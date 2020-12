Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►¡Qué intervenciones!: Lectores de Entérate NY en Queens nos hicieron llegar las intervenciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura del hoy juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas (julio 2017). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=GpRbGCyirA4; de la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito (marzo 2019). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Rl2BIYqZ_mY; y de Yeni Berenice Reynoso (marzo 2019), actual directora de Persecución del Ministerio Público.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=U5Dpn3En-Hw Todas las intervenciones fueron en presencia del entonces presidente Danilo Medina.

►Presidente JCE recibe documentos en NY: El presidente de la JCE, Román Jáquez, recibió personalmente del postulado candidato a diputado del PLD en USA Yomare Polanco, documentos con suficientes y fehacientes pruebas del proceso electoral en dicha circunscripción 1-USA, nos informó el propio Polanco. “Aquí hubo muchas irregularidades, hay videos, fotos, muchísimos testigos, actas, y solamente he venido a entregarle a usted, como están en investigaciones todo lo pertinente a lo electoral, porque si lo financiero parece ser un desastre, el problema electoral aquí fue más desastre”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=6JeUTtqDZSg&feature=youtu.be Por su parte, Elida Almonte, ex candidata a diputado en el pasado proceso y Radhamés García, delegado del PRSC, entregaron otro documento, con nombres de instituciones y personalidades, donde expresan, entre otras cosas: “Somos de opinión que es de suma importancia salvar con tiempo, obstáculos e irregularidades experimentados en la preparación, organización e implementación del proceso electoral del pasado 5 de Julio recién pasado. Es propicio que iniciemos con su oportuna gerencia y con tiempo suficiente las responsabilidades básicas de la OPREE, con la voluntad política y ciudadana no comprometida con actitudes, conductas y comportamientos del pasado, que nuestro pueblo ha demostrado en los últimos cuatro años un rechazo total y militante. En ese mismo orden, pedimos auditar el presupuesto utilizado en el pasado proceso electoral”.

►Investigación de la JCE en NY: Analistas quisqueyanos en NY coincidieron en que la investigación que vino a realizar la JCE debió ser de campo, hablando con la gente contradas y enviando personas que investigaran discretamente, y no solo hablando con los encargados de las OPREE y OCLEES, como informaron. ¿Y si algunos están envueltos en el lío?, se preguntan. Esta nueva “Junta” no lo va a hacer, pero si alguien les bajó línea. Un chusco vociferó “Guerra avisada no mata soldado… Y si lo mata, es por descuidado”. Además, las facturas de gastos hablan por sí solas. Diiicen que los resultados de la investigación no pueden ser diferentes a las pruebas. Por su parte, el presidente de la JCE, Román Jáquez, expresó que visitará las oficinas de OPREE y OCLEES en los estados de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, y Washington, dentro de la investigación sobre el manejo de los recursos, y de algunos documentos electorales, como valijas y votos nulos. Añadió que cuando la comisión regrese a RD (este lunes) y el pleno se reúna, se le informará al país y a la comunidad dominicana en el exterior sobre los resultados. ¡Ay!

►Datos escalofriantes del COVID-19: Hasta la tarde de este domingo en el mundo se reportaban 72,396,633 contagiados; 50,723,260 recuperados y 1,616,035 fallecidos. De esa cantidad en EE.UU. hay 16,583,573 contagiados; 9,645,924 recuperados y 305,345 fallecidos, entre ellos miles de dominicanos. World-Ometer, proveedora de estadísticas globales del COVID-19, ofrece estas estadísticas. Las muertes por coronavirus en USA superan la cifra de militares norteamericanos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron 281,557, según el Gobierno Federal. El pasado jueves hubo 3,110 fallecidos en territorio estadounidense, un nuevo récord durante un solo día. Los fallecidos de este día rompieron las cifras de muertos durante los ataques terroristas del 911 en NYC, que fueron 2,977. Las del terremoto de San Francisco, en 1906, donde murieron 3,000, y más que los soldados fallecidos en 1941 durante el ataque sorpresivo de la Fuerza Aérea Japonesa a la base militar de Pearl Harbor. Allí murieron 2,400 soldados de USA. Ante todo, muchos dominicanos son vistos transitar en NY como “chivos sin ley”, sin mascarillas ni guardando el distanciamiento social y haciendo planes de viajar a RD en estas navidades. ¡Uff!

