altos, medianos y bajos) del partido en jaque, cuando visitan la sede consular, sometido a un régimen “hitleriano” y humillante. Nadie puede acercarse a la puerta del antedespacho y penetrar mucho menos, porque no importa la importancia del dirigente o la persona que sea, ya que inmediatamente le pregunta, sin saludar, ¿Y tú que haces aquí, tiene que abandonar en lo inmediato el lugar? Para darle órdenes a un guachimán-portero. La última humillación pública intentó hacérsela al valorado y reconocido alto dirigente del partido Francisco Roa cuando fue a saludar al director de campaña-NY de Abinader, Alejandro -Tontón- Rodríguez, y ahí mismo el hermano de Eligio Jáquez, quien se hace de la vista gorda, lo increpó a él y la persona que lo acompañaba, para que abandonara el lugar porque no hizo una cita. Tontón Rodríguez se hizo el desentendido. ¿Miedo? Se entabló una discusión entre Antonio y Roa, teniendo este último que decirles ciertas verdades a todo pulmón, que se percibió en el despacho del cónsul. “El daño que ustedes les están haciendo al partido no es chiquito, porque ni tú ni Eligio saben el sudor que le ha costado a un nutrido equipo de dirigentes subir, luchar y mantener la entidad aquí. Tengo mi empresa con varios empleados y no he venido a buscar favores”, le dijo, agregando otras cosas no publicables, y denunciando el caso por su visto programa “Sin Reversa TV por Súper Canal 33”, y llamó a los Jáquez ser humildes como el presidente Abinader, a quien apoya de manera irrestricta, y hay que defender en cualquier terreno y ante cualquiera circunstancia, pero no las cosas mal hechas, la arrogancia, imprudencia, petulancia, ser autócrata, ni la práctica de la egolatría. Copien del presidente, sencillez, humildad, prudencia y atenciones”. Un chusco vociferó: “Eligio vino a dividir el partido para beneficio de su proyecto presidencial? ¡Ay, ay, ay!

►Otras cosas que dijo Roa: “Al hermano del cónsul no se le conoce trabajo político a favor del PRM que no sea ser hermano de Eligio y aparecerse al partido cuando venían comisiones desde RD o algún alto dirigente de allá. Aquí en el consulado lo que hay es un nepotismo en sus anchas y tanto que criticamos eso. Antonio no es merecedor de dicha posición porque ni por los tobillos le da en el trabajo político a los no nombrados y valorados dirigentes David William, Luis Ducasse, Eludis Pérez, Hairo Guerra, Rafael Mendoza, Manny Feliz, Felipe Mercedes, Julio Escobor, Rene Mateo, Altagracia Soldevila y Leo Peña, entre otros”. Dirigentes medios y militantes del PRM en la Gran Manzana le han dado la razón a Roa. ¡Ay! Un chusco vociferó “en la vida uno no sabe para quien trabaja” Otro le contesto “de fuera vendrán y de nuestra casa nos echarán”.

►Desglosar logística: Después que se anunciara, la semana pasada, sobre el servicio de envío de correspondencia desde los consulados dominicanos de NY y Massachusetts a la RD, a través del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), a precio moderado y a cualquier parte del país caribeño, el run run entre criollos en el Alto Manhattan es el siguiente: Aplaudimos eso, pero ¿Cobrarán por libra o tamaño del sobre? ¿El costo? ¿Hay que trasladarse obligatoriamente a la sede consular a llevarlo? ¿Garantía de tiempo en llegar y no perderse? Debe desglosarse la logística, porque “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, diiicen. Un chusco vociferó “eso es para decir que están trabajando a favor de la comunidad. Otro vociferó “el gobierno y el consulado se están yendo por las ramitas en beneficiar la comunidad criolla en el exterior, y no rebajan lo que tienen que rebajar (pasaportes, poderes) que por ahí es que se desangra a los quisqueyanos. Modificar la ley de vehículos de los 5 años; aumentar de 3 a $5 mil dólares la exoneración de la regalía navideña y ponerla vigente en cualquier mes que el dominicano llegue al país, entre otras tantas cosas. Un transeúnte en Broadway manifestó: ABM = Allante, Bulto y Movimiento.

►Orgullo para RD: Los llamados analistas y sabiólogos criollos en el Alto Manhattan valoran como positivo que el presidente Luis Abinader sea considerado como el segundo mandatario con mayor aprobación del continente americano, de acuerdo al ranking realizado por la empresa Real Time Data Corp. Un orgullo para la RD. Pero si el mismo se efectúa entre la comunidad dominicana en el exterior (3 millones) el mandatario no quedaría bien, debido a que su gobierno no ha dado ni siquiera señales de beneficiar sus connacionales en el extranjero. ¡Ay!

►Se vacunó y pide vacunarse: El reputado médico dominicano en NY, Rafael Lantigua, con más de 40 años ejerciendo en el mundialmente reconocido hospital New York Presbyterian Medical Center, ubicado en el Alto Manhattan, se puso la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 hace una semana y no ha tenido efectos secundarios. El próximo 13 de enero le toca la segunda dosis. ¡Bien! En dicho hospital se han tratado miles de personas infectadas por el mortal virus, cientos de ellos bajo su atención directa”. Lantigua, exhorta a la comunidad en general vacunarse tan pronto tenga la oportunidad porque es eficaz, y será el primero en ser transparente. El galeno, es el primer latino en ser vice decano de la escuela de medicina de la prestigiosa Universidad de Columbia en NY. También tiene bajo su dirección la oficina de programas de servicios comunitarios, la cual supervisa programas de investigación y educación de la escuela de medicina en el norte de Manhattan, (Harlem, Washington Heights, Inwood y partes de El Bronx). “El que se lleva de consejo muere de viejo”, vociferó un criollo en la calle Dyckman.

