Entérate NY 

Otro chapeo en el consulado NY: La semana pasada el gobierno efectuó otro “chapeo bajito” en el consulado NY. Se llevaron a los vicecónsules Pedro Pablo Zorrilla, Cecilia Santana, José Joaquín Mota, Víctor Acosta, Giovanni Rodríguez, David Cordero, Elbis Marte, Gregorio Malena, Elbito Emilio Deris y Xiomara Payano Pérez. Quedan 2, se informó. También se llevaron los auxiliares consulares, entre ellos, Griselda Batista, Miguel Vladimir Castillo, Lucinda Rojas Mordán, Andrea Peralta Rojas, Rafael Reyes, Carmen Rosario, Luis Rodríguez, Carlos Lora Javier, Edwin Abreu, Víctor Rivera, Noemí Moreno, Manuel Suero, Carlos Manuel Taveras, Ricardo Burroughs, Francisca Aracelis Infante, Felipe Feliz, Josefina Jiménez, y Tony De León Galván, entre otros. Todos acudirán al Ministerio de Administración Pública (MAP) para conocer sus beneficios laborales amparados en la Ley 41-08 de Función Pública, se nos afirmó. Ver: https://map.gob.do/ El cónsul, Eligio Jáquez, tiene un mes ¡Uff! en la RD, diligenciando los nombramientos para NY, NJ, Connecticut y Pensilvania, y su hermano Antonio Jáquez, de manera administrativa es “ley, batuta y constitución” en la sede consular, informó una fuente a lo interno del PRM-NY. Un chusco en el Alto Manhattan vociferó: ¿Y fue verdad que Eligio entregó su residencia al Departamento de Estado y tendrá como garantía 2 años en el cargo? ¡Huumm!

►¿Problemas con nuevo cónsul New Orleans?: Una fuente bien enterada dentro del PRM-NY informó que Ramón Amparo, de Long Island, hombre reservado, honesto, sencillo, humilde y de poco hablar, nombrado recientemente como cónsul en New Orleans por gestiones de Margarito de León, actual sub director del DNI y hombre de extrema confianza del presidente Abinader, se encuentra quedado en la RD, porque los gringos no quieren aceptar su designación. ¿Por qué? … Cuando fue nombrado, en sustitución de Joaquín Balaguer hijo, se fue a la RD para ponerse al día; recibir su pasaporte diplomático y hacer el curso “especial y avanzado” que se le imparte a los nuevos embajadores y cónsules en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular para formarlo, actualizarlo y especializarlo en sus nuevas funciones. El gobierno dominicano está trabajando en ese papeleo, dijo la fuente. ¿Quién del partido o funcionario aclara?

►Lo de Tontón es otra cosa: La semana pasada escribimos que Alejandro -Tontón- Rodríguez, el aguerrido y veterano dirigente perremeísta en los nuevayores, y quien coordinara el efectivo comando de campaña (Abinader 2020-2024), sería nombrado en el Instituto del Dominicano en el Exterior (Index). Pero, desde RD (shiiii) una valorada, creíble y confiable veterana dirigente del PRM, que vivió en NYC y por lo “tanto” está al tanto de todo movimiento político de esa organizacion en EE.UU. nos escribió lo siguiente: Lo de Tontón es otra cosa. Será nombrado por decreto (con jurisdicción privilegiada, pasaporte oficial, buen $ueldo y presupuesto) como viceministro de “Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia”, que dirige el ministro José -Neney- Cabrera, y cuya misión es auxiliar la labor del presidente. Tontón ¡eh! El viceministro se encargará de asuntos de pensiones, seguros médicos, ayuda social en general, y gestiones diversas que afectan los criollos en el exterior, asegura la fuente. ¡Uff! Desde ya “compañeros” de NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania” están entregándole curriculum. Se está buscando un amplio local en el Alto Manhattan, de lo contrario su oficina estará en el local del consulado-NY. Después del cónsul será el perremeísta de más poder en la Gran Manzana. “The Power Man”. Un chusco en El Bronx vociferó ¿Y qué papel desempeñarán el Index, el Consejo para Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) y ahora pidiendo la creación del Ministerio del Dominicano en el Exterior? Otro chusco contestó: “del Huacal pasaremos al Empire State Building.” Qué siga la fiesta y mañana gallo.