►Los pulpos de RD y EE.UU: Reiterando, observadores políticos criollos callejeros que viven “pa´arriba y abajo” por las vías de los nuevayores, con ínfulas de catedráticos, sabichosos y creerse con un posgrado cuando se paran en algún lugar del Alto Manhattan para hacer sus enjundiosos análisis sobre cualquier tema (si es político ni los grandes políticos de la humanidad -Harry Truman, Dwight Eisenhower, Vladimir Lenin, Nikita Jrushchov, Fidel Castro, Winston Churchill, Domingo Perón, Charles de Gaulle, ni Mao Zedong están en capacidad de contrarrestarlos – diiicen que a los integrantes del “pulpo” en RD (señalados por corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el gobierno de Danilo Medina para acumular fortunas) pueden algunos de ellos, y otros que vendrán, ser solicitados por el pulpo mayor de EE.UU: La Ley Magnitsky, la pesadilla de los empresarios latinoamericanos envueltos en corrupción = https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/12/18/que-es-la-ley-magnitsky-la-pesadilla-de-los-empresarios-latinoamericanos-envueltos-en-casos-de-corrupcion/ Y como dice el merengue de Luis Ovalles = https://www.youtube.com/watch?v=A1PkScB89Zg ¡Huumm!

►En la confianza está el peligro: Por el fuerte rebote del Covid-19 en EE.UU., causando miles de muertes diariamente, las autoridades de NYC ordenaron cerrar todos los restaurantes para servir en su interior, a partir de este lunes. Podrán hacerlo en las casetas al aire libre y para llevar. Ante la grave situación del virus, muchos dominicanos la toman a “chercha” y cientos de ellos son observados diariamente en el Alto Manhattan, El Bronx y otros lugares, agrupados y haciendo encuentros navideños en apartamentos. En la confianza está el peligro, recordó un criollo en Brooklyn. Todólogos en el Alto Manhattan, hacen un llamado a los partidos políticos criollos, autoridades consulares, clubes y organizaciones reforzar la agresiva campaña de concientización entre la comunidad quisqueyana, haciéndole saber sobre el inminente peligro de mortal virus. Un chusco vociferó “lo de ellos es política y política de la RD”. Otro le contestó ¿Y la comunidad dominicana en NYC, son como las bases en béisbol, pisarla y seguir corriendo? ¡Huumm!

►Miles de dominicanos fallecidos en NY, NJ, CT y PA: Tecnócratas y llamados eruditos dominicanos en el Alto Manhattan, recuerdan que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 5, establece en la letra a): Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Mientras, en la letra e): Ayudar y dar asistencia a los ciudadanos, tanto individuos como personas jurídicas al Estado emisor. Diiicen que el consulado no debe circunscribirse solo a ofrecer por el Covid-19 mascarillas y gel para las manos a los que asisten a la sede detrás de algún documento. Debe ofrecer una guía, como lo hizo el ex cónsul Castillo, reunirse con clubes, asociaciones, elaborar folletos para orientar sobre la prevención y decirles a los quisqueyanos donde encontrar un lugar de test-Covid-19, entre otras cosas. La medicina preventiva es mejor que la curativa. ¡Ah! Hasta la tarde de este domingo en el estado de NY se reportaban 803,912 contagiados y 35,500 fallecidos de diferentes nacionalidades. De esa cantidad en NYC hay 351,674 contagiados y 24,467 fallecidos. En Nueva Jersey 405,394 contagiados y 17,866 fallecidos. En Pensilvania 496,398 contagiados y 12,639 fallecidos, y en Connecticut 146,761 contagiados y 5,363 fallecidos. Total: 1,852,465 contagiados y 71,368 fallecidos, entre ellos miles de dominicanos y decenas de miles de contagiados.

►Cónsul RD-NY ante el Covid-19: Analistas dominicanos en el Alto Manhattan debatieron, ante la grave situación de salud provocada por el Covid-19 que ha causado miles de fallecimientos de quisqueyanos entre NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, que hay una gran diferencia entre el actual cónsul, Eligio Jáquez, y su antecesor, Carlos Castillo, en cuanto al manejo sobre la pandemia. Concluyeron: Apoyar a profesionales y comunitarios que condenan a Jáquez por ignorar 1.3 millón de dominicanos residentes en estos estados bajo jurisdicción consular y no plantear nada sobre el COVID-19 y solo anunciar, al cumplir sus primeros 100 días, los 5 ejes de su gestión, basados en proyecciones económicas. Ver: https://hoy.com.do/condenan-en-ny-consul-jaquez-ignore-1-3-millon-dominicanos-ante-covid-19/ Al día siguiente, el consulado publicó que está ampliando las medidas de protección contra el Covid-19 “en la sede consular” y se “iniciarán” charlas. Además, “no se ha producido el primer caso del virus entre los criollos que asisten al consulado” y que desde que llegó al cargo se estableció la toma de temperatura corporal. Ver: https://elnacional.com.do/consulado-rd-en-ny-expresa-aplica-ampliacion-medidas-contra-el-covid-19/ Uno de los contertulios recordó que la temperatura corporal la inició el entonces cónsul Carlos Castillo.