►Mano dura: El diálogo, análisis, y conversación entre quisqueyanos en NY (jugando domino, en paradas de buses, bases de taxis, salones de belleza, barberías, bodegas, entre otros) son coincidentes de que el gobierno dominicano debe implementar mano dura, firme y hasta drástica, muy drástica, contra las imprudencias en el tránsito vehicular, sin importar lo que los “Derechos Humanos” aleguen. La denuncia del director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, doctor Julio Landrón, nos ha causado horror, diiicen. Por accidentes de tránsito, cada día una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) oscila entre los 300 y 700 mil pesos. La mayor cantidad de accidentes continúan estando involucrados motoristas. Expresan los opinólogos que con el dinero que se gasta anualmente, por las imprudencias de los conductores, se construirían decenas de clínicas, hospitales y escuelas en el país. Ver: https://prensaygente.com/2020/12/23/costo-paciente-en-uci-por-accidente-de-transito-oscila-entre-rd300-y-700-mil-al-dia/ Chofer circulaba en vía contraria provoca incidente dejó tres heridos. Ver: https://ciudadoriental.com/al-menos-tres-heridos-en-accidente-de-trafico-en-la-carretera-mella/

►Bufete de abogados “Tamayo Tejada & José Difó”: Con experiencia en inmigración, deportación, proceso carcelario en las diferentes cárceles en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, en asuntos de herencia y despojo ilegal de propiedades en RD (terrenos, apartamentos y vehículos) está ubicado en la calle Pina No.107, Suite-201 (2do piso), esquina calle Beller, en Ciudad Nueva, Santo Domingo. Teléfonos 809-692-5107; 849-360-7614). E-Mail: tejadatamayo@gmail.com

►Un valor dominicano en NY: Con más de 50 años en NY, la criolla Zenaida Méndez ha puesto muy en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Representa orgullosamente la dominicanidad. Es presidente y fundadora del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, defensora de los derechos de la mujer y lucha contra la discriminación y el racismo. Ha servido en la Oficina de Asuntos Latinos de la alcaldía de NYC; como asistente especial del Comisionado de Derechos Humanos de la Gran Manzana; y asistente del congresista Charles Rangel. Actualmente es la directora del Manhattan Neighborhood Network. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: “Zenaida, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La canción de mayor popularidad en Navidad es “Noche de Paz”. Tiene 733 versiones, y fue escrita en diciembre de 1818 por el padre Joseph Mohr, en Salzburg-Alemania. https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4 Asimismo, “Jingle Bells” la canción tradicional de invierno más cantadas en el mundo. https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8 Escrita entre 1850 y 1857 por el compositor USA James Pierpont. No es específicamente una canción de Navidad, trata sobre las carreras de caballos, y fue la primera canción que se transmitió desde el espacio, en 1965. La canción “El Burrito Sabanero” del compositor venezolano Hugo Blanco (1975). https://www.youtube.com/watch?v=vPZpdNXIcsw La canción “Feliz Navidad”, grabada en 1970 por el puertorriqueño José Feliciano, y se ha convertido en un icono mundial, principalmente en EE.UU. Solo tiene 6 palabras en español y 14 en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=N8NcQzMQN_U

►Servicio comunitario: Recursos de ayuda en NY y Nueva Jersey ante la crisis de coronavirus. Visitar: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/recursos-de-ayuda-en-nueva-york-y-nueva-jersey-ante-la-crisis-de-coronavirus

►Salud: Beneficios de la remolacha: Hidrata el cuerpo, debido a su gran contenido de agua. Revitaliza al organismo. Por su aporte de fibra, ayuda como tratamiento natural contra el estreñimiento. Y, contribuye a la salud cerebral, entre otras cosas.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 27: Compra del dólar 58.10 y venta 58.60; Compra euro 68.90 y venta 69.90

►Gasolina Premium 217.20 y Regular 203.90…Gasoil Premium 178.50 y Regular 167.80…Kerosene 153.00…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 122.70… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Pletórico(a) = Que tiene mucha abundancia de una cosa está pletórico de salud.

►Cita histórica: La envidia es el arte de valorar más los logros de los demás que los tuyos propios. (Harold Coffin, trabajó como científico de planta en el Instituto de Investigación de Geociencias en USA).

►Truco: Truco con el aguacate de gran ayuda para cocineros profesionales que tienen que cortar muchos y seguro en más de una cocina doméstica también se pondrá en práctica después de conocerlo. https://www.youtube.com/watch?v=8RLZTdWuSC8&feature=emb_title

►Curiosidad: Los tiburones viven desde antes que los humanos e incluso que los árboles. Hace más de 400 millones de años. Existen 375 tipos de tiburones. Solo 12 son considerados peligrosos para los humanos. Los humanos tenemos en promedio 32 dientes que renovamos una vez en la vida, ellos no paran de renovarlos, ya que carecen de raíces y se rompen con facilidad. Un diente de tiburón tarda alrededor de una semana en caer, el nuevo diente puede aparecer en tan solo un día. Así pueden perder hasta 1000 dientes por año. Para que te hagas una idea, un tiburón tigre puede producir 24,000 dientes durante una década.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.