►El COVID-19 acabando: Un total 143,571 personas de diferentes nacionalidades han fallecidos, hasta el pasado jueves, por COVID-19 en 10 estados de EE.UU. donde residen 1,863,707 dominicanos. Hay que cuidarse. Ver: https://elnacional.com.do/un-total-143571-fallecidos-por-covid-19-en-diez-estados-ee-uu-1863707-dominicanos-residen-en-ellos/

►AlPais cónsono con el pueblo: Observadores políticos criollos callejeros que viven “pa´arriba y abajo” en los nuevayores, con ínfulas de catedráticos cuando se paran en algún lugar del Alto Manhattan, hacer sus enjundiosos análisis sobre cualquier tema (económico, de la Nasa, el Espacio, la primera guerra mundial, la revolución bolchevique en Rusia (1917) y la de abril en RD (1965), de temas deportivos, eclesiáticos, politicos y electorales, nacional e internacionalmente, que ni el científico Albert Einstein está en capacidad de contrarestar, diiicen que Alianza País está cónsono con el pueblo dominicano. Veamos: Guillermo Moreno pide reducción sueldos de funcionarios. Ver: https://n.com.do/2020/08/25/moreno-pide-reduccion-sueldos-de-funcionarios-incluye-el-de-abinader/ AlPais no se opone a reducción presupuesto partidos políticos, eliminación de privilegios, exoneraciones y altos salarios. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/guillermo-moreno-no-se-opone-a-reduccion-presupuestaria-para-partidos-politicos-LI22193495 Acatando la posición de su partido, sus 2 diputados, José Horacio y Pedro Martínez, renunciaron a los privilegios que la Cámara de Diputados otorga a sus legisladores ($on mucho$$$), incluyendo dos exoneraciones para vehículos por varios RD$$$ millones. Ver: https://almomento.net/diputados-alianza-pais-jose-horacio-y-pedro-martinez-renuncian-a-privilegios/

►Querer es poder: Los opinológos, consejeros y científicos políticos dominicanos en El Bronx, dentro de sus encumbrados y exclusivos debates sostuvieron que “querer es poder”. Pusieron de ejemplo los 2 diputados de AlPais, también señalaron la decisión “nacionalista y hasta patriótica” tomada por el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, quien renunció pública y formalmente a una serie de beneficios, compensaciones y gastos personales establecidos en esa institución que no están contemplados en la Ley 105-13 de Función Pública. ¡Increíble decisión! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=L96tcFbzoYM Eliminó los $50 mil pesos por cada asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de esa institución. A otro beneficio que se ha “normalizado” en la institución desde el año 2010 siendo prohibido por la ley, como el uso de una tarjeta corporativa con límite de 150 mil pesos mensuales y 10 mil dólares (equivalente a $580 mil pesos) para gastos personales sin tener que reportar o dar cuentas de los mismos beneficios, que prohíbe el reglamento 41-08 de Función Pública. Otros beneficios, aunque sí los propone la ley, no serán de su uso actualmente como medida de austeridad a raíz de la crisis humanitaria y económica que vive el país y el mundo por el COVID-19. La compra de un vehículo oficial y la compensación por el uso de su vehículo particular y una serie de compensaciones que pueden esperar, sostuvo el joven funcionario, afirmando que el servidor público con este accionar explica que las malas prácticas no serán parte de su gestión, la herencia de malos hábitos y la creación con estos de una costumbre incorrecta no forman parte de él, apelando a la institucionalidad, acciones éticas y a lo que está establecido en la ley”, refiriéndose así a su manera de respetar la administración pública. Ver: https://www.elfogondesanjuan.com/2020/10/eso-es-transparencia-vea-aqui-que.html. Un ejemplo a seguir, vociferó un chusco en Manhattan.