►Acción consular encomiable: Los mismos llamados analistas, sabichosos, y opinólogos quisqueyanos en el Alto Manhattan consideran que las acciones ejecutadas por el entonces cónsul en NY, Carlos Castillo, sobre el Covid-19 a favor de los dominicanos en los 4 estados bajo la jurisdicción consular fue encomiable. Hizo lo que tenía que hacer, diiicen. Veamos: Consulado RD-NY busca proteger connacionales del virus en estados bajo jurisdicción consular. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/consulado-dominicano-en-nueva-york-anuncia-medidas-ante-coronavirus-DD17723617 Asimismo, elaboró una guía que ha servido de ejemplo a otras sedes consulares y debe ser retomada por el actual cónsul Jáquez, para bien de la comunidad. Ver: http://www.consuladord-ny.org/Guia%20de%20Servicios%20de%20Emergencia%20en%20Nueva%20York.pdf A eso se le llama continuidad de estado, vociferó un chusco en la avenida Saint Nicholas. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Martín Zapata, periodista deportivo muy reconocido entre la comunidad dominicana, y otras etnias, ha laborado para periódicos de la RD (Listín, El Nacional, HOY) y otros en el extranjero. Fue comentarista de la cadena radial hispana de los Mets de NY. Actualmente, es el director de “NYC Sports News”, distribuido por miles en el área triestatal. Es miembro activo de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), integrada por duchos en deporte de Grandes Ligas en EE.UU. La función de la BBWAA, fundada en octubre de 1908, es votar cada año por los candidatos para el Salón de la Fama; los Premios Cy Young; Novato del Año Jackie Robinson; Mánager del Año; y MVP de las Grandes Liga, entre otras funciones. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: “Martín, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El farmacéutico, John Pemberton inventó la Coca-Cola en el año 1886. Cuando se prohibió el alcohol en el estado de Atlanta en 1886, donde él vivía, puso jarabe de azúcar en su bebida en lugar de vino y la llamó Coca-Cola. Había que diluirla con agua y la bebida se vendía en jarras. Más tarde, el jarabe azucarado se mezcló con agua carbonatada y así es como se originó el refresco, tal como lo conocemos hoy en día.

►Servicio comunitario: Para encontrar un sitio de prueba de Covid-19 cerca de usted, ingrese su dirección a continuación, o envíe un mensaje de texto con “COVID TEST” al 855-48. Ver: https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page

►Salud: Alimentos para combatir el cansancio y la fatiga: El Aguacate, por ser rico en potasio. Chocolate Negro, con propiedades parecidas a las de la cafeína. Miel, azúcar en un 82% e incorpora hierro y magnesio. Avena, por ser un alimento energizante y por los hidratos de carbono que posee.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 13: Compra del dólar 57.56 y venta 58.41; Compra euro 68.50 y venta 71.90

►Gasolina Premium 211.50 y Regular 199.00…Gasoil Premium 173.80 y Regular 161.80…Kerosene 148.50…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 118.80… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Apología = Alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vehemente, de alguien o algo.

►Cita histórica: Por más diplomas, cargo o dinero que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación (Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes -Cantinflas- cómico mexicano).

►Truco: Vaciar medio litro de Coca-Cola en el inodoro, es realmente extraño, elimina la parte marrón que se adhiere al mismo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=0flhTrg2oKM&feature=emb_title La Coca Cola hace maravillas contra el óxido. La bebida azucarada también puede ayudar a curar las picaduras de medusa y eliminar el chicle de tu cabello.

►Curiosidad: El cuarto era una antigua moneda fraccionaria española utilizada durante la época de la colonia que popularmente la gente llamaba “cuartillos” o “cuartos”. Este último término comenzó a usarse como sinónimo de dinero y la frase “tener cuartos” para referirse a alguien rico.

Por Ramón Mercedes