►¿Por qué otros no pueden?: Los sabiólogos, todológos y sabichochos criollos en el Alto Manhattan se preguntan: ¿Por qué si los diputados de AlPais han renunciado a sus privilegios los del PRM, PLD, PRSC, PRD, PRSD, PHD, BIS, FP, PCR, y FRENTE AMPLIO, no pueden hacerlo también.? Se hacen llamar defensores del pueblo, pero más bién son ABM = Allantes, Bultos y Movimientos. ¿Por qué si el director de Autoridad Portuaria ha renunciado a esos grandes privilegios de millones de pesos mensualmente, no pueden hacerlo otros funcionarios? Y tanto que atacan la corrupción, impunidad y abogan por la transparencia. Si no hay voluntad política y personal las cosas no se hacen, diiicen.

►Juramentarán nuevos funcionarios en NY: Los perremeístas beneficiarios de los recientes nombramientos conseguidos en RD por el presidente del PRM-NY, Neftali Fuertes, para laborar en el Comisionado de Cultura de NY (Tomás Veras, subcomisionado; Francis Vargas, director administrativo; Juan Gálvez, recursos humanos; Marisol Calderón, en música; y Ana Aris como directora de bibliotecas), serán juramentados este próximo martes en el local por la Comisionada Lourdes Batista, pero en presencia de una comisión de dirigentes del PRM. Estos nombramientos logrados por Fuertes provocaron el disgusto (bembita y buchito) de la Comisionada Batista, quien alegaba que a ella era que le correspondía nombrar, como “jefa” de la institución. Presa por la guardia de Mon, alegó un compañero. ¡Huumm!

►El concejal Ydanis: El actual concejal por el Distrito 10 en el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, después de fracasar recientemente en su intento para optar por diferentes posiciones (a la Presidencia del Consejo Municipal-NYC, Comisionado de Taxis & Limosina-NYC, Defensor del Pueblo-NYC, y al Congreso de los EE.UU), ahora quiere postularse, en el 2021, a la Asamblea Estatal por el distrito 72, que cubre el Alto Manhattan y parte de El Bronx, nos informa una fuente. Diiicen que ya comenzó, como siempre a preparar el terreno, anunciando medidas demagógicas y populistas para llamar la atención. Ver: https://almomento.net/ny-ydanis-somete-proyectos-ley-busca-suspender-infracciones-de-parqueo/ pero la comunidad de los sectores de Washington Heights e Inwood lo están esperando en la “bajadita” para cobrársela, por los desastres que ha propiciado y apoyado en contra de sus residentes y comerciantes, al poner los llamados carriles para bicicletas de manera obligatoria, creando el caos en congestionadas y comerciales vías. Ver: https://elnuevodiario.com.do/exigen-eliminar-puertos-de-bicicletas-rentadas-en-el-alto-manhattan/ Y pero aun, diiicen, imponer a sangre y fuego la rezonificacián en Inwood, lo que obligará mudarse a miles de dominicanos y de otras etnias. Piquetean su oficina. Ver: https://listinusa.net/piquetean-y-ocupan-oficina-de-concejal-rodriguez-por-su-apoyo-a-rezonificacion-en-el-alto-manhattan/ Otros piquete a Ydanis por apoyar medidas contra taxistas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=2X0uhQ7SkyE Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Xbh_R7xoEkU. Un chusco recordó a Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Otro le contestó: “cometimos un error al haber votado por él.”

►Atención dominicanos: Los dominicanos que piensen viajar o estén residiendo en EE.UU. deben tener presente que este domingo, a partir de las 2 de la mañana, hay una hora menos que en la RD, ya que entró en vigor el horario de invierno. Estará presente en los próximos 4 meses y nuevamente regresará el horario de verano el 2 de marzo del 2021, para igualar otra vez con el de la RD. Las fechas de cambio de hora en todo el mundo varían según el país. En total son 86 naciones las que aplican esta medida para regular el ahorro de energía y aprovechar mejor las horas de sol. Asimismo, los quisqueyanos que viajen al estado de NY o residan en el mismo, a partir de este domingo entró en vigor la ley que obliga a todos los pasajeros, sin importar edad, ponerse el cinturón de seguridad, mientras viajan en el asiento trasero de un vehículo motorizado. Quien incumpla será multado.

►Picadillos: Se comenta dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Más de 4,000 funcionarios salientes y entrantes no declararon patrimonio: https://hoy.com.do/mas-de-4000-funcionarios-salientes-y-entrantes-no-declararon-patriomnio/

* Declaraciones juradas no están claras, dice la Procuradora: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/declaraciones-juradas-no-estan-claras-dice-la-procuraduria-general-MG22242394

* Rosario Espinal afirma “desde 1996, no hay fraude electoral en RD”: https://elpregonerord.com/rosario-espinal-afirma-desde-1996-no-hay-fraude-electoral-en-rd/

* Congreso de RD entre los más costosos de la región: https://almomento.net/congreso-de-republica-dominicana-entre-los-mas-costosos-de-la-region/

* RD está bajo riesgo de rebrote de coronavirus en diciembre: https://hoy.com.do/rd-esta-bajo-riesgo-de-rebrote-de-coronavirus-en-diciembre/

►Un valor dominicano en NY: Ricardo Ureña lleva más de cuatro décadas explorando el folclor dominicano. Su activismo cultural no sólo le ha llevado a recorrer su isla natal, hurgando la historia oral, tradiciones religiosas, danzas y costumbres, sino que además le ha hecho convertirse en figura clave dentro de la comunidad dominicana en NY. Emigró a la Gran Manzana a final de 1980 y desde entonces no ha parado en su objetivo de exaltar las expresiones culturales de RD en NY. Ha sido fundador y director de varias escuelas y programas de danza tradicional dominicana en NYC, entre ellos el primer grupo folclórico de Grupo Alianza y la serie educativa y musical Gagá Pal’ Pueblo. Al hablar del mayor reto que enfrenta la comunidad criolla en la urbe, afirma que los desafíos son: 1) “Luchar por preservar los valores culturales y 2) Romper con estereotipos sociales negativos, afirma el creador del festival Quisqueya en el Hudson. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ureña, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La ciudad de San Agustín en el Estado de Florida, es la más antigua del continente norteamericano, habitada de forma continua. Don Pedro Menéndez de Avilés, enviado del Rey Felipe II de España, fundó la ciudad en el año 1565. Desde entonces San Agustín pasó del mando español a control británico y de vuelta a manos españolas, antes de convertirse formalmente en el estado de Florida en 1821. San Agustín fue fundada 42 años antes de Jamestown, Virginia, el primer asentamiento permanente inglés.

►Servicio comunitario: Los derechos que todo residente en la ciudad de NYC debe conocer, informa La Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society -LAS-). ¿Qué hacer si usted es arrestado? Ver: https://eldiariony.com/2020/10/29/instan-a-neoyorquinos-a-conocer-sus-derechos-a-manifestarse-ante-posibles-protestas-tras-elecciones/

►Salud: El maní es una leguminosa que contiene una gran cantidad de beneficios para el cuerpo humano. En exceso es malo, sobre todo por su nivel de caloría. Razones para ser incluida en la dieta. Nutrientes y grasas saludables; bueno para las embarazadas; procesa el azúcar; tiene fibra; es un afrodisíaco; antidepresivo; y es digestivo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 1: Compra del dólar $58.30 y venta $58.80; Compra euro $69.00 y venta $70.00

►Gasolina Premium $203.40 y Regular $193.20…Gasoil Premium $157.70 y Regular $148.50…Kerosene $131.70…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) $113.50… $Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Zaíno = Persona que es falsa o traidora.

►Cita histórica: La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. (John F. Kennedy, ex presidente de EE.UU)

►Truco: Madurar en 1 hora. Colocar las bananas verdes en el horno a 150° C. Después de una hora, sacarlas y enfriar en el refrigerador. ¡Verás que dichas bananas serán suaves, comestibles y deliciosamente maduras.

►Curiosidad: Las abejas son excelentes voladoras. Lo hacen a una velocidad de alrededor de 25 km/h y baten sus alas 200 veces por segundo. La abeja reina puede vivir hasta 5 años, y en los meses de verano puede poner hasta 2.500 huevos por día.

